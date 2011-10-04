Facebook,Timeline özelliğinin çıkışını erteliyor

Facebook'un kullanıcının tüm geçmişini takip edebilme imkanı sağlayan en büyük yeniliklerinden Timeline özelliği kısa süre önce duyurulmuş ve yaygın kullanıma bu hafta geçeceği açıklanmıştı. Ancak işler pek yolunda gitmedi.





Tanıtımın ardından Şikago'da faaliyet gösteren Timeline.com firması isim hakkının ihlal edildiğini iddia ederek dava açtı. Bu ihlalin işletmesini tehdit ettiğini belirten firma geliştirici erişimi yoluyla yeni Timeline özelliğini kullanan kullanıcıların engellenmesini talep etti.





Bilindiği gibi Timeline özelliği geliştirici erişimi sağlanarak açılabiliyor ve şu an 1 100 000 kişi tarafından kullanılıyor.





Mahkeme bu talebi reddetti ancak Timeline özelliğine erişim sağlayan kullanıcıların sayısını günlük olarak Facebook'tan istedi. Bunun üzerinde Facebook haftasonuna kadar özelliğin yaygın kullanıma sunulması işleminin ertelenmesine karar verdi.





Facebook ve Timeline.com temsilcileri bugün başka bir jüri önünde biraraya gelecek ve bir yasaklama uygulanıp uygulanmayacağı karara bağlanacak.