Mozilla Thunderbird, Android için kullanıma sunuldu

Thunderbird Android kullanıcıları için kullanıma sunuldu
Uzun yıllardır Linux, Windows ve macOS platformlarında erişilebilir olan Thunderbird; e-posta, haber grubu, RSS ve sohbet istemcisi özellikleri ile sevilen bir uygulama olmayı başarmıştı. Açık kaynak kodlu olan ve güvenlik özellikleri ile bilinen uygulama, Android kullanıcıları için de kullanıma sunuldu.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über