Fransa'daki Lyon Havaalanı'nda otomobilleri artık robot valeler park ediyor

Bir anlığına uçuşunuza geç kaldığınızı ve havaalanında park yeri bulmaya çalıştığınızı hayal edin. Bu gerçekten hepimiz için sıkıntılı bir durum demek. Ancak robot valeler sayesinde, önümüzdeki yıllarda bu olayın yaşanma ihtimali ortadan kalkabilir.

Uçak kaçırma derdine son

Stanley Robotics şirketi, uzun süredir robot vale projesi üzerinde çalışıyor ve bu teknolojiyi ilk olarak Fransa'nın Lyon Havaalanı kullanmaya başladı. Robot vale hizmetini kullanmak isteyenler, araçlarını küçük hangar benzeri bir alana bırakıyorlar ve robot valeler gelip aracı bu alandan alarak uygun bir yere park ediyor. Böylece de araç sahibi park yeri bulmak için zaman kaybetmek zorunda kalmıyor.

https://www.theverge.com/2019/3/15/18200292/robot-valet-parking-airport-stanley-robotics-france-lyon

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Dikdörtgen kutu şeklindeki robot valeler, temeldeişlevi görüyorlar ve aracı lastiklerinden kaldıransahipler. Yapılan açıklamaya göre robotlar, otopark alanını kullanma konusunda insanlara göre dahaçalışıyorlar ve otopark alanıadaha fazla araç sığdırabiliyorlar. Fransa'nın ardındanbu tarz robot vale hizmetlerine geçiş yapmaları bekleniyor.