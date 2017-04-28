NASA'nın dev roketinin fırlatılışı 2019'a ertelendi

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2030 Yılına kadar Mars'a ayak basılmasına planlayan NASA, bu amaç bugüne kadar geliştirilen en güçlü roket olan Space Launch System(SLS)'ı geliştirmiş ve 2018'in kasım ayında roketin test edileceğini duyurmuştu. Bu test esnasında yine Mars'a yönelik insanlı görevlerde kullanılacak olan Orion uzay kapsülünün de roketle birlikte fırlatılacağı belirtilmişti. Uzun bir süredir önümüzdeki yıl yapılması planlanan deneme için hazır olmadığı iddia edilirken NASA bu iddiaları yanıtsız bırakmıştı ta ki bugün yapılan açıklamaya kadar.





NASA'nın keşif ve operasyon biriminin başında bulunan Bill Gerstenmaier, yaptığı açıklamayla NASA'nın gelecek yıl SLS roketinin testini gerçekleştirmeyeceğini açıkladı. Bu kararın alınmasında NASA'nın bu test uçuşunu gerçekleştirmek için yeterli zamana ve paraya sahip olmadığı belirtilirken bazı teknik problemlerin de olduğu bildirildi.





NASA, SLS denemesini gerçekleştirmek için yalnızca roket üzerinde çalışmalar yapmıyor aynı zamanda Orion uzay kapsülü üzerinde iyileştirmeler ve deneme için kullanılacak Kennedy Uzay Merkezin'de altyapı hazırlıkları da gerçekleştiriyor. Bu üç koldan yürüyen geniş çaplı operasyonların NASA'nın planlarının ertelenmesine neden olduğu tahmin ediliyor.





Yeni Hedef 2019

Bill Gerstenmaier, deneme uçuşu için yeni hedeflerinin 2019 olduğunu söyledi ancak durumun biraz daha karışık olabileceğine de değindi. NASA'nın eylül ayında, konuyla ilgili önemli bir açıklama yapacağını ve muhtemel test tarihini duyuracağını dile getiren Gerstenmaier, şimdilik kesin olarak söyleyebileceği tek şeyin önümüzdeki yıl SLS denemesinin gerçekleşmeyeceği olduğunu açıkladı.





SLS denemesinin net tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yok ancak deneme uçuşunun mürettebatsız olması bekleniyor. Deneme uçuşunun başarıyla tamamlanması halinde mürettebatlı bir şekilde tekrardan uzay yolculuğuna çıkacak SLS'nin ilk insanlı uçuşuna 2021 yılından önce başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.theverge.com/2017/4/27/15457572/nasa-sls-rocket-launch-2019-mars-delay