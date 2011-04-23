Exper EasyPAD video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Exper'in Android işletim sistemli tableti EasyPAD'i inceledik. Exper EasyPAD sahip olduğu işletim sistemi ve özellikle Nvidia Tegra 2 işlemcisiyle oldukça iddialı görünüyor
Bu videomuzda Exper'in Android işletim sistemli tableti EasyPAD'i inceledik. Exper EasyPAD sahip olduğu işletim sistemi ve özellikle Nvidia Tegra 2 işlemcisiyle oldukça iddialı görünüyor.
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buna bir de şarjının ne kadar gittiği veya ekranın dokunmatik performansı gibi basit bilgilerden bile bahsedilmemesini eklersek bence de eksik bir inceleme olmuş.