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Facebook Notify uygulaması geldiği gibi gitti

Facebook’un sosyal ağ içerisindeki çeşitli haber, spor, hava durumu platformlarından bildirimler gönderebildiği Notify uygulaması, geçen yıl sonunda kullanıma sunulmuştu.
2 yıl
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8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Facebook’un sosyal ağ içerisindeki çeşitli haber, spor, hava durumu platformlarından bildirimler gönderebildiği Notify uygulaması, geçen yıl sonunda kullanıma sunulmuştu. Daha bir yıl dolmadan uygulama iptal edildi.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

CNN, Fox, Vogue gibi kanallar ile işbirliği yapan Facebook, geniş bir bildirim yelpazesi oluşturmuştu. Uygulamanın neden kaldırıldığı konusunda bir bilgi yok ancak bildirim teknolojisinin Facebook Messenger içerisine entegre edildiği ifade ediliyor.

Yani artık bu bildirimleri Facebook Messenger uygulaması üzerinden alacaksınız. Notify uygulaması da Poke ve Camera gibi rafa kaldırılan uygulamalar arasında yerini almış oldu. 

 

http://www.cnet.com/news/facebook-closing-notify-push-notification-app-after-7-months/ Yorum Yaz
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tiCCky 2 yıl
her türlü koyarlar
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LastShip 2 yıl
Bir sey koyar facebook yerine
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semih4444 2 yıl
koyar facebook birşey
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Celaleddin Rooney 2 yıl
çoktan koydular da haberimiz olmadı
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addidas_85 2 yıl
Koyarlar başka şey yerine bir
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Ohol Oula 2 yıl
Facebook yine yapar bir şey.
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Barni Moloztaş 2 yıl
başka bişey gelir şimdi
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