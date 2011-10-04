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Facebook,Timeline özelliğinin çıkışını erteliyor

7 yıl
4,3b
1
7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un kullanıcının tüm geçmişini takip edebilme imkanı sağlayan en büyük yeniliklerinden Timeline özelliği kısa süre önce duyurulmuş ve yaygın kullanıma bu hafta geçeceği açıklanmıştı. Ancak işler pek yolunda gitmedi. 

Tanıtımın ardından Şikago'da faaliyet gösteren Timeline.com firması isim hakkının ihlal edildiğini iddia ederek dava açtı. Bu ihlalin işletmesini tehdit ettiğini belirten firma geliştirici erişimi yoluyla yeni Timeline özelliğini kullanan kullanıcıların engellenmesini talep etti. 

Bilindiği gibi Timeline özelliği geliştirici erişimi sağlanarak açılabiliyor ve şu an 1 100 000 kişi tarafından kullanılıyor. 

Mahkeme bu talebi reddetti ancak Timeline özelliğine erişim sağlayan kullanıcıların sayısını günlük olarak Facebook'tan istedi. Bunun üzerinde Facebook haftasonuna kadar özelliğin yaygın kullanıma sunulması işleminin ertelenmesine karar verdi. 

Facebook ve Timeline.com temsilcileri bugün başka bir jüri önünde biraraya gelecek ve bir yasaklama uygulanıp uygulanmayacağı karara bağlanacak. 

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Virinom 7 yıl
Orijinalden alıntı: mc_fosil
uygulamaya başka ısım koysunlar o zaman. Çok zor bırsey mı. Ya da bassin parayi komple sıteyı satin alsin. Korkoca mıcrosoft var arkasinda.

O kadar yetenekli mühendislere sahipken basit bir flash tabanlı uygulama yapmak 1 günden fazla sürmez heralde
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mcrew 7 yıl
uygulamaya başka ısım koysunlar o zaman. Çok zor bırsey mı. Ya da bassin parayi komple sıteyı satin alsin. Korkoca mıcrosoft var arkasinda.
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sanerdk 7 yıl
ertantasa
otu-boku tescillerlerse şuanda yaptıkları gibi önüne gelende dava açar tabi. elma diye marka varmışta başka kimse elma diye bişey yapamazmış bunu hangi mantık alır. DİNGİLLER.

Adam haklı.
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ertantasa 7 yıl
otu-boku tescillerlerse şuanda yaptıkları gibi önüne gelende dava açar tabi. elma diye marka varmışta başka kimse elma diye bişey yapamazmış bunu hangi mantık alır. DİNGİLLER.
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TaLeNDiL 7 yıl
Menow
Facebook gibi bir firmaya dava açacak konumuz varsa hiç durmayı. Parası gani, midesi bulunmasın diye bile para oder, süs payı verir, belki satın alır mantığıyla hareket eden firmalardan nefret ediyorum. Timeline ile www.timeline.com un ne alakası var. O zaman her web sayfası adı için herkes dava açsın. Benim çiçek adında bakalım olupta www.cicek.com dava acmamda mantıklı olabilir o zaman. yada çiçek.com bana dava açabilir. Yada çiçek adında bisküvi sattigimda onada dava açabilir. Süper is valla.

Alakası olması gerekmez zaten. Adamların timeline diye bir markaları varsa başka bir firma yeni bir ürününü alakasız dahi olsa o isimle lanse edemez. Senin de çiçek adında üzerine tecilli bir markan varsa (ki o tarz isimlerden marka olmaz) x kişi gidip www.cicek.com açıp, bunun marka değerini yaratamaz.
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Serlilo 7 yıl
Marka tescili diye bir şey var Timeline marka tescili yaptırdı ise ve kullanım alanı olarak internet faliyetlerini yazdırdı ise dava açabilir kazanma ihtimali de oldukçe yüksektir.
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Menow 7 yıl
Facebook gibi bir firmaya dava açacak konumuz varsa hiç durmayı. Parası gani, midesi bulunmasın diye bile para oder, süs payı verir, belki satın alır mantığıyla hareket eden firmalardan nefret ediyorum.
Timeline ile www.timeline.com un ne alakası var. O zaman her web sayfası adı için herkes dava açsın. Benim çiçek adında bakalım olupta www.cicek.com dava acmamda mantıklı olabilir o zaman. yada çiçek.com bana dava açabilir. Yada çiçek adında bisküvi sattigimda onada dava açabilir.
Süper is valla.
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