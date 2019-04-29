HTC Exodus 2 hazırlıklarını sürdürüyor

Akıllı telefon pazarında artık dibe vuran ve marka tescili stratejisi üzerinde duran HTC yine de yatırımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl blok zinciri teknolojilerine önemli bir adım atarak Exodus adındaki akıllı telefonunu geliştiren HTC bu yıl devam modelini hazırlıyor.

HTC Exodus 2 neler sunacak?

HTC Exodus amiral gemisi telefonu geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüş ve blok zinciri teknolojilerine dayanan ilk modellerden birisi olmuştu. Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan model kripto cüzdanları ve kişisel verileri blok zinciri temelli bir sistem ile korunan alanda saklıyordu. Bu alana özel bir API ile erişiliyordu ve firma API’yi blok zinciri geliştiricilerinin kullanımına açmıştı.

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HTC Exodus yenilikçi yapısı sayesinde ilgi gördü ve firmanın beklentilerinin üzerinde satış yaptı. Bugüne kadar geliştirilen en iyi HTC telefonu yorumları yapılan Exodus böylece devam modellerinin de kapısını araladı.

HTC’nin merkezi olmayan projelerden sorumlu şefi Phil Chen yaptığı açıklamada yıl bitmeden yeni bir Exodus akıllı telefonu piyasaya sürmek istediklerini belirtti. Blok zinciri teknolojisinin ivmesini 1900’lü yılların başındaki petrol fırtınasına benzeten Chen, teknolojinin potansiyelini anladıkça daha fazla yenilik ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Proof of Capital blok zinciri yatırım fonuna 50 milyon dolarlık mali destek sağlayan HTC agresif bir politika izleyeceğini gösterdi. 0.18BTC fiyatından piyasaya çıkan Exodus modelinin devamı ne zaman görücüye çıkacak bilinmiyor.