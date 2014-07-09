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Fabrika ayarlarına dönülse bile Android cihazınızdaki kişisel bilgiler silinmiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
36,3b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fabrika ayarlarına dönülse bile Android cihazınızdaki kişisel bilgiler silinmiyor

Mobil cihazlarda genelde tüm genel ve kişisel bilgileri silmek için fabrika ayarlarına dönme seçeneği kullanılır ve sonrasında cihazınız yeni satın almış gibi olur. Ancak Android tarafında bazı sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

Avast tarafından verilen bilgilere göre Android cihazlarındaki fabrika ayarlarına dönüş çözümü belleği tam olarak silemiyor ve pek çok kişisel bilgi olduğu gibi kalıyor. 

Avast bu analiz için eBay üzerinde satılan ve fabrika ayarlarına sıfırlanmış 20 adet ikinci el Android akıllı telefonunu satın almış ve FTK gibi bazı dijital adli tıp uygulamaları ile önceki kullancının pek çok kişisel bilgisini geri getirmeyi başarmış. Ayrıca Facebook hesaplarına da erişim sağlanmış ve kullanıcıların önceki konumları elde edilmiş. 

Avast bu bakımdan kullanıcıların dikkatli olmalarını öneriyor. Fabrika ayarlarına dönüş yerine cihazı tamamen silen programların kullanılması veya sıfırlama öncesinde dosyaların şifrelenerek erişime kapatılması öne çıkan çözümler arasında.  

http://vr-zone.com/articles/androids-factory-reset-doesnt-remove-personal-data/80136.html Yorum Yaz
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4RedSea 5 yıl en beğenilen rentacar2
rentacar2

Kim ne derse desin Apple

aga bluetooth ile müzik yollayamıyan telde ne buluyorsun?
2 Yanıt Yanıtla +15
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adını nick koydum 5 yıl Paroksetin
TianLeiLe
Androide boşuna çöp demiyorlar.


Apple kullanıcısı olsan cevabını verirdim. Ama imzanı görünce içim acıdı wpci kardeş
TianLeiLeAndroide boşuna çöp demiyorlar.Apple kullanıcısı olsan cevabını verirdim. Ama imzanı görünce içim acıdı wp...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Benim için sorun yok, atarım yeni romu büyün sistem gider

Avast çok curcuna yapmış.
2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 ay
Ya benimki Amerika dan geldi o Yüzden ingilizceye döndü ve fotoğraflarım YouTube hesabım müziklerim herşeyi gitti bilgisayar mühendisi zor yaptı telefoncu nasıl yapsın
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ulaulas 5 yıl
Avast kanka xda developers diye bi' yer hani kullanıcılar öğrenciler rom paylaşıyor, bizde atıyoruz felan bi' bulsana rom atılmış telden kişisel bilgi
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WarSaw 5 yıl
ozaman bunu böyle tasarlayan o android mühendisini bulup 3gün aç susuz bekletip ayağından asıp kurşuna dizmek lazım. bu telefonlar resmen bildiğin bilgi hırsızlığı yapmak için dizayn edilmiş. kendisinden tut marketine kadar alayı casusluk üzerine kurulu. hepsi cia nın halt yemesi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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BARIŞ55 5 yıl WarSaw
WarSaw

ozaman bunu böyle tasarlayan o android mühendisini bulup 3gün aç susuz bekletip ayağından asıp kurşuna dizmek lazım. bu telefonlar resmen bildiğin bilgi hırsızlığı yapmak için dizayn edilmiş. kendisinden tut marketine kadar alayı casusluk üzerine kurulu. hepsi cia nın halt yemesi.

Balıklama atlamasaydınız abi siz de.
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MoRTaLSouL 5 yıl
Yükle yeni romu o iş tamam :D
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nightsoldier 5 yıl
Cihazı satmamak en iyisi. Ölünceye kadar kullanıp çöpe atıyorum.
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carter 5 yıl
Telefonu gittiği yere kadar kullandığımdan dolayı sıkıntı yok.
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simbolmina 5 yıl
Sık telefon değiştirenler haliyle verilerini silip oyle satıyor. Android söyle iyi boyle iyi diye savunacagimiza -son kullanıcı icin- adam gibi bir tane silme menüsü niye koymuyor diye eleştirmek lazım. Herkes rom vs bilmek zorunda degil. 100 doların altındaki telefon üretme hedefi olan bir şirket google en nihayetinde. Bkz: Android One.
Acik kaynak, iyi destekle kardeş de b*kunu çıkarma.
Avast ücretsiz bir antivirus programı. Millet para versin savi da pek geçerli degil. Adamların isi nihayetinde bu, laf kalabildiği yaptıklarını da düşünmüyorum. Bir de zaten bu firmalar malware terimini kullanırlar, virüs degil.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
firefox OS un artıklarını gösteren bir reklam haberi gibi olmuş :)
yakında firefox OS android in tabutuna son çiviyide çakacak, siz hiç merak etmeyin ! :D
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Kaya 5 yıl
Odinle stok romu yukle bakayim en ufak bir sey kaliyor mu
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MK* 5 yıl
3310da bellek mi vardi
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