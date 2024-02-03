Rocky filmlerinin Apollo'su hayatını kaybetti

Weathers ilk dört Rocky filminde Sylvester Stallone ile birlikte rol almış ve Apollo Creed karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ailesi sadece Weathers'ın "uykusunda huzur içinde vefat ettiğini" duyurdu. İşte yapılan açıklama:
"Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde vefat etti. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve tüm dünyada, nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı".
75'ten fazla film ve dizi
Carl Weathers 14 Ocak 1948'de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Sinema kariyeri boyunca 75'ten fazla film ve dizide rol alan sanatçı, ayrıca iki filmde yapımcı olarak görev aldı ve bir senaryo yazdı. Star Wars dizisi The Mandalorian'daki performansıyla Drama Dizilerinde En İyi Konuk Erkek Oyuncu dalında Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.