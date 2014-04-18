Facebook Paper yeni özelliklerle güncellendi

Gün içerisinde iOS uygulamasını 9.0 sürümüne güncelleyen Facebook, magazinsel haber okuma uygulaması Paper’ı da yepyeni özelliklerle güncelledi.





Kullanıcılara takip ettikleri arkadaşları ya da abone oldukları hesaplardaki gelişmeleri, derleyerek özel bir arayüz ile aktaran Facebook Paper uygulamasının son sürümü şu yenilikleri beraberinde getiriyor:





Doğum günlerini ve etkinlikleri takip edebilme

Yorumlara fotoğraf ekleyebilme

Beğenilen gruplardaki güncellemeleri alabilme

Yeni “Hikaye” tuşu

9 yeni konu başlığı

Temel erişilebilirlik seçenekleri





Tamamen ücretsiz olan Facebook Paper uygulamasının App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Paper – stories from Facebook - Facebook, Inc.