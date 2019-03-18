En güçlü iPad mini karşınızda

Apple’ın uzun süredir güncellemediği ve 25 Mart tarihindeki etkinlikte duyurulmasını beklediğimiz beşinci nesil iPad mini modeli sürpriz bir basın bülteniyle tanıtıldı. Eski tasarımından hiçbir şey kaybetmeyen iPad mini 2019 ekstradan Apple Pencil desteği de kazanmış.
iPad mini 2019 özellikleri
7.9 inçlik LCD ekranında 2048x1536 piksel çözünürlük sunan iPad mini 2019 modeli True Tone teknolojisi sayesinde daha canlı görüntüler sunabiliyor. Geleneksel iPad mini tasarımını bozmayan cihaz kasada hemen tüm bileşenlerin yerini aynı tutmuş. Cihazın kasası 6.1mm kalınlık değerine sahip. Ağırlığı ise 300 gram.
Touch ID sensörü ve alt çift hoparlör ızgarasını koruyan model masraftan kaçınmak amacıyla dört hoparlör veya FaceID gibi iPad Pro serisinde olan yeniliklere yer vermemiş. Apple Pencil desteği ile verimlilik uygulamalarının daha etkili bir şekilde kullanılabileceği iPad mini 2019 bununla birlikte ikinci nesil Apple Pencil desteğinden mahrum bırakılmış.
iPad mini 2019 fiyatı ve çıkış tarihi
RAM bellek konusunda bilgi olmayan modelin arka kısmında 8MP çözünürlüğünde kamera bir önceki nesil ile aynı ve Full HD video kaydı yapabiliyor. Ön kısımdaki Face Time kamerası ise 7MP çözünürlüğe yükseltilmiş ve yine Full HD kayıt yapabiliyor. Ön siparişe başlayan iPad mini 2019 ülkemiz fiyatları şu şekilde:
64GB WiFi – 2799TL
64GB LTE – 3799TL
256GB WiFi – 3899TL
256GB LTE – 4899TL
https://www.apple.com/tr/shop/buy-ipad/ipad-mini/256gb-g%C3%BCm%C3%BC%C5%9F-wifi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Taban fiyatıyla mutfağını bir yıl geçindiren aileler var.