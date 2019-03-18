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En güçlü iPad mini karşınızda

Uzun süredir güncellenmesini beklediğimiz iPad mini sürpriz bir şekilde bugün tanıtıldı. iPad mini 2019 artık serinin en güçlüsü ve Apple Pencil desteği ile geliyor.
2 ay
6,3b
1
29
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın uzun süredir güncellemediği ve 25 Mart tarihindeki etkinlikte duyurulmasını beklediğimiz beşinci nesil iPad mini modeli sürpriz bir basın bülteniyle tanıtıldı. Eski tasarımından hiçbir şey kaybetmeyen iPad mini 2019 ekstradan Apple Pencil desteği de kazanmış.

iPad mini 2019 özellikleri

7.9 inçlik LCD ekranında 2048x1536 piksel çözünürlük sunan iPad mini 2019 modeli True Tone teknolojisi sayesinde daha canlı görüntüler sunabiliyor. Geleneksel iPad mini tasarımını bozmayan cihaz kasada hemen tüm bileşenlerin yerini aynı tutmuş. Cihazın kasası 6.1mm kalınlık değerine sahip. Ağırlığı ise 300 gram. 

iPad mini 2019 modeline yeni iPhone XS serisinde gördüğümüz Apple A12 Bionic işlemcisi güç veriyor. 7nm üretim sürecine sahip yonga setinde 2 adet Vortex performans çekirdeği ve 4 adet Tempest verimlilik çekirdeği yer alıyor. 4 çekirdekli grafik birimi yanında 8 çekirdekli nöral işlemci ve M12 yardımcı işlemci de yer alıyor. En güçlü iPad mini haline gelen model ayrıca seride ilk kez yapay zekâ ile buluşan ürün oldu.

 

En güçlü iPad mini karşınızda
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Touch ID sensörü ve alt çift hoparlör ızgarasını koruyan model masraftan kaçınmak amacıyla dört hoparlör veya FaceID gibi iPad Pro serisinde olan yeniliklere yer vermemiş. Apple Pencil desteği ile verimlilik uygulamalarının daha etkili bir şekilde kullanılabileceği iPad mini 2019 bununla birlikte ikinci nesil Apple Pencil desteğinden mahrum bırakılmış. 

Son dönemin öne çıkan konularından zengin gerçeklik uygulamaları iPad mini 2019 ile de uyumlu. Güçlü donanım sayesinde verimlilik uygulamalarının yanı sıra kullanıcılar zengin gerçeklik uygulamalarını da akıcı bir şekilde deneyimleyebilecek.  

iPad mini 2019 fiyatı ve çıkış tarihi 

RAM bellek konusunda bilgi olmayan modelin arka kısmında 8MP çözünürlüğünde kamera bir önceki nesil ile aynı ve Full HD video kaydı yapabiliyor. Ön kısımdaki Face Time kamerası ise 7MP çözünürlüğe yükseltilmiş ve yine Full HD kayıt yapabiliyor. Ön siparişe başlayan iPad mini 2019 ülkemiz fiyatları şu şekilde:

64GB WiFi – 2799TL

64GB LTE – 3799TL

256GB WiFi – 3899TL

256GB LTE – 4899TL

 

https://www.apple.com/tr/shop/buy-ipad/ipad-mini/256gb-g%C3%BCm%C3%BC%C5%9F-wifi Yorum Yaz
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maviressam 2 ay Vatov
Kardeşim yeni ıpad lerde faceId zaten var mini adı üstünde ekonomik model olduğu için koyma gereği duyulmamış
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Whippoorwill 2 ay
Fiyatlar yine ahenkle dans ediyor.

Taban fiyatıyla mutfağını bir yıl geçindiren aileler var.
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Vatov 1 ay
Hangi komik çok bilmiş yönetici mesajımı sildi? Hiç bildirimde yapılmamış, cezai bir işlem yok, aykırı bir şey yok. Kafasına göre silmiş.
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hamza5806 2 ay
kaç yıldır aynı tasarım ayıptır ya
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terimer 1 ay hamza5806
Neden oyle diyorsunuz ki ?? Adamlar bukulebilen kasali ipadler vs cikardilar iste. Bundan daha guzel tasarim mi var
?
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anilkq 2 ay
4 yil onceki ipad mini'yle ayni fiyat (399 dolar), tablet kullanmiyorum ama fiyat iyi.
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DH Misafiri 2 ay
Gece de kaç lira kaldırıyorsan temden ucuz gelmiş zaar. :D
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alaz1903 2 ay
Eski tasarımından hiçbir şey kaybetmeyen iPad mini 2019 ekstradan Apple Pencil desteği de kazanmış.
Sizler Süreyya Hanım falan diyorsunuz da Ekrem71 yıllardır aynı tasarımı çakmayı olumlu bir özellikmiş gibi kullanmış cümlesinde.
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astegon 2 ay
sene olmuş 2019 ana kameraya bak:
8 MP, f/2.4, 32mm (standard), 1.12µm, AF
Apple püüüüüü sana o "f" değeri ne!
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AirSupport 2 ay
iPad Mini serisi en sevdiğim iPad serisidir benim için. Tasarımını beğeniyorum ama iPad Pro gibi gelseydi keşke çok daha güzel olacaktı. İşlemci tarafında mahrum bırakılmamış ama diğer donanımlarından kısmışlar resmen...
Ek olarak Türkiye fiyatları ne yahu öyle. Zamanında 800₺’ye aldığım Mini Retina nerede bu nerede.
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WB 2 ay
5 para etmez
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JESKO 2 ay
Ipad’in üstüne tablet kullanmam akıyor alet maşallah.
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terimer 1 ay JESKO
Peki o akan alet ile gercek ve ayrik ekran (split screen) multitasking yapabiliyor musun ? DEX mode gibi HDMI ile baglayinca normal PC modunda kullanabiliyor musun ? Arabirimini istedigin gibi ozellestirebiliyor musun ? Diger cihazlarla Bluetooth vs uzerinden rahatca dosya paylasabiliyor musun ? S Pen'in sahip oldugu ozellikler var mi ? Super AMOLED + HDR destekli ekrani var mi ? AKG kalitesinde harici stereo hoparlorleri var mi ?
Ama fark etmez! Arabirimin sozumona akici (!) olmasi herseyi cozuyor degil mi?
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joven 2 ay
Tim Cook yeni iPad'ler ile yatırımcıları uçurdu!
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