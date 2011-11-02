Facebook, MP3 çalar uygulamasını sona erdirdi

Dünyanın en büyük video ve müzik içeriği sağlayıcılarıyla ortaklık yaparak site üzerinden medya içeriği yayını alma ve paylaşma hizmetini başlatacağını duyuran Facebook, sayfa sahiplerine sunduğu MP3 çalar uygulamasını da sona erdirdiğini duyurdu.





Birkaç yıl önce hizmete başlayan MP3 oynatıcı uygulaması resmi olarak hayata geçmedi ancak Facebook üçüncü taraf geliştiricilere müzik çalar entegre etme imkanı veriyordu.





MP3 oynatıcı uygulaması kullanıcılara MP3 dosyaları yükleme, bilgilerini ekleme ve haber kaynağında paylaşma gibi özellikleri sunuyordu.





Facebook sayfalarla ilgili yardım bölümüne bununla ilgili yeni eklentiler yaptı. Sayfa adminleri siteye giriş yaptıklarında "Facebook'da Müzik" sayfasındaki alternatif yöntemlere yönlendiriliyor.





Bir Facebook sözcüsü müzik çalar uygulamasının sayfaların daha efektif olması amacıyla daha iyi yollarla değiştirileceği belirtiliyor. Daha iyi yollardan kasıt f8 konferansında duyurulan ücretli içerik yayınları ve üçüncü taraf MP3 çalar uygulamaları.





Facebook direkt olarak müzik indirme hizmeti sunmuyor. Patent ihlali davaları nedeniyle Facebook sadece anlaştığı içerik sağlayıcılara ücretli abone olan kullanıcıların müzik akışlarını dinleyebilmesini ve paylaşabilmesini sağlayacak.