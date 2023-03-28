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    Redmi Note 12 Turbo tanıtıldı: Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcili ilk telefon!

    Xiaomi, Çin'de Redmi Note 12 Turbo 5G akıllı telefonunu kısa bir süre önce piyasaya sürdü. Yeni model aynı zamanda yakında Hindistan'da Poco F5 olarak piyasaya sürülecek.
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    Redmi Note 12 Turbo özellikleri
    Xiaomi, çeşitli sızıntıların arından nihayet Redmi Note 12 Turbo 5G akıllı telefonunu tanıttı. Akıllı telefonun farklı markalar altında küresel pazarlarda piyasaya sürüleceği söyleniyor. Hindistan'da 6 Nisan 2023'te Poco F5 5G olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan Redmi Note 12 Turbo, Snapdragon 7+ Gen 2 yongasıyla dikkat çekiyor.

    Redmi Note 12 Turbo özellikleri

    • Ekran: 6.67 inçlik Full HD+ OLED 120 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2
    • Arka kamera: 64MP f/1.8 OIS + 8 MP ultra geniş açı + MP makro
    • Ön kamera: 16 MP
    • RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
    • Pil: 5000mAh
    • İşletim Sistemi: MIUI 14 tabanlı Android 13

    Xiaomi alt markası Redmi, Note 12 serisine yeni bir ekleme yaptı: Redmi Note 12 Turbo. Bazı üst düzey özellikleri bünyesinde barındıran telefon, bir süre önce duyurulan yeni Snapdragon işlemci tarafından desteklenen ilk akıllı telefon olma unvanına sahip. Redmi Note 12 Turbo, 12 bit esnek OLED panelli 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü ekran ile geliyor. Bu ekran, 1.000 nit tepe parlaklık seviyesi, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, 120Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunuyor.

    Redmi Note 12 Turbo Tam Boyutta Gör
    Cihazın ön yüzünde sadece ekranın üst ortasında yer alan delik çentikli kamera bulunuyor. İnce çerçeveler sayesinde Redmi Note 12 Turbo’nun ekran gövde oranı yüzde 93,45 seviyesine yükseltilmiş durumda. Bu büyükçe ekranın altında ise Snapdragon 7+ Gen 2 yongası bulunuyor ki bu yonga dünyada ilk defa bu telefonda kullanılıyor. 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 3.1 depolama bu yongaya eşlik eden bileşenler arasında. Telefonun bataryası 5.000mAh kapasite sunarken 67W hızlı şarj desteğine de sahip. Cihaz, kutudan çıktığı andan itibaren MIUI 14 tabanlı Android 13 ile gelecek. Redmi Note 12 Turbo'daki bağlantı seçenekleri arasında çift 5G, WiFi-6, NFC, Bluetooth, NFC, IR Blaster ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

    Kamera tarafındaysa Redmi Note 12 Turbo'nun arka panelinde üç sensöre ev sahipliği yapıyor. Ana kamera OIS destekli 64MP, ultra geniş açılı ikincil kamera 8 MP ve makro çekimler için üçüncül kamera da 2 MP çözünürlükte. Ön kamera ise 16 MP.

    Redmi Note 12 Turbo fiyatı

    Redmi Note 12 Turbo tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 12 Turbo, 8GB + 256GB varyantı için 290 dolar talep ediyor. Aynıca telefonun 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB depolama varyantları ise sırasıyla 305 dolar ve 334 dolar fiyat etiketine sahip. Redmi Note 12 Turbo’nun 16 GB + 1TB depolama modeli ise 377 dolar. Redmi Note 12 Turbo’nun Carbon Black, Xinghai Blue ve Ice Feather White renk seçeneklerine sahip olduğunu da belirtelim. Son olarak Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition adında özel bir sürümü de olacak.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    Hukum1970 19 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

    Profil resmi
    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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