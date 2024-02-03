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    Rocky filmlerinin Apollo'su hayatını kaybetti

    Rocky serisindeki Apollo Creed rolüyle hafızalara kazınan Carl Weathers hayatını kaybetti. 50 yıllık sinema kariyerine 75'ten fazla film ve dizi sığdıran Amerikalı aktör 76 yaşında vefat etti.
    Rocky filmlerinin Apollo'su hayatını kaybetti Tam Boyutta Gör
    Amerikalı aktör, yapımcı, yönetmen ve eski profesyonel Amerikan futbolu oyuncusu Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının menajeri Matt Luber tarafından yapılan açıklamaya göre Rocky ve Predator filmlerinin yıldızı 1 Şubat Perşembe günü aramızdan ayrıldı.

    Weathers ilk dört Rocky filminde Sylvester Stallone ile birlikte rol almış ve Apollo Creed karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ailesi sadece Weathers'ın "uykusunda huzur içinde vefat ettiğini" duyurdu. İşte yapılan açıklama:

    "Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde vefat etti. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve tüm dünyada, nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı".

    Rocky filmlerinin Apollo'su hayatını kaybetti Tam Boyutta Gör

    75'ten fazla film ve dizi

    Carl Weathers 14 Ocak 1948'de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Sinema kariyeri boyunca 75'ten fazla film ve dizide rol alan sanatçı, ayrıca iki filmde yapımcı olarak görev aldı ve bir senaryo yazdı. Star Wars dizisi The Mandalorian'daki performansıyla Drama Dizilerinde En İyi Konuk Erkek Oyuncu dalında Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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