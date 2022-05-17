WhatsApp, gruplardan sessizce ayrılmanızı sağlayacak yeni bir özellik test ediyor

- WhatsApp gruplarından ayrılacağınız zaman sadece size ve grup yöneticisine bildirim gidecek
- Yorumlar
Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye hızla devam ediyor. Eskiden WhatsApp grubundan ayrılmayı seçtiğinizde uygulama sohbet sırasında herkesin görebileceği bir bildirim gönderiyordu. Ancak WhatsApp artık gruplardan gönül rahatlığıyla ayrılmanızı sağlayacak bir özellik test ediyor.
WhatsApp gruplarından ayrılacağınız zaman sadece size ve grup yöneticisine bildirim gidecek
Eskiden gruplardan ayrılırken gruptaki herkese bildirim gidiyordu. Ve bu durumdan dolayı bazı kullanıcılar gruptan çıkmaktan tereddüt ediyordu. Ancak WhatsApp şimdilerde, kullanıcılarının bir gruptan ayrılacağı zaman sadece ayrılan kullanıcıya ve grup yöneticisine bildirim gönderen bir özelliği test ediyor.
Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere test edilen özellik kullanıcılara sunulduğu zaman, kullanıcılar gruptan ayrılırken "Sadece grup yöneticisine ve size bildirim gönderilecek." yazısının bulunduğu bir ekran karşınıza çıkacak. Henüz test aşamasında olan özelliğin yakın bir zamanda kullanıma sunulacağı da çıkan söylentiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D