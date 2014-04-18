Facebook Paper yeni özelliklerle güncellendi

Haber Editörü
Gün içerisinde iOS uygulamasını 9.0 sürümüne güncelleyen Facebook, magazinsel haber okuma uygulaması Paper’ı da yepyeni özelliklerle güncelledi.
Kullanıcılara takip ettikleri arkadaşları ya da abone oldukları hesaplardaki gelişmeleri, derleyerek özel bir arayüz ile aktaran Facebook Paper uygulamasının son sürümü şu yenilikleri beraberinde getiriyor:
- Doğum günlerini ve etkinlikleri takip edebilme
- Yorumlara fotoğraf ekleyebilme
- Beğenilen gruplardaki güncellemeleri alabilme
- Yeni “Hikaye” tuşu
- 9 yeni konu başlığı
- Temel erişilebilirlik seçenekleri
Tamamen ücretsiz olan Facebook Paper uygulamasının App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Paper – stories from Facebook - Facebook, Inc.
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