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    Anlık Bildirim

    Mozilla Thunderbird, Android için kullanıma sunuldu

    Mozilla’nın başarılı e-posta uygulaması Thunderbird, uzun bir sürenin ardından Android için yayınlandı. Uygulama, Play Store’da ve Github platformunda indirmeye sunuldu.
    Mozilla Thunderbird Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler tarayıcılarından biri olan Firefox ile bilinen Mozilla Vakfı, 20 yıllık e-posta uygulamasını Android platformuna getirdi. Geçtiğimiz aylarda Android kullanıcıları için beta testine açılan Mozilla Thunderbird, beta testinden çıktı ve tüm kullanıcılar için indirmeye sunuldu.

    Thunderbird Android kullanıcıları için kullanıma sunuldu

    Uzun yıllardır Linux, Windows ve macOS platformlarında erişilebilir olan Thunderbird; e-posta, haber grubu, RSS ve sohbet istemcisi özellikleri ile sevilen bir uygulama olmayı başarmıştı. Açık kaynak kodlu olan ve güvenlik özellikleri ile bilinen uygulama, Android kullanıcıları için de kullanıma sunuldu.

    Thunderbird - Play Store görselleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay bazı kullanıcılar için indirmeye sunulan Thunderbird’ün Android uygulaması, geçtiğimiz günlerde tüm kullanıcılara açıldı. Play Store ve Github platformlarından indirilebilen uygulama, herhangi bir reklama yer vermiyor ancak Mozilla Vakfı, uygulama için bağış yapılmasını teşvik ediyor. IMAP ve POP3 protokollerini destekleyen uygulama, bu sayede Yahoo, Gmail, iCloud ve Outlook gibi popüler e-posta servislerini destekliyor. Mozilla Thunderbird’ün Android versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.
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    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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