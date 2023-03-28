Redmi Note 12 Turbo tanıtıldı: Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcili ilk telefon!

Arka kamera: 64MP f/1.8 OIS + 8 MP ultra geniş açı + MP makro
Ön kamera: 16 MP
RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
Pil: 5000mAh
İşletim Sistemi: MIUI 14 tabanlı Android 13
Xiaomi alt markası Redmi, Note 12 serisine yeni bir ekleme yaptı: Redmi Note 12 Turbo. Bazı üst düzey özellikleri bünyesinde barındıran telefon, bir süre önce duyurulan yeni Snapdragon işlemci tarafından desteklenen ilk akıllı telefon olma unvanına sahip. Redmi Note 12 Turbo, 12 bit esnek OLED panelli 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü ekran ile geliyor. Bu ekran, 1.000 nit tepe parlaklık seviyesi, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, 120Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunuyor.
Kamera tarafındaysa Redmi Note 12 Turbo'nun arka panelinde üç sensöre ev sahipliği yapıyor. Ana kamera OIS destekli 64MP, ultra geniş açılı ikincil kamera 8 MP ve makro çekimler için üçüncül kamera da 2 MP çözünürlükte. Ön kamera ise 16 MP.
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)