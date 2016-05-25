Eski McDonald's CEO'su: Robotlar saati 15 dolara işçi çalıştırmaktan daha ucuz

Ekonomistler, işçi istihdam seviyesi üzerinde "robotların yükselişi" ve diğer teknolojik yeniliklerin etkisi konusunda giderek endişe duyuyorlar. Şimdi de eski McDonald's CEO'su robotların insanlardan daha ucuz ve daha verimli olması nedeniyle fast food endüstrisini ele geçireceği konusunda uyarıyor. Ed Rensi, düşük vasıflı işçilerin ABD'de gelir artışına ısrar etmeleri durumunda işverenlerin kendilerini daha verimli ve düşük maliyetli robotik yeniliklere değiştirmek zorunda kalacağını iddia ediyor.

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Rensi, Fox'a verdiği bir röportaj sırasında "Patates kızartması paketlemek için saatliği 15 dolardan verimsiz bir işçi çalıştırmak yerine 35 bin dolarlık bir robotik kol satın almak çok daha ucuz olacaktır" dedi. Rensi milletvekillerinin federal asgari ücreti bir kenara koyup bunu devlete bırakmaları gerektiğine inanıyor. Demokrat milletvekilleri ve sendikalar bir süredir ülke genelindeki işçilerin asgari ücretlerini saat başına 15 dolara yükseltmek için mücadele veriyorlar.

Rensi ayrıca, ülkede çok yönlü bir ücret politikasının olmasından yana. Lise öğencilerinin ayrı bir ücret almasını, giriş seviyesindeki çalışanların ise farklı bir ücretlendirmeye tabi tutulmasını istiyor. McDonald's ve Taco Bell'in binlerce çalışanı 2012 senesinde saatlik ücretlerinin 15 dolara çıkarılması konusunda fast food endüstrisi tarihinin en büyük grevini gerçekleştirmiş ve iş bırakmışlardı. Bu girişim 2015 yılına kadar ABD genelindeki 270 şehre yayıldı. Aşağıdaki videoda hamburger yapabilen bir robotik kol örneğini görebilirsiniz.

http://www.independent.co.uk/news/business/news/mcdonald-s-ex-ceo-says-its-cheaper-to-hire-robots-than-people-on-minimum-wage-a7048261.html