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NASA'nın dev roketinin fırlatılışı 2019'a ertelendi

Uzun bir süredir dile getirilen Space Launch System(SLS) roketinin fırlatılma tarihinin erteleneceği iddiası NASA tarafından doğrulandı. Roket 2018'de fırlatılmak için hazır değil.
2 yıl
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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NASA'nın dev roketinin fırlatılışı 2019'a ertelendi
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2030 Yılına kadar Mars'a ayak basılmasına planlayan NASA, bu amaç bugüne kadar geliştirilen en güçlü roket olan Space Launch System(SLS)'ı geliştirmiş ve 2018'in kasım ayında roketin test edileceğini duyurmuştu. Bu test esnasında yine Mars'a yönelik insanlı görevlerde kullanılacak olan Orion uzay kapsülünün de roketle birlikte fırlatılacağı belirtilmişti. Uzun bir süredir önümüzdeki yıl yapılması planlanan deneme için hazır olmadığı iddia edilirken NASA bu iddiaları yanıtsız bırakmıştı ta ki bugün yapılan açıklamaya kadar. 


NASA'nın keşif ve operasyon biriminin başında bulunan Bill Gerstenmaier, yaptığı açıklamayla NASA'nın gelecek yıl SLS roketinin testini gerçekleştirmeyeceğini açıkladı. Bu kararın alınmasında NASA'nın bu test uçuşunu gerçekleştirmek için yeterli zamana ve paraya sahip olmadığı belirtilirken bazı teknik problemlerin de olduğu bildirildi. 


NASA, SLS denemesini gerçekleştirmek için yalnızca roket üzerinde çalışmalar yapmıyor aynı zamanda Orion uzay kapsülü üzerinde iyileştirmeler ve deneme için kullanılacak Kennedy Uzay Merkezin'de altyapı hazırlıkları da gerçekleştiriyor. Bu üç koldan yürüyen geniş çaplı operasyonların NASA'nın planlarının ertelenmesine neden olduğu tahmin ediliyor. 


Yeni Hedef 2019 

Bill Gerstenmaier, deneme uçuşu için yeni hedeflerinin 2019 olduğunu söyledi ancak durumun biraz daha karışık olabileceğine de değindi. NASA'nın eylül ayında, konuyla ilgili önemli bir açıklama yapacağını ve muhtemel test tarihini duyuracağını dile getiren Gerstenmaier, şimdilik kesin olarak söyleyebileceği tek şeyin önümüzdeki yıl SLS denemesinin gerçekleşmeyeceği olduğunu açıkladı.


SLS denemesinin net tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yok ancak deneme uçuşunun mürettebatsız olması bekleniyor. Deneme uçuşunun başarıyla tamamlanması halinde mürettebatlı bir şekilde tekrardan uzay yolculuğuna çıkacak SLS'nin ilk insanlı uçuşuna 2021 yılından önce başlayacağı tahmin ediliyor. 


http://www.theverge.com/2017/4/27/15457572/nasa-sls-rocket-launch-2019-mars-delay Yorum Yaz
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profecco 2 yıl en beğenilen
Hep bizi kıskandıkları için bunlar :)
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Predator9 2 yıl
Maddi sıkıntı yaşıyor adamlar Trump'ın umrunda bile değil
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SEO-Uzmanı 2 yıl
elemanlar bu proje kapsamında 2 yıl daha iş garantisi sağlamış !
bu elemanlar bizde olsaydı !
bizde hiç bir iş tam tamamlanmadığı için
burada emekliliklerine kadar çalışma iş hayatları garanti olurdu :)
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Kerim5100 2 yıl
Etme bulma dünyası... Bizi kıskanırlarsa böyle olur.
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kadirirdem 2 yıl
Bizi takip ediyorlar. :D...
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profecco 2 yıl en beğenilen
Hep bizi kıskandıkları için bunlar :)
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