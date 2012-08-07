Facebook, gerçek para kullanılan ilk kumar uygulamasını yayınladı

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, çevrimiçi kumar pazarında yeni bir adım atarak İngiltere merkezli Gamesys'e platformda gerçek para ile oynanan ilk kumar uygulamasını yayınlanması için izin verdi.

http://techcrunch.com/2012/08/07/facebook-gamble-on-games-gamesys/

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Bingo Friendzy adlı bu oyun, kullanıcılara bingo ve çeşitli jetonlar ile oyun oynama imkanı sunarken, Facebook'un krediler sistemi ile ödeme yapmak yerine doğrudan gerçek para ile ödeme alabiliyor. Söz konusu oyunu oynamak için 18 yaşından büyük olmak ve İngiltere topraklarında ikamet etmek gerekiyor. Şimdilik Facebook'tan bağımsız bir giriş sistemine sahip olan oyunda yeni kullanıcılar öncelikle Facebook adresi ile giriş yapmak yerine e-posta adresini ve ikamet ettikleri adresi vererek giriş yapmak zorundalar. Oyunda gerçekleştirdiğiniz aktiviteler zaman tüneli üzerinden yayınlanıyor olsa da bu bildirimler 18 yaşından küçük kullanıcılara yansıtılmıyor.Sosyal ağ oyunları sektöründe cesur bir adım atan Facebook'un bu hamlesi başarılı olursa dünya çapına yaygınlaşması oldukça muhtemel, ancak gerçek para kullanılan bu kumar oyununun ilerleyen dönemlerde ne gibi durumlara sahne olacağı halen merak konusu.