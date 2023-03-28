Redmi Note 12 Turbo tanıtıldı: Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcili ilk telefon!

Xiaomi, çeşitli sızıntıların arından nihayet Redmi Note 12 Turbo 5G akıllı telefonunu tanıttı. Akıllı telefonun farklı markalar altında küresel pazarlarda piyasaya sürüleceği söyleniyor. Hindistan'da 6 Nisan 2023'te Poco F5 5G olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan Redmi Note 12 Turbo, Snapdragon 7+ Gen 2 yongasıyla dikkat çekiyor.

Redmi Note 12 Turbo özellikleri

Ekran : 6.67 inçlik Full HD+ OLED 120 Hz

: 6.67 inçlik Full HD+ OLED 120 Hz İşlemci : Snapdragon 7+ Gen 2

: Snapdragon 7+ Gen 2 Arka kamera : 64MP f/1.8 OIS + 8 MP ultra geniş açı + MP makro

: 64MP f/1.8 OIS + 8 MP ultra geniş açı + MP makro Ön kamera : 16 MP

: 16 MP RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Pil : 5000mAh

: 5000mAh İşletim Sistemi: MIUI 14 tabanlı Android 13

Xiaomi alt markası Redmi, Note 12 serisine yeni bir ekleme yaptı: Redmi Note 12 Turbo. Bazı üst düzey özellikleri bünyesinde barındıran telefon, bir süre önce duyurulan yeni Snapdragon işlemci tarafından desteklenen ilk akıllı telefon olma unvanına sahip. Redmi Note 12 Turbo, 12 bit esnek OLED panelli 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü ekran ile geliyor. Bu ekran, 1.000 nit tepe parlaklık seviyesi, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, 120Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın ön yüzünde sadece ekranın üst ortasında yer alan delik çentikli kamera bulunuyor. İnce çerçeveler sayesinde Redmi Note 12 Turbo’nun ekran gövde oranı yüzde 93,45 seviyesine yükseltilmiş durumda. Bu büyükçe ekranın altında ise Snapdragon 7+ Gen 2 yongası bulunuyor ki bu yonga dünyada ilk defa bu telefonda kullanılıyor. 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 3.1 depolama bu yongaya eşlik eden bileşenler arasında. Telefonun bataryası 5.000mAh kapasite sunarken 67W hızlı şarj desteğine de sahip. Cihaz, kutudan çıktığı andan itibaren MIUI 14 tabanlı Android 13 ile gelecek. Redmi Note 12 Turbo'daki bağlantı seçenekleri arasında çift 5G, WiFi-6, NFC, Bluetooth, NFC, IR Blaster ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

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Kamera tarafındaysa Redmi Note 12 Turbo'nun arka panelinde üç sensöre ev sahipliği yapıyor. Ana kamera OIS destekli 64MP, ultra geniş açılı ikincil kamera 8 MP ve makro çekimler için üçüncül kamera da 2 MP çözünürlükte. Ön kamera ise 16 MP.

Redmi Note 12 Turbo fiyatı

Tam Boyutta Gör Redmi Note 12 Turbo, 8GB + 256GB varyantı için 290 dolar talep ediyor. Aynıca telefonun 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB depolama varyantları ise sırasıyla 305 dolar ve 334 dolar fiyat etiketine sahip. Redmi Note 12 Turbo’nun 16 GB + 1TB depolama modeli ise 377 dolar. Redmi Note 12 Turbo’nun Carbon Black, Xinghai Blue ve Ice Feather White renk seçeneklerine sahip olduğunu da belirtelim. Son olarak Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition adında özel bir sürümü de olacak.

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