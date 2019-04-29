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Emektar HP TouchPad modeli Android 9 güncellemesi aldı

2011 sonlarında iptal kararı alınan HP TouchPad tablet model inadına yaşamaya devam ediyor. Döneminin en beğenilen modeli şimdi Android 9.0 güncellemesini de aldı.
3 hf.
2,7b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP’nin tarihindeki önemli hamlelerinden birisi olmasına rağmen aynı ölçüde hayal kırıklığı olan TouchPad tablet modeli bağımsız geliştiricilerin elinde yaşamaya devam ediyor. Tablet Android 9 güncellemesini de aldı.

Halen yaşıyor

2011 yılında büyük umutlarla piyasaya sürülen HP TouchPad barındırdığı yenilikçi WebOS işletim sistemi ile de dikkat çekmişti. Ne var ki HP’nin yönetim ve strateji değişikliği sadece birkaç ay yaşamasına neden oldu.

Ayrıca Bkz. "HTC Exodus 2 hazırlıklarını sürdürüyor"

HP ani bir kararla TouchPad ve Palm geliştirme bölümünü kapattı. TouchPad modeli 100$ seviyesine çekilerek tüm stoklar boşaltıldı. Hatta HP’nin bir ara PC bölümünü de elden çıkaracağı gündeme gelmişti.

WebOS platformu LG’ye satıldıktan sonra TouchPad adeta yetim kalmıştı ancak imdada Cyanogen yetişti. Tablete Android 4.2 ROM’u portlanarak yeni bir hayata başlaması sağlandı. O günden bu yana TouchPad bağımsız geliştiricilerin elinde yaşamaya devam ediyor. Şimdilik Bluetooth ve kamera bileşenleri çalışmıyor ancak XDA ekibi bunu gidermeye uğraşıyor.

9.7 inç 1024 x 768 piksel kapasitif çoklu dokunmatik ekran, 1.2GHz çift çekirdekli Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 16GB/32GB kapasite, 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR ve A-GPS gibi özellikleri olan TouchPad 499$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkmıştı.

 

https://www.slashgear.com/hp-touchpad-gets-another-lease-on-life-with-android-9-pie-rom-29574946/ Yorum Yaz
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740turbowagon 3 hf. en beğenilen
Basligi okuyunca HP guncellemis saniyorsun. XDA el atmis.
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phoenixae 3 hf.
Rom yapmak ile güncelleme almak aynı şey mi?
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DH Misafiri 3 hf.
o değil de 512mb ram de android9 çalıştıran insanlar nasıl olur da o dev şirketlerin yapamadığını yapıyor, her ay yeni telefona servet ödeyen fanboylara çaktım lafı ayık olun...
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phoenixae 3 hf.
Rom yapmak ile güncelleme almak aynı şey mi?
Yanıtla +4
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740turbowagon 3 hf. en beğenilen
Basligi okuyunca HP guncellemis saniyorsun. XDA el atmis.
Yanıtla +15
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