Enermax, Ostrog serisi mid tower kasalarına beyaz renk seçeneği ekledi

Bilgisayar donanımlarına ilgi duyanların yakından tanıdığı Enermax, Ostrog serisi mid tower bilgisayar kasalarına beyaz renk seçeneği ekledi. 480 mm x 200 mm x 460 mm boyutlarında sade tasarımı ile ön plana çıkan Ostrog, birkaç parça dışında tamamen beyazlara bürünmüş durumda.

Serinin siyah renkli modellerinden farklı olarak şeffaf yan panelle gelen Ostrog, 4 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, toplamda 6 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna sahip. Adaptör yardımıyla 3.5-inç'lik sürücü bölmelerine 2.5-inç'lik sürücüler monte edilebiliyor.



Micro ATX / ATX formundaki anakartlara, 286 mm uzunluğunda ekran kartlarına (sabit disk bölmesi çıkarılırsa 413 mm boşluk kalıyor) ve 150 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına (yan panele fan takılmazsa 174 mm) destek veren bilgisayar kasasına, 3 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu, ses çıkışı ve mikrofon girişi yerleştirilmiş.



Arka kısmında bulunan iki adet hortum çıkışı sayesinde su soğutma çözümlerine hazır olan bilgisayar kasasının ön yüzüne 1 x 120 mm fan, yan paneline 2 x 120 mm / 140 mm fan, üstüne 2 x 120 mm / 140 mm fan, altına 1 x 120 mm fan, arka yüzüne ise 1 x 120 mm fan takılabiliyor. Bu bilgilere ilaveten hava sirkülasyonunun olumsuz yönde etkilenmemesi bakımından iç mekanda kablo kanallarının unutulmadığını görüyoruz.



Enermax, beyaz renkli Ostrog'un vergiler dahil yurtdışı satış fiyatını 53.90 Pound / 67.90 Euro olarak belirlemiş.



http://www.enermax.co.uk/ostrog.html