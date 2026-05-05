Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk ile SEC arasındaki Twitter anlaşmazlığı sona erdi

    Elon Musk, Twitter hissesi bildirimini geciktirdiği gerekçesiyle SEC ile uzlaştı. 1,5 milyon dolar ödemeyi kabul eden Musk, suçlamaları kabul etmeden davayı kapatıyor.

    Elon Musk ile SEC arasındaki Twitter anlaşmazlığı sona erdi Tam Boyutta Gör
    ABD’li milyarder Elon Musk, Twitter (şimdiki adı X) yatırımıyla ilgili yıllardır süren hukuki süreçte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile uzlaşmaya vardı. Taraflar arasında varılan anlaşma kapsamında Musk, herhangi bir suçu kabul etmeden 1,5 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. SEC ise bu ödeme karşılığında davayı düşüreceğini açıkladı.

    Mahkeme tarafından onaylanması beklenen uzlaşma, Musk’ın 2022 yılında gerçekleştirdiği ve toplam değeri 44 milyar dolara ulaşan Twitter satın alma sürecinin en tartışmalı başlıklarından birini de kapatmış olacak.

    Ceza küçük ama bir rekoru temsil ediyor

    SEC’in Musk’a yönelik soruşturması, 2022 yılında Twitter hisselerinde yüzde 5’in üzerine çıkan payını açıklamakta gecikmesi üzerine başlatıldı. Mevzuata göre yatırımcıların bu eşiği aşmaları durumunda belirli bir süre içinde kamuya bildirimde bulunmaları gerekiyor. Ancak Musk’ın bu bildirimi 11 gün geciktirdiği tespit edildi.

    Düzenleyici kurum, bu gecikmenin Musk’a ciddi bir finansal avantaj sağladığını öne sürdü. SEC’e göre Musk, söz konusu gecikme sayesinde hisseleri daha düşük fiyatlardan toplamaya devam ederek 150 milyon dolardan fazla kazanç elde etti. Bu durumun ise diğer yatırımcıların zararına olduğu savunuldu.

    Ödenmesi kabul edilen 1,5 milyon dolarlık ceza her ne kadar Musk için küçük olsa da SEC tarihinde bu tür bir ihlal için verilen en yüksek para cezası olarak kayıtlara geçti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    H
    hhjjkkll 33 dakika önce

    Dünya Katılım Bankasına 1GV2ZB6W Kodu İle Kayıt Ol 0.1Gr Altın Kazanmaya Başla Kampanya 30 Haziranda Bitiyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mutfak tezgahı kırmadan sökme poppy playtime chapter 1 türkçe yama pasta cila çizik giderir mi türk telekom müdürlüğü yorumlar ankara en iyi kaporta boya ustası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum