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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fransa'daki Lyon Havaalanı'nda otomobilleri artık robot valeler park ediyor

Stanley Robotics şirketi bir süredir geliştirdiği robot valeleri, birçok ülkedeki testlerin ardından Fransa'daki Lyon Havaalanı'nda kullanmaya başladı. Peki robot valeler nasıl çalışıyorlar?
2 ay
11,6b
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13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bir anlığına uçuşunuza geç kaldığınızı ve havaalanında park yeri bulmaya çalıştığınızı hayal edin. Bu gerçekten hepimiz için sıkıntılı bir durum demek. Ancak robot valeler sayesinde, önümüzdeki yıllarda bu olayın yaşanma ihtimali ortadan kalkabilir.

Uçak kaçırma derdine son

Stanley Robotics şirketi, uzun süredir robot vale projesi üzerinde çalışıyor ve bu teknolojiyi ilk olarak Fransa'nın Lyon Havaalanı kullanmaya başladı. Robot vale hizmetini kullanmak isteyenler, araçlarını küçük hangar benzeri bir alana bırakıyorlar ve robot valeler gelip aracı bu alandan alarak uygun bir yere park ediyor. Böylece de araç sahibi park yeri bulmak için zaman kaybetmek zorunda kalmıyor.
Dikdörtgen kutu şeklindeki robot valeler, temelde forklift işlevi görüyorlar ve aracı lastiklerinden kaldıran metal kollara sahipler. Yapılan açıklamaya göre robotlar, otopark alanını kullanma konusunda insanlara göre daha verimli çalışıyorlar ve otopark alanıa yüzde 50 daha fazla araç sığdırabiliyorlar. Fransa'nın ardından diğer ülkelerinde bu tarz robot vale hizmetlerine geçiş yapmaları bekleniyor.

https://www.theverge.com/2019/3/15/18200292/robot-valet-parking-airport-stanley-robotics-france-lyon Yorum Yaz
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Spider_hip 2 ay en beğenilen
Acı ama burada valelerde ayaklanır, bıçakla falan bunlara saldırır, işimiz elden gidiyor diye. Neyse böyle böyle aramızdaki magandalar, pislikler ayıklanacak inşallah. Aç kalırlarsa belki o kadar çok çoğalamazlar diyeceğim ama kafa değişmedikçe çoğalınıyor. Suriyeli göçmenlerin sokakta 5 çocukla yatarken 6. yı yaptıklarını biliyorum. Sonra dileniyorlar 5 çocuğum var diye. İyi de niye 5 çocuğun var diye de sormuyor kimse, para veriyor 6'yı 7'yi yapsın diye.
Acı ama burada valelerde ayaklanır, bıçakla falan bunlara saldırır, işimiz elden gidiyor diye. Neyse böyle böyle aramızdaki magandalar, pislikler ayıklanacak in...
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Çocuk Adam 2 ay
ben valeye araba vermem...
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muhayyel genç 2 ay
Evet insanoğluna faydalı bir icat lakin insanları işsiz bırakmada bire bir! Tamam eyvallah, insanların artık teknolojiye ayak uydurması lazım lakin her insan mühendis, tasarımcı, yazılımcı, robotik kodlamacı olacak diye bir şeyde yok. Böyle devam ederse dünya genelinde de işsizlik artar ve bu işsizliğe acilen bir çare bulunması gerekir. Yoksa bu teknolojilerin insanlara sadece yarar sağladığını düşünürseniz yanılırsınız.
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DH Misafiri 2 ay
bu gereksiz öfkeyle çok yaşamazsın...keskin küpüne zarar... çok yaşasanda bişey anlamzsın öfkeden besleniyor gibisin, boşver dünya fani ölüm ani...
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DH Misafiri 2 ay
Cok gerekli birsey degil. Guvenli de degil. Hele bir de hacklendi mi bak o zaman olacaklara.
Yuk tasimaciliginda faydali olacak birseyler uretin. alibaba gibi! Eminoununde hamallar el arabasiyla ve sirtinda tasiyor. Bunlara uygun uzun sarj omurlu merdiven cikabilen guclu elektronik el arabasi uretseler daha iyi olur.
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DH Misafiri 2 ay
işimiz elden gidiiiiyeaaah diye balta sopayla saldırırlar yeminle burda :)
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CihangirCanavarı 2 ay
Yeryüzünde arazi mi bitti... Otoparkı büyüt yer aramasın kimse...
Uçağa son dakika yetişecek olan gavat da kaçırsın zaten uçağını... Bazen de boş boş işler yapıyorlar sırf teknoloji olsun diye...
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Fiat S.p.A. 2 ay
Halkı cahil ülkelere verilmez bu robotlar
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cobra41 2 ay
Trafikte yavaş hareket ediyor diye robot valeye kurşun yağdıran şahıs denetimli serbestlik şartıyla salıverildi
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Lord Nafaryus 2 ay
Robotlar neden park çizgilerine göre park etmiyor videoda? Hayır neden yani sinir oldum bu duruma. Hem robot yapıyorsun hemde park çizgilerine park etmiyorsun. Akıl alır gibi değil. Elim ayağım titredi resmen.
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Kalsiyum 17 2 ay Lord Nafaryus
Çizgiler, zamanında insanlar parketsin diye çizilmiş ve öylece kalmışlar. Bu robot valeler o çizgileri kullanmıyor, dikkat ederseniz aynı otopark alanına %50 daha fazla araç sığdırdıkları belirtilmiş.
Ayrıca bu rakama ''sıralı giriş ve çıkış'' hesaplayarak arada boşluk bırakmıyor oluşları da katkı sağlıyor gibi görünüyor, o başka bir mevzu.
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Spider_hip 2 ay en beğenilen
Acı ama burada valelerde ayaklanır, bıçakla falan bunlara saldırır, işimiz elden gidiyor diye. Neyse böyle böyle aramızdaki magandalar, pislikler ayıklanacak inşallah. Aç kalırlarsa belki o kadar çok çoğalamazlar diyeceğim ama kafa değişmedikçe çoğalınıyor. Suriyeli göçmenlerin sokakta 5 çocukla yatarken 6. yı yaptıklarını biliyorum. Sonra dileniyorlar 5 çocuğum var diye. İyi de niye 5 çocuğun var diye de sormuyor kimse, para veriyor 6'yı 7'yi yapsın diye.
1 Yanıt Yanıtla +16
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sarkihalindekal 2 ay Spider_hip
Neyseki zeka ve insanı insan yapan değerler zengin fakir ayırt etmiyor; tek tesellisi bu, bu işin.
Yoksa cahil ve düşüncesiz insan popülasyonu çok artacaktı. Çünkü dediğin gibi fakir ve sürünen insanlar daha çok çocuk yapma eğiliminde ve daha çok çocuğa sahipler.
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