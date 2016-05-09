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En akıllı akülü araba Broon, Türkiye’de satışa çıkıyor

Lüks akülü araba sınıfının en önemli ismi Henes, üçüncü nesil Broon araçlarıyla yollarımızda boy göstermeye hazırlanıyor. Araçlarda önemli özellikler yer alıyor.
3 yıl
14,1b
1
13
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Akülü araba, yıllardır her çocuğun mutlaka hayalini süsleyen bir ürün ve son dönemde çeşitli kampanyalar ile artık uygun fiyata bu araçlar satın alınabiliyor. Genelde bas ve git şeklinde bir sürüş deneyimi sunan ve temel süspansiyon yeteneklerine sahip olan bu araçlar daha fazlasını veremiyor. Henes Broon serisi ise, bildiğimiz otomobillerde bile bulunmayan pek çok özelliğe sahip.

Henes firması yıllardır akülü arabalar üretiyor ve artık kendisini dünya standartlarını belirleyen bir şirket olarak görüyor. Henes Broon serisi, hem üstün sürüş deneyimi hem de en güvenli teknolojileri barındırması açısında dünyada bir ilki temsil ediyor.

Hernes Brron serisinde çeşitli sensörler yer alıyor ve bu sensörler; elektrik akımı, voltaj, motor dönüşü, yön ve iç sıcaklığı sürekli kontrol ediyor. Gelen verileri Cortex-M çekirdeğini temel alan işlemci analiz ediyor ve gerçek zamanlı olarak sürekli sürüş kontrol altında tutuluyor.

Gidilen yol durumunu sürekli takip eden sistem, sürücünün güvenli kriterlerin dışında araç kullanmaya başlaması halinde uyarılarda bulunuyor ve gerekirse aracı durduruyor. Aşırı güç yüklenmesi, aşırı yük gibi durumlarda da yine gerekli işlemler yapılmadıkça çalışmıyor. Ayrıca sistemde meydana gelen arızalar da anında kullanıcıya bildiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm işlemcilerindeki açık, milyonlarca Android kullanıcısını tehdit ediyor"

Araç içerisinde Android 4.2 üzerinde çalışan 7 inçlik bir tablet yer alıyor. Sürüş asistanı, gidilen yol durumuna göre direksiyon, gaz veya fren pedalı kontrolünün nasıl olacağını sürücüye anlatıyor. Gerekirse, araç ekran üzerinden sürülebiliyor. Ayrıca aracın ve bataryanın genel durumu da bu ekrandan takip edilebiliyor. Araç saatte 8Km civarında bir hız yapıyor ancak motor potansiyeli 17Km civarında. 

Tüm sistemin çalışması ve ayrıca motor etkinlikleri sıcaklığı aşırı artırdığı için özel bir soğutma sistemi de yerleştirilmiş. Hali hazırda Broon serisinin üçüncü nesli ülkemizde satılacak. Broon F830 modeli tablet barındıran sedan tipi klasik versiyon. Fiyatı 1000$ civarında. Broon T870 ise 4x4 arazi aracı versiyonu ve fiyatı 1500$ civarında. Broon M ise lüks sedan sınıfta ancak tablet mevcut değil. Mavi renkli LCD ekran üzerinden tüm sistemin çalışma durumu takip edilebiliyor. Bu versiyonun henüz fiyatı belli değil.  

Henes Türkiye faaliyetleri, Star Analitik adında bir firma tarafından yürütülüyor. Resmi olarak açıklanmış fiyatlar mevcut değil ve ön sipariş için firma ile iletişim kurmak gerekiyor. 

 

http://henesturkiye.com/ Yorum Yaz
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TheMuyu 3 yıl en beğenilen
Devlet bunlardan da %40 vergi alırsa şaşmam
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Captain_Ivy 3 yıl
İnsan biraz görsel ekler yav! Şu forumdaki haberlere görsel eklemekten bıktım. Müracat edicem en sonunda size..!


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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
İnsan biraz görsel ekler yav! Şu forumdaki haberlere görsel eklemekten bıktım. Müracat edicem en sonunda size..!...
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oglım_aşortman_gey 3 yıl
bunun bizim için olanı da var mıdır? tam işe gidip gelmelik saatte 50 km yapsın, akülü olsun, 50km menzil olsun, tek kişilik olsun, güzel olsun, oyuncak sınıfında olsun(vergi yüzünden), ufak olsa da farketmez 5000 dolar vermeye de razıyım. honda s660ın bile 4te 3ü büyüklüğünde olmasına razıyım.
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kadirirdem 3 yıl
bakalım ne kadar bir fiyattan çıkacak...
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CVenturas 3 yıl
Bizim buradaki cocuklar bunu cipler 30 basarlar, disaridan kumanda varsa da kapatirlar alirlar akillarini ebeveynlerinin
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ResulMert 3 yıl
yiiiipiiiiiiiiiiii
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darkexecuter 3 yıl
furkant1
Herşeyi yazmışlar kaç bastığını yazmamışlar

Araç saatte 8Km civarında bir hız yapıyor ancak motor potansiyeli 17Km civarında.
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Captain_Ivy 3 yıl
İnsan biraz görsel ekler yav! Şu forumdaki haberlere görsel eklemekten bıktım. Müracat edicem en sonunda size..!


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stalker(1979) 3 yıl
1000 dolar mı? Çok olmuş sanki :)
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tahir40 3 yıl
Bi incelemsini yaparsınız artık. Şöför kolduğunda Erdi, yanında kopilot Mesut :)
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furkant1 3 yıl
Herşeyi yazmışlar kaç bastığını yazmamışlar
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crazywinner3 3 yıl
Çalarlar bunu
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TheMuyu 3 yıl en beğenilen
Devlet bunlardan da %40 vergi alırsa şaşmam
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