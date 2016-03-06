E-posta ve @ işaretinin mucidi Ray Tomlinson hayata veda etti

Bir bilgi işlem efsanesi artık yaşamıyor. Gelen haberlere göre e-postanın mucidi Ray Tomlinson geçtiğimiz Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonrasında, 74 yaşında hayata veda etti.

Tomlinson 1971 yılında ilk e-postayı gönderdiği zaman Boston'da, ARPANET olarak adlandırılan internetin oldukça erken bir sürümünün gelişiminde etkili bir rol oynayan Bolt Beranek and Newman (BBN) isimli teknoloji şirketinde çalışıyordu.

O dönem başkaları da diğer kullanıcılara mesaj göndermeyi düşünmüştü ve aynı bilgisayardaki kullanıcılara notlarını paylaşma imkanı sunan bir sürüm vardı ancak Tomlinson SNDMSG komutu ile gündeme geldi. Kendinden öncekilerin aksine SNDMSG, ağ üzerindeki bilgisayarlara mesaj gönderebiliyordu ve bu ilk ağ mesajlaşma programı oldu.

İlk e-posta: QWERTYUIOP

Tomlinson da kişilerin birbirinden ayırt edilebilmesi için @ sembolünü kullanmaya karar verdi. Kendisi tarafından gönderilen ilk e-posta mesajı ise test amacıyla yazılın 'QWERTYUIOP' harflerinden oluşuyordu. Tomlinson'un ölümü Cumartesi gecesi itibariyle duyulmaya başlarken, Bir başka ağ efsanesi, TCP/IP'nin mucidi Vint Cerf tarafından Twitter üzerinden doğrulandı.

New York'da dünyaya gelen Tomlinson, 1963 yılında elektrik mühendisliği alanında lisans derecesi elde ettiği Rensselaer Polytechnic'e katılmış, 1965 yılında ise Massachusetts Institute of Technology'de aynı alanda yüksek lisans derecesi almayı başarmıştı.

http://www.techrepublic.com/article/email-inventor-ray-tomlinson-dies-at-74/