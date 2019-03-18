En güçlü iPad mini karşınızda

Apple’ın uzun süredir güncellemediği ve 25 Mart tarihindeki etkinlikte duyurulmasını beklediğimiz beşinci nesil iPad mini modeli sürpriz bir basın bülteniyle tanıtıldı. Eski tasarımından hiçbir şey kaybetmeyen iPad mini 2019 ekstradan Apple Pencil desteği de kazanmış.

iPad mini 2019 özellikleri

7.9 inçlik LCD ekranında 2048x1536 piksel çözünürlük sunan iPad mini 2019 modeli True Tone teknolojisi sayesinde daha canlı görüntüler sunabiliyor. Geleneksel iPad mini tasarımını bozmayan cihaz kasada hemen tüm bileşenlerin yerini aynı tutmuş. Cihazın kasası 6.1mm kalınlık değerine sahip. Ağırlığı ise 300 gram.

iPad mini 2019 modeline yeni iPhone XS serisinde gördüğümüz Apple A12 Bionic işlemcisi güç veriyor. 7nm üretim sürecine sahip yonga setinde 2 adet Vortex performans çekirdeği ve 4 adet Tempest verimlilik çekirdeği yer alıyor. 4 çekirdekli grafik birimi yanında 8 çekirdekli nöral işlemci ve M12 yardımcı işlemci de yer alıyor. En güçlü iPad mini haline gelen model ayrıca seride ilk kez yapay zekâ ile buluşan ürün oldu.

Tam Boyutta Gör

Touch ID sensörü ve alt çift hoparlör ızgarasını koruyan model masraftan kaçınmak amacıyla dört hoparlör veya FaceID gibi iPad Pro serisinde olan yeniliklere yer vermemiş. Apple Pencil desteği ile verimlilik uygulamalarının daha etkili bir şekilde kullanılabileceği iPad mini 2019 bununla birlikte ikinci nesil Apple Pencil desteğinden mahrum bırakılmış.

Son dönemin öne çıkan konularından zengin gerçeklik uygulamaları iPad mini 2019 ile de uyumlu. Güçlü donanım sayesinde verimlilik uygulamalarının yanı sıra kullanıcılar zengin gerçeklik uygulamalarını da akıcı bir şekilde deneyimleyebilecek.

iPad mini 2019 fiyatı ve çıkış tarihi

RAM bellek konusunda bilgi olmayan modelin arka kısmında 8MP çözünürlüğünde kamera bir önceki nesil ile aynı ve Full HD video kaydı yapabiliyor. Ön kısımdaki Face Time kamerası ise 7MP çözünürlüğe yükseltilmiş ve yine Full HD kayıt yapabiliyor. Ön siparişe başlayan iPad mini 2019 ülkemiz fiyatları şu şekilde:

64GB WiFi – 2799TL

64GB LTE – 3799TL

256GB WiFi – 3899TL

256GB LTE – 4899TL