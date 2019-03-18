Exynos 9610 ve 6 GB RAM'li Motorola One Vision ortaya çıktı

Birkaç hafta önce, Lenovo bünyesinde yer alan Motorola’nın, Exynos 9610 yonga setiyle güçlendirilmiş üst orta sınıf iki telefon çıkarmaya hazırlandığını duymuştuk. Daha sonrasında ise yaklaşmakta olan telefonlardan birinin P40 olacağı söylendi. Şimdi ise Samsung'un 10 nm'lik Exynos 9610 yonga seti ile çalışan yeni bir Motorola Android One telefonu gündemde.

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Geekbench listesine göre cihazdaki sekiz çekirdekli Exynos 9610 yonga setine 6 GB RAM eşlik edecek. Telefonun 1.599 tek çekirdek, 5.328 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz. Ayrıca görünüşe bakılırsa Android Pie işletim sistemi yüklü olarak gelecek. Söz konusu telefon her ne kadar "Motorola One Vision" olarak listelense de P40 olarak piyasaya sürülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Üç farklı varyantı olacak

Moto P40'ın internete düşen görselleri, son çıkan telefonlar gibi delikli tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Cihazda 48 megapiksel ana sensörlü çift arka kamera sistemi yer alacak. Parmak izi tarayıcısı ise arkadaki Motorola'nın yarasa kanadı logosuna gömülü şekilde gelecek.

6.2 inçlik bir ekran taşıması beklenen telefonun üç farklı varyantı olacak. En düşük versiyonunun 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile sunulacağı söyleniyor. Bir üstü 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. En üst seviye ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile piyasaya sürülecek.

https://www.mysmartprice.com/gear/motorola-vision-android-one-smartphone-exynos-9610-soc-pops-geekbench/