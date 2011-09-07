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Facebook açığı hayran sayfalarını asıl sahibinden çalmaya imkan tanıyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Üye sayısı 750 milyonu geçen dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook taşıdığı potansiyel nedeniyle kötü niyetli hackerların da hedefine oturmuş durumda. Son ortaya çıkan bir açık ise Facebook hayran sayfalarıyla ilgili.

Naked Security güvenlik firmasının raporuna göre bir güvenlik açığı nedeniyle sayfa yöneticileri asıl sayfa sahiplerini yönetici seviyesinden düşürebiliyor. Bu da yeni adminlerin sayfa hırsızlığı yapmasına yol açıyor. Son zamanlarda sık sık yaşanan bu olay genel olarak gizli admin tanımıyla biliniyor.

Naked Security Facebook gruplarında gittikçe artan şikayetleri incelediğinde 100 000 civarında bu problemi yaşamış kullanıcının olduğunu tespit etti.

Facebook'un gizlilik sözleşmesinde ise bir yöneticinin kesinlikle sayfanın sahibini devre dışı bırakamayacağı şeklinde bir ibare bulunuyor. Ancak araştırmalara göre bir sayfa sahibi yanına aldığı bir yöneticiye aslında kendisiyle aynı yetkiyi vermiş oluyor. Bu da büyük bir risk taşıyor.

Facebook sayfaları zaman zaman Lady Gaga gibi 43 milyona varan üyeleriyle aynı zevkleri paylaşan insanların buluştuğu yerler oluyor. Coca Cola gibi kurumlara ait olan sayfalar ise büyük bir reklam potansiyeli taşıyan yerler haline gelmiş durumda. Özellikle kalabalık üye sayısına sahip sayfalarda reklam vermek oldukça popüler.

Bu sayfalarda meydana gelebilecek bir güvenlik açığı şirketin marka değerine zarar vereceği gibi maddi açıdan da büyük zararlara uğratabilecek kadar riskli.

Üçüncü taraf yazılımlarla gizli adminler görülebiliyor ancak Facebook'un bu konuda bir adım atıp atmayacağı bilinmiyor. Ancak sayfa sahiplerinin yeni yönetici alımlarında oldukça dikkat etmeleri gerekiyor.

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JohnLord 7 yıl
benim arkadaşımın kapatıldı arkadaş dava açtı büyük ihtimal kazancak
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Informatiker 7 yıl
facebook gereksiz birşey ya zaten
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SEO-Uzmanı 7 yıl
yarınki haber söyle olabilir : )
" google+ ı arkadaşına önerdiği için facebook tarafından facebook hesabı kapatılan kullanıcı açtığı davayı kazandı , facebook hesabını kapattığı kullanıcıya 1milyon $ tazminat ödeyecek " şeklinde bir haberle karşılaşabiliriz :D
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