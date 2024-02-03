Rocky filmlerinin Apollo'su hayatını kaybetti

Tam Boyutta Gör Amerikalı aktör, yapımcı, yönetmen ve eski profesyonel Amerikan futbolu oyuncusu Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının menajeri Matt Luber tarafından yapılan açıklamaya göre Rocky ve Predator filmlerinin yıldızı 1 Şubat Perşembe günü aramızdan ayrıldı.

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Weathers ilk dört Rocky filminde Sylvester Stallone ile birlikte rol almış ve Apollo Creed karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ailesi sadece Weathers'ın "uykusunda huzur içinde vefat ettiğini" duyurdu. İşte yapılan açıklama:

"Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde vefat etti. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve tüm dünyada, nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı".

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75'ten fazla film ve dizi

Carl Weathers 14 Ocak 1948'de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Sinema kariyeri boyunca 75'ten fazla film ve dizide rol alan sanatçı, ayrıca iki filmde yapımcı olarak görev aldı ve bir senaryo yazdı. Star Wars dizisi The Mandalorian'daki performansıyla Drama Dizilerinde En İyi Konuk Erkek Oyuncu dalında Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.

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