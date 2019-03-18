Fransa'daki Lyon Havaalanı'nda otomobilleri artık robot valeler park ediyor

Teknoloji Editörü
Bir anlığına uçuşunuza geç kaldığınızı ve havaalanında park yeri bulmaya çalıştığınızı hayal edin. Bu gerçekten hepimiz için sıkıntılı bir durum demek. Ancak robot valeler sayesinde, önümüzdeki yıllarda bu olayın yaşanma ihtimali ortadan kalkabilir.
Uçak kaçırma derdine son
Stanley Robotics şirketi, uzun süredir robot vale projesi üzerinde çalışıyor ve bu teknolojiyi ilk olarak Fransa'nın Lyon Havaalanı kullanmaya başladı. Robot vale hizmetini kullanmak isteyenler, araçlarını küçük hangar benzeri bir alana bırakıyorlar ve robot valeler gelip aracı bu alandan alarak uygun bir yere park ediyor. Böylece de araç sahibi park yeri bulmak için zaman kaybetmek zorunda kalmıyor.Dikdörtgen kutu şeklindeki robot valeler, temelde forklift işlevi görüyorlar ve aracı lastiklerinden kaldıran metal kollara sahipler. Yapılan açıklamaya göre robotlar, otopark alanını kullanma konusunda insanlara göre daha verimli çalışıyorlar ve otopark alanıa yüzde 50 daha fazla araç sığdırabiliyorlar. Fransa'nın ardından diğer ülkelerinde bu tarz robot vale hizmetlerine geçiş yapmaları bekleniyor.
https://www.theverge.com/2019/3/15/18200292/robot-valet-parking-airport-stanley-robotics-france-lyon Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yuk tasimaciliginda faydali olacak birseyler uretin. alibaba gibi! Eminoununde hamallar el arabasiyla ve sirtinda tasiyor. Bunlara uygun uzun sarj omurlu merdiven cikabilen guclu elektronik el arabasi uretseler daha iyi olur.
Uçağa son dakika yetişecek olan gavat da kaçırsın zaten uçağını... Bazen de boş boş işler yapıyorlar sırf teknoloji olsun diye...
Ayrıca bu rakama ''sıralı giriş ve çıkış'' hesaplayarak arada boşluk bırakmıyor oluşları da katkı sağlıyor gibi görünüyor, o başka bir mevzu.
Yoksa cahil ve düşüncesiz insan popülasyonu çok artacaktı. Çünkü dediğin gibi fakir ve sürünen insanlar daha çok çocuk yapma eğiliminde ve daha çok çocuğa sahipler.
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