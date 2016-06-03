Facebook Notify uygulaması geldiği gibi gitti

Facebook’un sosyal ağ içerisindeki çeşitli haber, spor, hava durumu platformlarından bildirimler gönderebildiği Notify uygulaması, geçen yıl sonunda kullanıma sunulmuştu. Daha bir yıl dolmadan uygulama iptal edildi.

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CNN, Fox, Vogue gibi kanallar ile işbirliği yapan Facebook, geniş bir bildirim yelpazesi oluşturmuştu. Uygulamanın neden kaldırıldığı konusunda bir bilgi yok ancak bildirim teknolojisinin Facebook Messenger içerisine entegre edildiği ifade ediliyor.

Yani artık bu bildirimleri Facebook Messenger uygulaması üzerinden alacaksınız. Notify uygulaması da Poke ve Camera gibi rafa kaldırılan uygulamalar arasında yerini almış oldu.