Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, web uygulamasına da Sticker özelliğini getirdi

5 yıl
609
1
2
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook, web uygulamasına da Sticker özelliğini getirdi

Facebook'un Android ve iOS uygulamalarında kullanmaya başladığı Sticker özelliği artık web uygulamarına da geldi.

Yüz ifadelerinin daha gelişmiş bir versiyonu olan Sticker özelliğinde üç boyutlu yüz ifadeleri, farklı hayvan ikonları gibi eğlenceli grafikler mesajlaşma esnasında kullanılabiliyor. Facebook kullanıcılara ücretsiz bir Sticker kataloğu sunuyor. 

Ancak bununla yetinmeyenler için çeşitli ifadeler satın alabilecekleri bir mağaza da bulunuyor. Facebook web uygulaması için Sticker özelliği bugünden itibaren kullanıma sunulmuş durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Reliq 5 yıl
1-2 hafta önce keşfettim bu özelliği bende, yeni değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YusufAygun 5 yıl
Artık " Hayvan gibi güldün" gerçek oluyor :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl işTeknik: Dizüstü bilgisayarda panel değiştirmeyi deniyoruz. "Video Rehber" 5 yıl Samsung ATIV Book 7 Ultrabook video inceleme "Samsung'un sınıfında iddialı bilgisayarı testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim