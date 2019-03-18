Samsung Notebook 9 Pen sanal mağazalarda satışa başladı

S-Pen teknolojisini dizüstü dünyasına getiren Notebook 9 Pro modeli yeni yıl için güncellendi. Bununla birlikte Samsung bu yıl 2 yeni model ile sunduğu özellikleri farklılaştırdı. Notebook 9 Pro standart bir ekran kalemi ile gelirken Notebook 9 Pen ise S-Pen kalemini barındıran asıl model oluyor.

Notebook 9 Pen özellikleri ve fiyatı

Notebook 9 Pen modelinde 13.3 ve 15 inçlik Full HD çözünürlüğünde iki ekran seçeneği yer alıyor. Ekran ise 360 derece dönerek tablet haline geliyor. 500 nit parlaklık değeri sayesinde aydınlık ortamlarda da en iyi görünüm elde ediliyor. Intel Core i7-8565U işlemcisi ile gelen dizüstü modeli farklı donanım konfigürasyonları barındırıyor.

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S-Pen kalemi Galaxy Note 9 üzerinde yer alan kalem ile aynı. Önceki modele göre kalem iki kat daha fazla baskı hassasiyet oranı sunuyor. Web kamera yüz tanıma özelliğine sahipken parmak izi okuyucu ile güvenlik geliştirilmiş. 2 adet Thunderbolt 3, 1 adet USB-C, UFS hafıza kartı ve microSD hafıza kartı genişleme seçenekleri olarak öne çıkıyor. Satışlar şimdilik Samsung çevrim içi mağazalarından yapılıyor. Modelin fiyatları şu şekilde:

13.3 inç ekran-8GB DDR4 entegre RAM-256GB kapasite: 1300$

13.3 inç ekran-8GB LPDDR3 RAM-512GB kapasite: 1400$

15 inç ekran-16GB LPDDR3 RAM-512GB kapasite: 1600$

15 inç ekran-Nvidia MX150 ekran kartı-16GB LPDDR3 RAM-1TB kapasite: 1800$