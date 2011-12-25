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Evinizdeki en küçük yazıcı : Little Printer

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,3b
1
29
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Evde veya ofiste kullandığımız yazıcılar boyut ve işlev olarak yıllar içinde büyük mesafeler katetti. Kablosuz veya yanınızda taşıyabileceğiniz kadar küçük ve hafif yazıcılar piyasada boy gösteriyor. Bunun yanında BergCloud firmasının mini yazıcısı Little Printer fonksiyonu itibariyle diğerlerinden oldukça farklı.

Little Printer bir RSS yazıcısı. Android veya iOS cihazınızdaki uyumlu BergCloud uygulaması içerisinde düzenlediğiniz haber beslemelerinizi, firmanın bulut altyapısını kullanarak yazdırabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde farklı kategoriler bulunuyor ve kullanmak için kategorilere abone olmanız gerekiyor.

Little Printer sadece alışveriş sliplerinin boyutlarında renksiz olarak yazdırabiliyor. İçerisinde mürekkepsiz termal yazıcı barındırıyor ve rulo kağıdı döndürerek yazdırma işlemini gerçekleştiriyor. Bu açıdan POS makinelerinin slip yazdırma tekniği ile benzediğini söyleyebiliriz.

Little Printer ile küçük notlar, bulmacalar, FourSquare güncellemeleri, köşe yazıları, haberler, Nike+ fitness bilgileriniz gibi işinizi kolaylaştıracak pek çok bilgiyi yazdırmanız mümkün.

Enerjisini adaptör yardımıyla karşılayan Little Printer, barındırdığı kablosuz alıcıyla evinizdeki modeme takacağınız küçük bir kutu ile sürekli iletişim halinde kalıyor. Bu kutu BergCloud'un bulut yazılım arayüzünü taşıyor ve akıllı telefonunuzdan gönderdiğiniz anlık yazdırma taleplerini Little Printer'a iletiyor.

BergCloud şimdiden ARUP, FourSquare, Nike, The Guardian ve Google ile ortaklık imzaladı ve daha fazla içerik için yeni anlaşmalar yolda. Fiyatı henüz açıklanmayan ürünün ön siparişleri yılbaşından sonra başlayacak.



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artcraft35 7 yıl en beğenilen
tam kopya kağıdı standardında :D
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Einstein 7 yıl
taxonera:
Sen şu zamanında televizyon için saçma diyenlerin soyundansın sanırım. Tabletler de Crysis oynatamıyor diye saçma demişsindir sen.
Ancak her basım sonrası koyulan gülücük güzel olmamış bence. Öndeki çerçeve yerine direk basılan kağıt çıksa daha mantıklı olurdu sanki.
taxonera:Sen şu zamanında televizyon için saçma diyenlerin soyundansın sanırım. Tabletler de Crysis oynatamıyor diye saçma demişsindir sen.Ancak her bas...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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2.einstein 7 yıl
beyler ne derseniz diyin bence çok ta güzel bir buluş
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arel.gr 7 yıl
thermal yazar kasa fish kagidi kullaniyor!
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Mellkor 7 yıl
Cok iyiymis kucuk notlar almak icin cok mantikli ama ofis isi icin...
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RevivaL 7 yıl
Konuya girerken bu kadar küçük olacağını hiç tahmin etmemiştim
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Frank Lapidus 7 yıl
yanında büyüteç hediyesi varsa alınır
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bilalMW 7 yıl
Çok hoş cihaz ben okurken yoktu böyle aletler sabaha kadar hat sanatı yapardık kopya hazırlayacağız diye. :D
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glos7777 7 yıl
Böyle Bişey Arıyodum tamda :)biraz daha zarif olsa yanında taşıycan Telefon takcan anında cıkarcan :)
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Küf 7 yıl
kesinlikle çok tatlı ve ofisteki masanız için harika bir süs olabilir. ne çıkartacağınızın pek önemi olduğunu sanmıyorum, genelde post-it tarzı şeyler için kullanılır sanırım.
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VedatDnz 7 yıl
Fiyat yapısı gereği uygun olursa alınır :D
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4Crumby 7 yıl
Cok pahalli olmadigi surece almayi dusunuyorum kullanmasam bile guzel bi masa susu olur :D arada bir kullanirim hosuma gitti adamlar ihtiyacimiz olmayan seyleri bize ihtiyacmis gibi aldirmayi iyi biliyolar ve bile bile etkilenmek ayri bi olay :D (bkz.ben)
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kelaynak33 7 yıl

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kartal.24 7 yıl
buna şimdi hiç müretkep koymadanmı yazdıracahız hiç birşey istemiyormu yani kagıt dışında allan bilir o kagıtlar kaç paradır
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Silent Guardian 7 yıl
Ufak tefek ders notları için çok ideal.Ucuz olacağını düşünüyorum.
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