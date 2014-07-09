Fabrika ayarlarına dönülse bile Android cihazınızdaki kişisel bilgiler silinmiyor





Mobil cihazlarda genelde tüm genel ve kişisel bilgileri silmek için fabrika ayarlarına dönme seçeneği kullanılır ve sonrasında cihazınız yeni satın almış gibi olur. Ancak Android tarafında bazı sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.





Avast tarafından verilen bilgilere göre Android cihazlarındaki fabrika ayarlarına dönüş çözümü belleği tam olarak silemiyor ve pek çok kişisel bilgi olduğu gibi kalıyor.





Avast bu analiz için eBay üzerinde satılan ve fabrika ayarlarına sıfırlanmış 20 adet ikinci el Android akıllı telefonunu satın almış ve FTK gibi bazı dijital adli tıp uygulamaları ile önceki kullancının pek çok kişisel bilgisini geri getirmeyi başarmış. Ayrıca Facebook hesaplarına da erişim sağlanmış ve kullanıcıların önceki konumları elde edilmiş.





Avast bu bakımdan kullanıcıların dikkatli olmalarını öneriyor. Fabrika ayarlarına dönüş yerine cihazı tamamen silen programların kullanılması veya sıfırlama öncesinde dosyaların şifrelenerek erişime kapatılması öne çıkan çözümler arasında.

http://vr-zone.com/articles/androids-factory-reset-doesnt-remove-personal-data/80136.html