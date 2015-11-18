En küçük Chrome OS bilgisayarı Chromebit satışa çıkıyor

Bahar aylarında en küçük Chrome OS bilgisayarı olarak lanse edilen Asus Chromebit, satışa çıkmaya hazırlanıyor. HDMI bağlantısı üzerinden cihaz harici ekranlarınızı Chrome OS bilgisayarına dönüştürüyor.





Son dönemde HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanarak mini bir bilgisayar görevi gören Android veya Windows işletim sistemli adaptörlere sıklıkla rastlıyoruz. Google ise konuya farklı bir açıdan yaklaştı ve Chrome OS işletim sistemini de bu listeye dahil etti.





HDMI adaptörleri nispeten daha düşük maliyetleri ile tüketicilere taşınabilir bir bilgisayar seçeneği sunuyor. Chrome OS platformunu denemek isteyen ancak masaüstünde de yer kaplamasını istemeyen tüketiciler için Asus Chromebit iyi bir alternatif olacak.





Normalde Chrome OS ürünleri 200$ civarında başlangıç fiyatına sahip. Asus Chromebit ise 85$ fiyat etiketi ile Chrome OS tecrübesini giriş seviyesine kadar indiriyor. Bu noktada sadece Asus'un değil Chrome OS platformunun da bu alana katılmış olması diğer ortakların önümüzdeki dönemde ardı ardına Chrome OS adaptörleri tanıtacağını gösteriyor.





Asus Chromebit içerisinde 4 çekirdekli RK3288 yonga seti bulunuyor. 4 adet Cortex-A17 çekirdeği ve 4 çekirdekli Mali-T764 grafik birimini bir arada barındıran yonga seti 4K ekranlara destek veriyor. Bu bakımdan ürünün boyundan büyük işler yapacağını söyleyebiliriz.





Üründe ayrıca 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, çift bant 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.0 ve tam boy USB 2.0 girişi şeklinde özellikler yer alıyor. Ürün kıvrılabilir yapıda olduğu için ekranın arkasına saklanabiliyor. Kullanıcılar USB veya Bluetooth üzerinden fare/klavye setleri bağlayarak geniş ekranda Chrome OS keyfi yaşayabilecekler.





Chrome OS bilindiği gibi çevrimiçi olarak çalışan uygulamalara sahip hafif bir işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Çevrimdışı desteklenen uygulamalar da olmasına karşın daha çok döküman düzenleme, video izleme gibi tüm işlerini internet üzerinden halleden kullanıcılar için ideal bir işletim sistemi. Ürün önümüzdeki günlerde pek çok ülkede satışa sunulacak.





http://mashable.com/2015/11/17/asus-chromebit/#4NiHN3zfOGqu