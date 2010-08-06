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Eurocom, Nvidia Optimus teknolojili yeni oyuncu notebook'larını duyurdu

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar üreticisi Eurocom, Nvidia Optimus teknolojili yeni oyuncu bilgisayarlarını tanıttı. Fox serisi altında hazırladığı B5100M ve B7110 modellerinde firma, Nvidia Optimus teknolojisi ile performans ve pil ömrü arasında denge kurmayı hedefliyor. Zira bu teknoloji sayesinde sistem uygulama ihtiyacına bağlı olarak işlemciye entegre grafik birimi ve Nvidia GPU arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

Intel Calpella platformunu temel alan yeni dizüstü bilgisayarlarda B5100M modeli 15.6-inç, B7110 modeli ise 17.3-inç boyutunda 16:9 LED backlit ekrana sahip. Intel'in Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistemler 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve tercihe bağlı olarak iki adet disk ile toplamda 1.2TB depolama alanı sunabiliyorlar.

Ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 10.1 destekli GeForce GT 330M çözümünü kullanan sistemlerde, kart okuyucusu, 1.3MP internet kamerası, HDMI çıkışı ve 6 hücreli pil gibi detaylara da yer veriliyor. Eurocom yeni sistemlerini 999$ ve 1199$ seviyesinden başlayan yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuyor.


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had1986 8 yıl
www.eurocom.com
menşei: kanada
kullandığı kasa ve anakartlar : clevo
türkiyede bu anakartları monster kullanıyor
monsterde zaten yüksek performans notebook u ;)
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asdera58 8 yıl
ya bnde casper cpq i370 4k35b modelini aldım bu modeldede aynı özellk varmış fakat gecmiyor asıl ekran kartına ne olacak anlamadım
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kill1033 8 yıl
gt 330M yetersiz. Bu kadar büyük ekrana gitmemiş.
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Batuist 8 yıl
Bu markanın menşei nedir???
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sadtneverdie 8 yıl
bu sistem bu fiyata :S şu fermiler dizüstüne gelse harika olacak
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EPICA 8 yıl
Oyuncu notebook'u demişler de 17.3" ekrana gt330 pek olmamış.
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mehmetgirgin 8 yıl
yurtdışı fiyatları bu sistemler için uygun gibi geldi bana.
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