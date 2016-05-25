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Eski McDonald's CEO'su: Robotlar saati 15 dolara işçi çalıştırmaktan daha ucuz

Eski McDonald's CEO'su işçilerin saatlik ücretlerini 15 dolara yükseltme konusundaki ısrarlarını sürdürmeleri durumunda robotların fast food endüstrisini ele geçireceği konusunda uyarıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Ekonomistler, işçi istihdam seviyesi üzerinde "robotların yükselişi" ve diğer teknolojik yeniliklerin etkisi konusunda giderek endişe duyuyorlar. Şimdi de eski McDonald's CEO'su robotların insanlardan daha ucuz ve daha verimli olması nedeniyle fast food endüstrisini ele geçireceği konusunda uyarıyor. Ed Rensi, düşük vasıflı işçilerin ABD'de gelir artışına ısrar etmeleri durumunda işverenlerin kendilerini daha verimli ve düşük maliyetli robotik yeniliklere değiştirmek zorunda kalacağını iddia ediyor.
Ayrıca Bkz. "TÜBİTAK, Uzay Araştırmaları Enstitüsü için personel arayışında"
Rensi, Fox'a verdiği bir röportaj sırasında "Patates kızartması paketlemek için saatliği 15 dolardan verimsiz bir işçi çalıştırmak yerine 35 bin dolarlık bir robotik kol satın almak çok daha ucuz olacaktır" dedi. Rensi milletvekillerinin federal asgari ücreti bir kenara koyup bunu devlete bırakmaları gerektiğine inanıyor. Demokrat milletvekilleri ve sendikalar bir süredir ülke genelindeki işçilerin asgari ücretlerini saat başına 15 dolara yükseltmek için mücadele veriyorlar.
Rensi ayrıca, ülkede çok yönlü bir ücret politikasının olmasından yana. Lise öğencilerinin ayrı bir ücret almasını, giriş seviyesindeki çalışanların ise farklı bir ücretlendirmeye tabi tutulmasını istiyor. McDonald's ve Taco Bell'in binlerce çalışanı 2012 senesinde saatlik ücretlerinin 15 dolara çıkarılması konusunda fast food endüstrisi tarihinin en büyük grevini gerçekleştirmiş ve iş bırakmışlardı. Bu girişim 2015 yılına kadar ABD genelindeki 270 şehre yayıldı. Aşağıdaki videoda hamburger yapabilen bir robotik kol örneğini görebilirsiniz.

http://www.independent.co.uk/news/business/news/mcdonald-s-ex-ceo-says-its-cheaper-to-hire-robots-than-people-on-minimum-wage-a7048261.html Yorum Yaz
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Gray Code 3 yıl en beğenilen
(ayda 26 gün)x(8 saat(minimum))=208 saat
(1300tl asgari ücret)/208 saat=6,25 tl=2 dolar...
Biz ölmüşüz ağlayanımız yok...
3 Yanıt Yanıtla +134
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nonvolatile 3 yıl Donald Trump
Kara Ay
ama orda meyve sebze pahalı


Zuurt tesellisi. Karpuzun libresi 30 sent. Ucak bileti ayni hatta daha ucuz. Benzinin galonu 2.50 dolar. Focus 2litre 9000dolar. Hulo Bu milleti opse hakediyoruz . Artilarimi isterim beyler. En cok arti verene robot geysa verecem
Kara Ayama orda meyve sebze pahalıZuurt tesellisi. Karpuzun libresi 30 sent. Ucak bileti ayni hatta daha ucuz. Ben...
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Discount Specialist 3 yıl
Kapitalizme ruhunu satmis sirketler bunun fizibilitesini 1000 kere yaptirmislardir kâr edecek olsaydilar simdiden gecmislerdi,
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Bizim ülkedeki perdecileri getirsinler.
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TheNewAtilla 3 yıl
Trdeki mcdonaldslarda çalışanlar saat başı 4,25 tl alıyor. Sanki çok para veriyonda ordan da tasarruf edecekler.
Yemekleride bi taka benzemiyor zaten, yemeyin abi şuralardan.
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WILDBOYS 3 yıl
Saati 15 dolarmi yalan haber bu
Saati 45 tl yuh be yalana bak
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Persistent Stability 3 yıl
En iyisi gelecekte robotların işgal edemeyeceği meslek dallarına yönelmek
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aventus43 3 yıl Persistent Stability
Persistent Stability
En iyisi gelecekte robotların işgal edemeyeceği meslek dallarına yönelmek


O mesleklerin başında kuaforluk,berberlik geliyor... kimse gidipde robota tras olmaz bence
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cmea06 3 yıl
Eve hamburger yapan robot almak mcdonalds a gidip hamburger yemekten daha ucuz
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emre0111 3 yıl
Dünyanın nüfusunu boşuna mı azaltmaya çalışıyorlar.
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01virüs01 3 yıl
Teknolojinin gelişmesiyle insan gücüne olan ihtiyaç gittikçe azalıyor.fabrikaları geçtim e-ticaret sitelerinde bile teknoloji çalışan sayısını azaltıyor amazon.com da standlar hareket ediyor ve paketleme hem daha hızlı oluyor hemde çalışan azalıyor.

hatta kargo çalışanlarını işini bitirerek teslimatı dronelarla yapmayı düşünüyorlar bana pek mantıklı gelmesede


teknolojinin gelişmesi insanların iş bulmasını baya zorlaştıracak gibi otomatik pilotlu araçlar çıkarsa kamyon, tır, otobüs,taksi şoförüde kalmayacaktır.
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bionic1 3 yıl
O robotlar yaygınlaşıp hamburgerin fiyatları 2 lira düşse burda mangalda kül bırakmayanların hepsi koşar McDonald's a adım gibi eminim.
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Tensi 3 yıl
TTNC Space
ben robotların insanlar gibi çalışabilceğini düşünmüyorum, sonuçta yapay zeka

Foxconn Taiwan'daki 110.000 kisi calisan fabrikasindan 60.000 isciyi cikartip yerine robot isgucu getirecegini duyurdu. Yapay zeka Hulogg ceken gokt killarini asali cok oldu. Siz hala sanmaya devam edin.
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CeLLaT_1905 3 yıl
Burda robota celme takip dusururler kulliyen zarar
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