Exper EasyPAD video inceleme

Bu videomuzda Exper'in Android işletim sistemli tableti EasyPAD'i inceledik. Exper EasyPAD sahip olduğu işletim sistemi ve özellikle Nvidia Tegra 2 işlemcisiyle oldukça iddialı görünüyor

Bu videomuzda Exper'in Android işletim sistemli tableti EasyPAD'i inceledik. Exper EasyPAD sahip olduğu işletim sistemi ve özellikle Nvidia Tegra 2 işlemcisiyle oldukça iddialı görünüyor.