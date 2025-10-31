Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp için Meta AI dönemi başladı

Meta AI şimdi Türkiye’de
Meta’nın açıklamasına göre yapay zeka asistanı, kullanıcıların öğrenme, üretme ve bağlantı kurma süreçlerini destekleyerek her anı daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Meta AI’ı Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger dahil olmak üzere tüm Meta uygulamaları üzerinden kullanmak mümkün olacak. Ayrıca ürünün internet sürümüne de doğrudan www.meta.aiweb sitesi aracılığıyla erişim sağlanabiliyor.
Meta AI sadece metin üretmek için değil, aynı zamanda görsel oluşturma ve hareketlendirme özelliklerine de sahip. Şirket, yeni yapay zekâ asistanının kullanıcı dostu bir deneyim sunması için tasarlandığını, Türkiye'deki kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve üretkenliğini artıracak bir araç olmasını amaçladığını belirtti. Meta AI hâlihazırda 200'ü aşkın ülke ve bölgede kullanılabiliyor ve aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşmış durumda.
