Logitech G305 X Superlight yenilenen donanımıyla piyasada

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Tam Boyutta Gör Logitech markasının giriş seviyesindeki en popüler oyuncu farelerinden Logitech G305 yenilendi. Firma donanımı güncellerken kasayı daha hafif hale getirmiş ve tasarımı da daha kolay bakım için güncellemiş.

Logitech G305 X Superlight özellikleri ve fiyatı

Logitech G305 X Superlight oyuncu faresi en önemli değişikliği dahili bataryaya geçiş yaparak sunuyor. Böylece hafifliğe katkı sağlıyor. 59 gramlık gövdede yer alan vidalar ise iç donanıma daha kolay erişilmesi için ayarlanmış. Böylece kullanım ömrünün de artması amaçlanıyor.

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Farede yer verilen yeni HERO sensör 44000 DPI hassasiyet, 40G hızlanma oranı, saniyede 678 inç tarama ve USB Tip-A alıcısına 1000Hz aktarım hızı sunuyor. Logitech PRO Wireless opsiyonel alıcı kullanırsanız aktarım hızı 8000Hz oluyor. Fareye Spotlight ismini veren de bu.

Spotlight 2.4GHz bağlantının yanı sıra Bluetooth ve USB Tip-C bağlantıları da sunuluyor. Batarya ise sürekli kullanımda 130 saate kadar idare edebiliyor. 2 dakikalık hızlı şarj ile 3.5 saatlik kullanım elde etmek mümkün.

6 programlanabilir tuş, standart tekerlek, 5 profile kadar kayıt yapabilen dahili bellek ve RGB aydınlatma özellikleri olan farenin gövdesinde renk seçeneğine göre yüzde 65 civarına kadar geri dönüştürülmüş plastik kullanılmış. Logitech G305 X Superlight oyuncu faresi 80$ fiyat etiketine sahip.

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Logitech G305 X Superlight tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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