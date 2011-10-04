Facebook,Timeline özelliğinin çıkışını erteliyor

Haber Editörü
Facebook'un kullanıcının tüm geçmişini takip edebilme imkanı sağlayan en büyük yeniliklerinden Timeline özelliği kısa süre önce duyurulmuş ve yaygın kullanıma bu hafta geçeceği açıklanmıştı. Ancak işler pek yolunda gitmedi.
Tanıtımın ardından Şikago'da faaliyet gösteren Timeline.com firması isim hakkının ihlal edildiğini iddia ederek dava açtı. Bu ihlalin işletmesini tehdit ettiğini belirten firma geliştirici erişimi yoluyla yeni Timeline özelliğini kullanan kullanıcıların engellenmesini talep etti.
Bilindiği gibi Timeline özelliği geliştirici erişimi sağlanarak açılabiliyor ve şu an 1 100 000 kişi tarafından kullanılıyor.
Mahkeme bu talebi reddetti ancak Timeline özelliğine erişim sağlayan kullanıcıların sayısını günlük olarak Facebook'tan istedi. Bunun üzerinde Facebook haftasonuna kadar özelliğin yaygın kullanıma sunulması işleminin ertelenmesine karar verdi.
Facebook ve Timeline.com temsilcileri bugün başka bir jüri önünde biraraya gelecek ve bir yasaklama uygulanıp uygulanmayacağı karara bağlanacak.
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O kadar yetenekli mühendislere sahipken basit bir flash tabanlı uygulama yapmak 1 günden fazla sürmez heralde
Adam haklı.
Alakası olması gerekmez zaten. Adamların timeline diye bir markaları varsa başka bir firma yeni bir ürününü alakasız dahi olsa o isimle lanse edemez. Senin de çiçek adında üzerine tecilli bir markan varsa (ki o tarz isimlerden marka olmaz) x kişi gidip www.cicek.com açıp, bunun marka değerini yaratamaz.
Timeline ile www.timeline.com un ne alakası var. O zaman her web sayfası adı için herkes dava açsın. Benim çiçek adında bakalım olupta www.cicek.com dava acmamda mantıklı olabilir o zaman. yada çiçek.com bana dava açabilir. Yada çiçek adında bisküvi sattigimda onada dava açabilir.
Süper is valla.