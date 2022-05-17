WhatsApp, gruplardan sessizce ayrılmanızı sağlayacak yeni bir özellik test ediyor

Tam Boyutta Gör

Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye hızla devam ediyor. Eskiden WhatsApp grubundan ayrılmayı seçtiğinizde uygulama sohbet sırasında herkesin görebileceği bir bildirim gönderiyordu. Ancak WhatsApp artık gruplardan gönül rahatlığıyla ayrılmanızı sağlayacak bir özellik test ediyor.

WhatsApp, macOS için yeni bir masaüstü uygulaması geliştiriyor 2 gün önce eklendi

WhatsApp gruplarından ayrılacağınız zaman sadece size ve grup yöneticisine bildirim gidecek

Eskiden gruplardan ayrılırken gruptaki herkese bildirim gidiyordu. Ve bu durumdan dolayı bazı kullanıcılar gruptan çıkmaktan tereddüt ediyordu. Ancak WhatsApp şimdilerde, kullanıcılarının bir gruptan ayrılacağı zaman sadece ayrılan kullanıcıya ve grup yöneticisine bildirim gönderen bir özelliği test ediyor.

Tam Boyutta Gör

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere test edilen özellik kullanıcılara sunulduğu zaman, kullanıcılar gruptan ayrılırken "Sadece grup yöneticisine ve size bildirim gönderilecek." yazısının bulunduğu bir ekran karşınıza çıkacak. Henüz test aşamasında olan özelliğin yakın bir zamanda kullanıma sunulacağı da çıkan söylentiler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.