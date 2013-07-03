Facebook, web uygulamasına da Sticker özelliğini getirdi





Facebook'un Android ve iOS uygulamalarında kullanmaya başladığı Sticker özelliği artık web uygulamarına da geldi.





Yüz ifadelerinin daha gelişmiş bir versiyonu olan Sticker özelliğinde üç boyutlu yüz ifadeleri, farklı hayvan ikonları gibi eğlenceli grafikler mesajlaşma esnasında kullanılabiliyor. Facebook kullanıcılara ücretsiz bir Sticker kataloğu sunuyor.





Ancak bununla yetinmeyenler için çeşitli ifadeler satın alabilecekleri bir mağaza da bulunuyor. Facebook web uygulaması için Sticker özelliği bugünden itibaren kullanıma sunulmuş durumda.



