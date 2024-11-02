Mozilla Thunderbird, Android için kullanıma sunuldu

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler tarayıcılarından biri olan Firefox ile bilinen Mozilla Vakfı, 20 yıllık e-posta uygulamasını Android platformuna getirdi. Geçtiğimiz aylarda Android kullanıcıları için beta testine açılan Mozilla Thunderbird, beta testinden çıktı ve tüm kullanıcılar için indirmeye sunuldu.

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Thunderbird Android kullanıcıları için kullanıma sunuldu

Uzun yıllardır Linux, Windows ve macOS platformlarında erişilebilir olan Thunderbird; e-posta, haber grubu, RSS ve sohbet istemcisi özellikleri ile sevilen bir uygulama olmayı başarmıştı. Açık kaynak kodlu olan ve güvenlik özellikleri ile bilinen uygulama, Android kullanıcıları için de kullanıma sunuldu.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay bazı kullanıcılar için indirmeye sunulan Thunderbird’ün Android uygulaması, geçtiğimiz günlerde tüm kullanıcılara açıldı. Play Store ve Github platformlarından indirilebilen uygulama, herhangi bir reklama yer vermiyor ancak Mozilla Vakfı, uygulama için bağış yapılmasını teşvik ediyor. IMAP ve POP3 protokollerini destekleyen uygulama, bu sayede Yahoo, Gmail, iCloud ve Outlook gibi popüler e-posta servislerini destekliyor. Mozilla Thunderbird’ün Android versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

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