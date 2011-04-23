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Exper EasyPAD video inceleme

8 yıl
113,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Exper'in Android işletim sistemli tableti EasyPAD'i inceledik. Exper EasyPAD sahip olduğu işletim sistemi ve özellikle Nvidia Tegra 2 işlemcisiyle oldukça iddialı görünüyor

Bu videomuzda Exper'in Android işletim sistemli tableti EasyPAD'i inceledik. Exper EasyPAD sahip olduğu işletim sistemi ve özellikle Nvidia Tegra 2 işlemcisiyle oldukça iddialı görünüyor.


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Capt. Awesome 8 yıl en beğenilen
Ekranı temizleseydiniz keşke video çekmeden önce :) daha kutudan çıkarırken her yeri parmak izleri ile doluydu.
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konix 8 yıl
Tabletleri incelerken ekranının lcd mi tft mi belitseniz iyi olur
1 Yanıt Yanıtla +11
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savinelli 8 yıl
Chaghatai
emeğe saygı tabi ama, hiç beğenmedim incelemeyi, kusura bakmayın.Ne bir hdmi çalıştırma denemesi var, ne android 3.0 hakkında bir bilgi? eksikti biraz sanki inceleme, haksız mıyım?

buna bir de şarjının ne kadar gittiği veya ekranın dokunmatik performansı gibi basit bilgilerden bile bahsedilmemesini eklersek bence de eksik bir inceleme olmuş.
Chaghataiemeğe saygı tabi ama, hiç beğenmedim incelemeyi, kusura bakmayın.Ne bir hdmi çalıştırma denemesi var, ne android 3.0 hakkında bir bilg...
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mkenans 7 yıl
inceleme için teşekkür ederiz.
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MxFxOx 7 yıl
navigasyon yok diğer özellikler zaten hepsinde var sürekli yanımda taşıyacaksam bu tür önemli özellikeri barındırmalı
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hamsi55 7 yıl
gerçekten ilginç bir milletiz şu yapılan yorumlara bir bakarmısınız arkadaşlar ortada fiatıyla orantılı güzel denecek bir ürün var benim gibi orta gelirli biri için alınabilecek en iyi cıhaz eğer ıpad alacak gelire sahipseniz bu ürüne yorum yazmanız gereksiz bazı arkadaşlar çinden tablet pc getirmekten bahsediyor getirin getirinde benim yediğim kazığı sizde yiyin flytouc 3 .10.1 tablet getirttim x220 dendi x200 çıktı 8gb dendi 2gb çıktı videoları renkli oynatıyor dendi siyah beyaz oynattı 512 mb ddr rem dendi 256 çıktı daha sayımmı hadi geri gönder gönderebilirsen onun için elin altınından bizim gümüşümüz iyidir en azından kandırılırsan kafasına çalacağın birini bulursun
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DH Misafiri 7 yıl
Exper Easy Pad aldım, izlediğimiz video da andoroid market kurulu ama benim alıpta güncelediğim easypad de yok ne yapmalıyım yardımcı olursanız çok sevinirim..
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DH Misafiri 8 yıl
3.50 deki oyunun adı ne ??
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Erasmus78 8 yıl
1.55-2.05 in saniyelerde ekranın tepkisizliği/geç tepki vermesi haricinde fena bir cihaz değil. Sanırım o tepki sorunları Froyo'dan kaynaklanıyor.
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ZeuSTüRKiYE 8 yıl
wheaston
Usta ürünü anlatırken kafa niye oynuyo

Video başlar başlamaz benimde dikkatimi çekti.Heyecandan olsa gerek.

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alperrTR 8 yıl
UzmaN345
Beyler bu tegra2 1000ghz çift çekirdekmi yoksa çift çekirdekli gibimi davranıyor ve sarj süresi nedir

çift çekirdekli de thread mantığını en iyi açıklayan insansın şu çift çekirdekli gibi davranıyor cümlenle gerçekten :D
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function 8 yıl
LCD ile TFT nin farkı nedir?
konix
Tabletleri incelerken ekranının lcd mi tft mi belitseniz iyi olur

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Pardus Linux 8 yıl
wheaston
Usta ürünü anlatırken kafa niye oynuyo

Koptum...

Hakkikaten Kaan abinin kafa bir sağa bir sola gidiyor hiç dikkat etmemiştim...

Bu arada ürün güzel bir bunun 3G'li modeli var keşke o incelenseymiş...
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Watashi wa L des. 8 yıl

Pardus Linux

wheaston

Usta ürünü anlatırken kafa niye oynuyo


Koptum...

Hakkikaten Kaan abinin kafa bir sağa bir sola gidiyor hiç dikkat etmemiştim...

Bu arada ürün güzel bir bunun 3G'li modeli var keşke o incelenseymiş...

Aynen


Ürün güzelde 2.2 froyo tabletlerde iyi olmuyo acaba 3.0'a güncellencek mi?
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