En akıllı akülü araba Broon, Türkiye’de satışa çıkıyor

Akülü araba, yıllardır her çocuğun mutlaka hayalini süsleyen bir ürün ve son dönemde çeşitli kampanyalar ile artık uygun fiyata bu araçlar satın alınabiliyor. Genelde bas ve git şeklinde bir sürüş deneyimi sunan ve temel süspansiyon yeteneklerine sahip olan bu araçlar daha fazlasını veremiyor. Henes Broon serisi ise, bildiğimiz otomobillerde bile bulunmayan pek çok özelliğe sahip.

Henes firması yıllardır akülü arabalar üretiyor ve artık kendisini dünya standartlarını belirleyen bir şirket olarak görüyor. Henes Broon serisi, hem üstün sürüş deneyimi hem de en güvenli teknolojileri barındırması açısında dünyada bir ilki temsil ediyor.

Hernes Brron serisinde çeşitli sensörler yer alıyor ve bu sensörler; elektrik akımı, voltaj, motor dönüşü, yön ve iç sıcaklığı sürekli kontrol ediyor. Gelen verileri Cortex-M çekirdeğini temel alan işlemci analiz ediyor ve gerçek zamanlı olarak sürekli sürüş kontrol altında tutuluyor.

Gidilen yol durumunu sürekli takip eden sistem, sürücünün güvenli kriterlerin dışında araç kullanmaya başlaması halinde uyarılarda bulunuyor ve gerekirse aracı durduruyor. Aşırı güç yüklenmesi, aşırı yük gibi durumlarda da yine gerekli işlemler yapılmadıkça çalışmıyor. Ayrıca sistemde meydana gelen arızalar da anında kullanıcıya bildiriliyor.

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Araç içerisinde Android 4.2 üzerinde çalışan 7 inçlik bir tablet yer alıyor. Sürüş asistanı, gidilen yol durumuna göre direksiyon, gaz veya fren pedalı kontrolünün nasıl olacağını sürücüye anlatıyor. Gerekirse, araç ekran üzerinden sürülebiliyor. Ayrıca aracın ve bataryanın genel durumu da bu ekrandan takip edilebiliyor. Araç saatte 8Km civarında bir hız yapıyor ancak motor potansiyeli 17Km civarında.

Tüm sistemin çalışması ve ayrıca motor etkinlikleri sıcaklığı aşırı artırdığı için özel bir soğutma sistemi de yerleştirilmiş. Hali hazırda Broon serisinin üçüncü nesli ülkemizde satılacak. Broon F830 modeli tablet barındıran sedan tipi klasik versiyon. Fiyatı 1000$ civarında. Broon T870 ise 4x4 arazi aracı versiyonu ve fiyatı 1500$ civarında. Broon M ise lüks sedan sınıfta ancak tablet mevcut değil. Mavi renkli LCD ekran üzerinden tüm sistemin çalışma durumu takip edilebiliyor. Bu versiyonun henüz fiyatı belli değil.

Henes Türkiye faaliyetleri, Star Analitik adında bir firma tarafından yürütülüyor. Resmi olarak açıklanmış fiyatlar mevcut değil ve ön sipariş için firma ile iletişim kurmak gerekiyor.