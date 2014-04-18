Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Paper yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
328
1
9
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook Paper yeni özelliklerle güncellendi
Tam Boyutta Gör

Gün içerisinde iOS uygulamasını 9.0 sürümüne güncelleyen Facebook, magazinsel haber okuma uygulaması Paper’ı da yepyeni özelliklerle güncelledi.


Kullanıcılara takip ettikleri arkadaşları ya da abone oldukları hesaplardaki gelişmeleri, derleyerek özel bir arayüz ile aktaran Facebook Paper uygulamasının son sürümü şu yenilikleri beraberinde getiriyor:


  • Doğum günlerini ve etkinlikleri takip edebilme
  • Yorumlara fotoğraf ekleyebilme
  • Beğenilen gruplardaki güncellemeleri alabilme
  • Yeni “Hikaye” tuşu
  • 9 yeni konu başlığı
  • Temel erişilebilirlik seçenekleri


Tamamen ücretsiz olan Facebook Paper uygulamasının App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Paper – stories from Facebook - Facebook, Inc.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatihgaucho 5 yıl
Hiç görmemiştim bu uygulamayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 5 yıl
Konu bitmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokceonur 5 yıl Apple Specialist
Gkglgk tribin kime knk
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Japon sever" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim