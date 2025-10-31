Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp için Meta AI dönemi başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Meta, yapay zeka destekli asistanı Meta AI’ın artık Türkçe dil desteğiyle Türkiye’de kullanıma sunulmaya başlandığını duyurdu. Henüz geniş çaplı dağıtım başlamadı. Kademeli şekilde platform kullanıma açılıyor ve zamanla herkes için aktif olacak. Böylece önümüzdeki dönemde tüm Meta kullanıcıları, Türkçe olarak Meta AI’dan yararlanabilecek.

Meta AI şimdi Türkiye’de

Meta’nın açıklamasına göre yapay zeka asistanı, kullanıcıların öğrenme, üretme ve bağlantı kurma süreçlerini destekleyerek her anı daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Meta AI’ı Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger dahil olmak üzere tüm Meta uygulamaları üzerinden kullanmak mümkün olacak. Ayrıca ürünün internet sürümüne de doğrudan www.meta.aiweb sitesi aracılığıyla erişim sağlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar, uygulama içindeki mavi daire simgesine dokunarak veya bir grup sohbetinde “@Meta AI” yazarak asistanı aktif hale getirebiliyor. Gündelik işleri kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen asistan, öneriler sunabiliyor, belirli görevlerin nasıl yapılacağına dair ipuçları verebiliyor, kodlama ve ödev konularında yardımcı olabiliyor. Ayrıca içerik oluşturma, soruları yanıtlama ve grup sohbetlerinde gerçek zamanlı bilgi paylaşımı yapma yeteneğine sahip.

Araştırmacılar sonsuz dünyalar yaratan yapay zeka geliştirdi 18 sa. önce eklendi

Meta AI sadece metin üretmek için değil, aynı zamanda görsel oluşturma ve hareketlendirme özelliklerine de sahip. Şirket, yeni yapay zekâ asistanının kullanıcı dostu bir deneyim sunması için tasarlandığını, Türkiye’deki kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve üretkenliğini artıracak bir araç olmasını amaçladığını belirtti. Meta AI hâlihazırda 200’ü aşkın ülke ve bölgede kullanılabiliyor ve aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Meta AI artık Türkçe: Meta’nın yapay zekası artık Türkiye’de

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: