Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Exemode'dan suya dayanıklı HD video kamera: DV5000UW

Japonya merkezli elektronik üreticilerinden bii olan Exemode, su geçirmez yapıya sahip maliyet odaklı video kamerası DV5000UW'yu satışa sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
1
3
Video Kameralar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japonya merkezli elektronik üreticilerinden bii olan Exemode, su geçirmez yapıya sahip maliyet odaklı video kamerası DV5000UW'yu satışa sundu. Exemode DV5000UW, kullanıcılara 3 metreye kadar su geçirmez yapısı sayesinde su altında çekim imkanı sunuyor. HD video (720p) çekebilen kamera ile 4000 x 3000 piksele kadar fotoğraf çekebilmek te mümkün. 5.17 MP'lik CMOS sensöre yer verilen video kamerada 32 MB dahili hafıza var ve depolama alanı SDHC kart girişi ile 16 GB'ye kadar yükseltilebiliyor. Exemode DV5000UW maliyet odaklı video kamera 48.2mm x 66.9mm x 116.2mm ölçülere ve 220 gram ağırlığa sahip. Exemode, su geçirmez yapıda hazırladığı kameraya HDMI çıkışı eklemeyi de ihmal etmemiş.

Exemode'un su geçirmez olarak ürettiği HD video kamerası DV5000UW, 149$'dan satışa sunuldu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stradivardi 9 yıl
Bu kadar tasarım özürlü bir alet olur mu yahu çok kalitesiz görünüyor Bu da japon malı sony de Hani derler ya elektronik ürün alırken japon malı diye Görüntüsüne göre bu kadar yorum yapılır mı derseniz Ne kadar doğrudur bilemem ama kuvvetle muhtemel çin malı telefonlar gibi çok kalitesiz lens ve sensöre sahhiptir bu fiyata dahi değmeyecektir fiyatı bunun yerine 200 dolar civarları su geçirmez 720p çekim yapan fotoğraf makinaları mevcut en azndan kaliteleri belli yurtdışı fiyatıyla elbette
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
fiyatı cok iyi !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
fiyatı ve özellikleri hiç fena değil aslında..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim