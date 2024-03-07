Tam Boyutta Gör Meta, Facebook özelinde yeni şeyler denemeye devam ediyor. Yazılım devinin Facebook başkanı Tom Alison, yapmış olduğu açıklamada platformdaki video öneri algoritmasına yapay zekanın da eklendiğini duyurdu. Yeni algoritma Facebook Reels, Gruplar ve ana akışındaki videoların önerilmesinde görev alacak.

Meta, yeni yapay zekalı yeni video öneri algoritmasının nasıl çalıştığını açıklamadı ancak Reels'ı yeni motora geçirdiğini ve 2026 yılına kadar Facebook'ta video gösterilen her yerde bunu kullanmayı planladıklarını aktardı.

Facebook önerilerini yapay zeka yapacak

TikTok’un güçlü öneri algoritması onu devasa bir ağ haline getirirken Meta ve diğerleri de dikey videolarla rekabete katılmıştı. TikTok’taki videoların Meta’daki karşılığı olan Reels videoları özelinde gerçekleştirilen yeni algoritma testlerine göre kullanıcıların izleme sürelerinde yüzde 8 ila 10 oranında bir artış elde edildiği belirtiliyor. Görülen bu artış Facebook’un da yaklaşımını değiştirmesine neden oldu. Platform şimdiye kadar Reels, Gruplar ve Facebook akışı için farklı video öneri motorları kullanıyordu ancak artık tüm ürünlerde aynı yapay zeka destekli öneri motoruna geçiş yapılacak.

Tiktok, uzun videoları kalıcı hale getiriyor 14 sa. önce eklendi

Facebook başkanı Tom Alison, video algoritmasından sonra Facebook Haber akışı (Feed) için de bu modele geçebileceklerini söyledi. Genel olarak bu hamlelerin tamamı aslında ChaTGPT ile patlayan teknolojinin yayılımının devamı olarak okunmalı. Meta, yapay zekayı tüm ürünlerine dahil etmek istiyor ve bu tip güncellemelerin sıklaşması bekleniyor.

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Facebook’ta video önerileri yapay zekaya emanet