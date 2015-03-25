Facebook'a 360 derecelik video desteği geliyor

Bugün düzenlediği F8 Geliştirici Konferansı kapsamında video gömme (Embed) desteğini duyuran Facebook, aynı zamanda yakında kullanıma açılacak 360 derecelik video oynatma özelliğini de görücüye çıkarttı.

Bu destek sayesinde yüklenen 360 derecelik videolar direkt olarak Facebook Haber Kaynağı'nda oynatılabilecek. Birden fazla objektif birimine sahip kameralar ile çekilen bu 360 derecelik videolar içerisinde fare kullanılarak gezilebilecek ve böylece çok daha çevreliyici bir video deneyimi elde edilebilecek. Elbette bu özellik Oculus Rift'in sahibi olan bir firma için sanal gerçeklik sürecinde de aktif olarak kullanılacak.

Kısa zaman önce de dünyanın en büyük video platformu YouTube birkaç haftadır bilgileri gelen benzer bir desteği kullanıma sunmuştu.

http://thenextweb.com/insider/2015/03/25/facebook-will-soon-start-supporting-spherical-videos-in-the-news-feed-and-oculus/