Evinizdeki en küçük yazıcı : Little Printer

Evde veya ofiste kullandığımız yazıcılar boyut ve işlev olarak yıllar içinde büyük mesafeler katetti. Kablosuz veya yanınızda taşıyabileceğiniz kadar küçük ve hafif yazıcılar piyasada boy gösteriyor. Bunun yanında BergCloud firmasının mini yazıcısı Little Printer fonksiyonu itibariyle diğerlerinden oldukça farklı.





Little Printer bir RSS yazıcısı. Android veya iOS cihazınızdaki uyumlu BergCloud uygulaması içerisinde düzenlediğiniz haber beslemelerinizi, firmanın bulut altyapısını kullanarak yazdırabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde farklı kategoriler bulunuyor ve kullanmak için kategorilere abone olmanız gerekiyor.





Little Printer sadece alışveriş sliplerinin boyutlarında renksiz olarak yazdırabiliyor. İçerisinde mürekkepsiz termal yazıcı barındırıyor ve rulo kağıdı döndürerek yazdırma işlemini gerçekleştiriyor. Bu açıdan POS makinelerinin slip yazdırma tekniği ile benzediğini söyleyebiliriz.





Little Printer ile küçük notlar, bulmacalar, FourSquare güncellemeleri, köşe yazıları, haberler, Nike+ fitness bilgileriniz gibi işinizi kolaylaştıracak pek çok bilgiyi yazdırmanız mümkün.





Enerjisini adaptör yardımıyla karşılayan Little Printer, barındırdığı kablosuz alıcıyla evinizdeki modeme takacağınız küçük bir kutu ile sürekli iletişim halinde kalıyor. Bu kutu BergCloud'un bulut yazılım arayüzünü taşıyor ve akıllı telefonunuzdan gönderdiğiniz anlık yazdırma taleplerini Little Printer'a iletiyor.





BergCloud şimdiden ARUP, FourSquare, Nike, The Guardian ve Google ile ortaklık imzaladı ve daha fazla içerik için yeni anlaşmalar yolda. Fiyatı henüz açıklanmayan ürünün ön siparişleri yılbaşından sonra başlayacak.