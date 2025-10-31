Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp için Meta AI dönemi başladı

    Meta, yapay zeka destekli asistanı Meta AI’ı Türkçe dil desteğiyle Türkiye’de kullanıma sundu. Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger’a entegre edilen ürün kademeli olarak dağıtılacak.

    Meta, yapay zeka destekli asistanı Meta AI’ın artık Türkçe dil desteğiyle Türkiye’de kullanıma sunulmaya başlandığını duyurdu. Henüz geniş çaplı dağıtım başlamadı. Kademeli şekilde platform kullanıma açılıyor ve zamanla herkes için aktif olacak. Böylece önümüzdeki dönemde tüm Meta kullanıcıları, Türkçe olarak Meta AI’dan yararlanabilecek.

    Meta AI şimdi Türkiye’de

    Meta’nın açıklamasına göre yapay zeka asistanı, kullanıcıların öğrenme, üretme ve bağlantı kurma süreçlerini destekleyerek her anı daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Meta AI’ı Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger dahil olmak üzere tüm Meta uygulamaları üzerinden kullanmak mümkün olacak. Ayrıca ürünün internet sürümüne de doğrudan www.meta.aiweb sitesi aracılığıyla erişim sağlanabiliyor.

    Meta AI artık Türkçe: Meta’nın yapay zekası artık Türkiye’de Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar, uygulama içindeki mavi daire simgesine dokunarak veya bir grup sohbetinde “@Meta AI” yazarak asistanı aktif hale getirebiliyor. Gündelik işleri kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen asistan, öneriler sunabiliyor, belirli görevlerin nasıl yapılacağına dair ipuçları verebiliyor, kodlama ve ödev konularında yardımcı olabiliyor. Ayrıca içerik oluşturma, soruları yanıtlama ve grup sohbetlerinde gerçek zamanlı bilgi paylaşımı yapma yeteneğine sahip.

    Meta AI sadece metin üretmek için değil, aynı zamanda görsel oluşturma ve hareketlendirme özelliklerine de sahip. Şirket, yeni yapay zekâ asistanının kullanıcı dostu bir deneyim sunması için tasarlandığını, Türkiye’deki kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve üretkenliğini artıracak bir araç olmasını amaçladığını belirtti. Meta AI hâlihazırda 200’ü aşkın ülke ve bölgede kullanılabiliyor ve aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşmış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    M
    muly 18 dakika önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 19 dakika önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 42 dakika önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 48 dakika önce

    Kod gelmedi admin...

    İ
    inova16 49 dakika önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 3 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 3 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 4 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 4 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 4 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 4 saat önce

    kod

    N
    nman 5 saat önce

    kaptım

    Profil resmi
    VLX 6 saat önce

    kod kaldımı acep

    S
    selcukkk 6 saat önce

    Kod rica edebilir miyim?

    S
    spysheriffffffffff 6 saat önce

    Güzel

    R
    ray2 7 saat önce

    .

    H
    hsynkrygt 8 saat önce

    kod

    H
    hkaraygit 8 saat önce

    kod

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oyun indirme siteleri sistem 13 14 kaç maç tutması lazım passolig 2 kişilik bilet nasıl alınır nasıl esmer olunur hyperbon sakız boykot mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum