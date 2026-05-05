Elon Musk ile SEC arasındaki Twitter anlaşmazlığı sona erdi

Tam Boyutta Gör ABD’li milyarder Elon Musk, Twitter (şimdiki adı X) yatırımıyla ilgili yıllardır süren hukuki süreçte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile uzlaşmaya vardı. Taraflar arasında varılan anlaşma kapsamında Musk, herhangi bir suçu kabul etmeden 1,5 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. SEC ise bu ödeme karşılığında davayı düşüreceğini açıkladı.

Mahkeme tarafından onaylanması beklenen uzlaşma, Musk’ın 2022 yılında gerçekleştirdiği ve toplam değeri 44 milyar dolara ulaşan Twitter satın alma sürecinin en tartışmalı başlıklarından birini de kapatmış olacak.

Ceza küçük ama bir rekoru temsil ediyor

SEC’in Musk’a yönelik soruşturması, 2022 yılında Twitter hisselerinde yüzde 5’in üzerine çıkan payını açıklamakta gecikmesi üzerine başlatıldı. Mevzuata göre yatırımcıların bu eşiği aşmaları durumunda belirli bir süre içinde kamuya bildirimde bulunmaları gerekiyor. Ancak Musk’ın bu bildirimi 11 gün geciktirdiği tespit edildi.

Düzenleyici kurum, bu gecikmenin Musk’a ciddi bir finansal avantaj sağladığını öne sürdü. SEC’e göre Musk, söz konusu gecikme sayesinde hisseleri daha düşük fiyatlardan toplamaya devam ederek 150 milyon dolardan fazla kazanç elde etti. Bu durumun ise diğer yatırımcıların zararına olduğu savunuldu.

Ödenmesi kabul edilen 1,5 milyon dolarlık ceza her ne kadar Musk için küçük olsa da SEC tarihinde bu tür bir ihlal için verilen en yüksek para cezası olarak kayıtlara geçti.

