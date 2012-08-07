Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, gerçek para kullanılan ilk kumar uygulamasını yayınladı

6 yıl
2,4b
1
20
Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, çevrimiçi kumar pazarında yeni bir adım atarak İngiltere merkezli Gamesys'e platformda gerçek para ile oynanan ilk kumar uygulamasını yayınlanması için izin verdi.

Bingo Friendzy adlı bu oyun, kullanıcılara bingo ve çeşitli jetonlar ile oyun oynama imkanı sunarken, Facebook'un krediler sistemi ile ödeme yapmak yerine doğrudan gerçek para ile ödeme alabiliyor. Söz konusu oyunu oynamak için 18 yaşından büyük olmak ve İngiltere topraklarında ikamet etmek gerekiyor. Şimdilik Facebook'tan bağımsız bir giriş sistemine sahip olan oyunda yeni kullanıcılar öncelikle Facebook adresi ile giriş yapmak yerine e-posta adresini ve ikamet ettikleri adresi vererek giriş yapmak zorundalar. Oyunda gerçekleştirdiğiniz aktiviteler zaman tüneli üzerinden yayınlanıyor olsa da bu bildirimler 18 yaşından küçük kullanıcılara yansıtılmıyor.

Sosyal ağ oyunları sektöründe cesur bir adım atan Facebook'un bu hamlesi başarılı olursa dünya çapına yaygınlaşması oldukça muhtemel, ancak gerçek para kullanılan bu kumar oyununun ilerleyen dönemlerde ne gibi durumlara sahne olacağı halen merak konusu. 
http://techcrunch.com/2012/08/07/facebook-gamble-on-games-gamesys/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
efe7182 6 yıl en beğenilen
Herşeyi paraya döktüler zaten.yazdiklari öne çıkarmak v.b..şeyler içinde face para istiyor artık.tam bir kapitalist şirket anlayışı..
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dukagjini 6 yıl
Facebook koseyi 193. Kez,donecek anlasilan.
Gazetelerde bu kumara binler yatiran binlercesini goruruz.
Yanlislikla 3 kez yazmisim. Ozur dilerim. Silebilir misiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dukagjini 6 yıl
Facebook koseyi 193. Kez,donecek anlasilan.
Gazetelerde bu kumara binler yatiran binlercesini goruruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dukagjini 6 yıl
Facebook koseyi 193. Kez,donecek anlasilan.
Gazetelerde bu kumara binler yatiran binlercesini goruruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chiangyao08 6 yıl
Ben bir Facebook kullanıcısı olarak sadece düşüncemi dile getirdim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ben Yapmadım Ya 6 yıl
Sonra 3. sayfalarda haberler çıkar hile yaptı, öldürüldü diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HolyC 6 yıl
para para para...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YGA 6 yıl
Reklam falan zaten giderek bozmustu anasayfayi. Buradan gelen gelirle reklamlari kaldirsalar keske.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl YGA
YGA

Reklam falan zaten giderek bozmustu anasayfayi. Buradan gelen gelirle reklamlari kaldirsalar keske.

Kumar parasıyla rahat etmeyi planlayan kişi...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
Para herşeyi yapar diyen Para için herşeyi yapar.
işin özeti bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
şeytan sinsice yaklaşıyor sevimli bir kostüm içinde çocuklarımıza zehir enjekte ediyorlar.Sağladığı bütün pozitif imkanlarıyla facebook sağolsun böyle sinsilik için en uygun yer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oturtan boğa 6 yıl
Firaristt
Bizimkiler bunun da hilesini bulur :D Malum bütün facebook oyunlarında bildiğim kadarıyla milletimiz sürekli hile peşinde...

Bu facebook un çocuk oyunları gibi değil ki hilesini bulsunlar.Bildiğin kumar işletmecileri eminim hilenin kitabını yazmışlardır.Altlarında ki dona kadar vermesinler de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 6 yıl
Bizimkiler bunun da hilesini bulur :D Malum bütün facebook oyunlarında bildiğim kadarıyla milletimiz sürekli hile peşinde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2434 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, facebook ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Tegra 3'lü oyun konsolu olur mu? ASUS Transformer Prime video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim