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Facebook bir siyasi hareket komitesi kurmak üzere

7 yıl
4,6b
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta yaptığı yeniliklerle sosyal ağını neredeyse baştan aşağı değiştiren Facebook gittikçe büyüyen potansiyelini siyasi alanda da kullanmak için harekete geçti. 

Teknoloji alanında faaliyet gösteren pek çok dev firma yaptığı yenilikler sonrası genelde hukuki davalarla veya tekel soruşturmalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu tür durumlarda Senato tarafından sıklıkla ifadelerine başvuruluyor. 

ABD çapında faaliyet gösteren firmalar genelde hukuk bürosu veya danışmanı kiralayarak dava süreçlerinde sorumluluk veriyor. Ayrıca siyasi komiteler kurarak Senato üzerinde daha etkin lobi yapma yoluna da girebiliyor. Bu oluşumlara PAC deniyor. 

Facebook da Pazartesi günü bir PAC kurmak için başvuru yaptı. Bir Facebook sözcüsü firmanın hak ve menfaatlerini savunmak, bunun yanında kendilerini temsil edeceğini düşündükleri kişilere seçimlerde destek vermek amacıyla bir siyasi komite kurma kararı aldıklarını belirtti. 

Firma komite için fbpac.org ve fbpac.us şeklinde iki tane alan adını da satın aldı. 

The Hill sitesinin raporuna göre Facebook 2011 mali yılında lobicilik faaliyetleri için 550 000$ para harcadı. Gelecek yıllarda da bu para katlanarak artacak. 

Arama motoru devi Google da anti tekel yasaları gereği Kongre önünde hesap veriyor ve lobicilik faaliyetleri için ayırdığı bütçe 1.5 milyon doları geçiyor. 


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