Eski CEO John Sculley: Apple, yenilik konusunda kendine gelecek

Birçok kişi Steve Jobs'ın vefatıyla birlikte Apple'ın ortaya eskisi kadar yenilik koyamayacağını düşünüyor ve Apple için gerileme döneminin başladığını ifade ediyor.Firma tarihinin önemli isimlerinden John Sculley de bu hipoteze kısmen katılmakla birlikte, Apple'ın gerileme dönemine girdiğini düşünmüyor.

1983'den 1993'e kadar Apple'ın icra kurulu başkanlığını yapmış olan John Sculley, Huffington Post'a verdiği röportajda şu anda Apple'da, endüstrinin en büyük sorunu olan "yenilikte rehavete kapılma" sorununun ortaya çıktığını ve bu sorunu diğerlerine göre daha önce yaşamasının Apple'a önümüzdeki yıllarda yeni bir devrimi gerçekleştirmesinin yolunu açacağını söyledi. Sculley, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Apple'ın yenilik yapabilme özelliğini kaybettiğini düşünmüyorum. Bu durumun aslında Apple ile ilgilisi yok, teknolojisinin şu anki ortamıyla ilgili bir durum.

Moore Yasası, 40 senedir geçerliliğini koruyor. Büyük devrimsel yeniliklerin her biri arasında bir jenerasyon geçmesine ihtiyaç duyulmakta. Fakat kimi zamanlar vardır ki tüm yıldızlar, çığır açan ürün için parlasın. Steve Jobs'ın (yeniliği) herkesten önce tespit etmek gibi harika bir yeteneği vardı. Soru şu ki bir sonraki büyük devrime, yıldızların parlamasını sağlayacak devrimsel yeniliğe kim ışık tutacak ? Bu konuda iddiaya girebilirim ki Jony Ive, bunu gerçekleştirecek insandır.

Eğer Steve Jobs şu anda hayatta olsaydı sensörlerin yapabildiklerinden etkilenirdi. Sensörler ile her çeşit bilgiyi toplayabilmeniz ve geri planda bunları kullanarak servislerinizi kişiselleştirebilmeniz, tam Steve Jobs'a göreydi.

Apple için geleceğin, iddia edildiği gibi televizyon olduğunu düşünmüyorum. Evet, aslında Apple TV fikri kötü değil fakat devrimsel değil. Bence Apple'ın yeni devrimi giyilebilir, sensör bazlı ürünlerde olacak."

John Sculley kimdir ?

Pepsi Co'nun tepe yöneticisiyken Steve Jobs'ın "Ömrünün sonuna kadar şekerli su mu satmak istersin, yoksa dünyayı değiştirmek mi ?" sözleriyle ikna ettiği ve Apple'ın icra kurulu başkanlığına 1983 yılında oturan John Sculley, 1993'e kadar bu görevini yürüttü. John Sculley, ilerleyen yıllarda Steve Jobs ile yenilik - mevcut ürünler - karlılık gibi alanlarda fikir ayrılığı yaşamış ve yönetim kurulunun kendi yanında yer almasını sağlamıştı. Böylece Steve Jobs da 1976 senesinde kurduğu Apple'dan 1985 yılında ayrılmak zorunda kalmıştı.

İsmi daha çok bu olayla özdeşleşen John Sculley, Apple'da bulunduğu süre içerisinde aralarında Firewire bağlantı noktası, elektronik tarihinin ilk kişisel asistanı / akıllı taşınabilir platformu olan Newton ve şu anki Siri'nin ilk konsept çalışması olan "Knowledge Navigator"'ın da bulunduğu önemli yeniliklerin geliştirilmesine katkıda bulunmuştu.

http://www.huffingtonpost.com/2013/03/17/ex-apple-ceo-jon-sculley_n_2884937.html