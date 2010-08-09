Exemode'dan suya dayanıklı HD video kamera: DV5000UW

Japonya merkezli elektronik üreticilerinden bii olan Exemode, su geçirmez yapıya sahip maliyet odaklı video kamerası DV5000UW'yu satışa sundu. Exemode DV5000UW, kullanıcılara 3 metreye kadar su geçirmez yapısı sayesinde su altında çekim imkanı sunuyor. HD video (720p) çekebilen kamera ile 4000 x 3000 piksele kadar fotoğraf çekebilmek te mümkün. 5.17 MP'lik CMOS sensöre yer verilen video kamerada 32 MB dahili hafıza var ve depolama alanı SDHC kart girişi ile 16 GB'ye kadar yükseltilebiliyor. Exemode DV5000UW maliyet odaklı video kamera 48.2mm x 66.9mm x 116.2mm ölçülere ve 220 gram ağırlığa sahip. Exemode, su geçirmez yapıda hazırladığı kameraya HDMI çıkışı eklemeyi de ihmal etmemiş.

Exemode'un su geçirmez olarak ürettiği HD video kamerası DV5000UW, 149$'dan satışa sunuldu.