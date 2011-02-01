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Epson'dan iki yeni projektör; PowerLite 905 ve PowerLite 915W

8 yıl
5,7b
1
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından Epson, iki yeni projeksiyon cihazını ürün gamına ekledi. Sırasıyla 999 ve 1099 dolarlık satış fiyatları bulunan PowerLite 905 ve 915W'in hedef kitlesiyse daha çok eğitim sektörü.

PowerLite 905'in renkli ışık çıkışı 3000 lümen parlaklığında olup, XGA çözünürlüğünde görüntü sunarken; 915W ise 3200 lümenlik renkli ışık çıkışıyla WXGA çözünürlüğü sunuyor. 3LCD teknolojisinin kullanıldığı ve 1.6x'lik optik yakınlaştırma yapabilen her iki projektörün üzerinde 16W'lık dahili hoparlör ile HDMI girişi ve RJ-45 bağlantı noktaları bulunuyor.

PC ve Mac'lerle tak çalıştır uyumlu olan her iki projektörde Mart ayından itibaren raflardaki yerini alacak.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
XGA , WXGA yerine destekledikleri çözünürlükleri birebir yazsanız daha iyi olurdu bence.. bu forumu teknoloji uzmanları takip etmiyor sadece.. herkese hitap etmesi açısından daha anlaşılır değerlerle ifade edilebilirdi..
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