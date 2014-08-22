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Estimote etiket sensörleri ile istediğiniz her şey akıllı hale geliyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Estimote etiket sensörleri ile istediğiniz her şey akıllı hale geliyor

Teknoloji dünyasında giderek daha çok kullanım alanı bulmaya başlayan akıllı cihazlar, bünyelerindeki entegre sensörler ile farklı ölçümler yapıyor ve kullanıcıya hayatı kolaylaştıracak bilgiler sunuyor. Estimote ise akıllı cihaz arzusunda olan tüketiciyi cihaza para vermekten kurtarmayı amaçlıyor. 

Firmanın geliştirdiği Sticker adlı etiket şeklindeki sensörler konum, hareket, ısı gibi ölçümler yapabiliyor. Sensörleri örneğin saatinize veya bisikletinize yapıştırarak attığınız adımı veya aldığınız mesafeyi ölçebilmeniz mümkün. Normalde bu ölçümler için bir akıllı bileklik veya bisiklet aksesuarı almanız gerekiyor. 

Etiket sensörlerin kullanım potansiyeli oldukça geniş ve son kullanıcı dışında firmalar da mağazalarında farklı promosyonlar için bu ürünleri kullanabilecek. 

Sensörün içerisinde bir akselerometre, ısı algılayıcı, optimize edilmiş bir ARM işlemci, flash bellek ve Bluetooth Smart kontrolcüsü yer alıyor. Bir nevi mini bilgisayar olarak nitelendirilebilecek sensörler bir yıl batarya ömrü sunuyor.

Estimote hali hazırda Behonce, Cisco, Guggenheim Museum gibi pek çok ortakla birlikte çalışmalara başladı ve sensörlere uygun uygulamaların kısa süre içerisinde yaygınlaşması bekleniyor. 

Sensörlerin 10 adedini taşıyan geliştirici paketi 100$ fiyat etiketiyle ön siparişe başladı. Her bir amaca yönelik olarak sensörler farklı şekillerde tasarlanmış. Ancak şu anda kullanılabilir bir uygulama yok ve kendi yazacağınız uygulamalarla kullanmanız mümkün. Bununla birlikte Estimote geçen yıldan bu yana yakınlık sensörleri geliştirdiği için 25 000 geliştiriciden oluşan bir ağa sahip ve bu açığı kısa sürede kapatmayı planlıyor.  

http://blog.estimote.com/post/95382199590/nearables-are-here-introducing-estimote-stickers Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
Kötü ürün
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carman 4 yıl
1 yıl pil ömrü iyiymiş fiyatıda uygun gibi ama bir yıl sonunda atılıyor galibe brde uygulama olmaması büyük bir sıkıntı umarım çözerler bunun gibi sistemlerde gelişmeye devam eder
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