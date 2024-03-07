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    Facebook’ta video önerileri yapay zekaya emanet

    Meta, Facebook özelinde video öneri algoritmasını güçlendirmek için yapay zeka kullanımına başlıyor. Reels videolarında yapılan testlerde izlenme sürelerinin önemli ölçüde arttığı belirtiliyor.
    Facebook’ta video önerileri yapay zekaya emanet Tam Boyutta Gör
    Meta, Facebook özelinde yeni şeyler denemeye devam ediyor. Yazılım devinin Facebook başkanı Tom Alison, yapmış olduğu açıklamada platformdaki video öneri algoritmasına yapay zekanın da eklendiğini duyurdu. Yeni algoritma Facebook Reels, Gruplar ve ana akışındaki videoların önerilmesinde görev alacak.

    Meta, yeni yapay zekalı yeni video öneri algoritmasının nasıl çalıştığını açıklamadı ancak Reels'ı yeni motora geçirdiğini ve 2026 yılına kadar Facebook'ta video gösterilen her yerde bunu kullanmayı planladıklarını aktardı.

    Facebook önerilerini yapay zeka yapacak

    TikTok’un güçlü öneri algoritması onu devasa bir ağ haline getirirken Meta ve diğerleri de dikey videolarla rekabete katılmıştı. TikTok’taki videoların Meta’daki karşılığı olan Reels videoları özelinde gerçekleştirilen yeni algoritma testlerine göre kullanıcıların izleme sürelerinde yüzde 8 ila 10 oranında bir artış elde edildiği belirtiliyor. Görülen bu artış Facebook’un da yaklaşımını değiştirmesine neden oldu. Platform şimdiye kadar Reels, Gruplar ve Facebook akışı için farklı video öneri motorları kullanıyordu ancak artık tüm ürünlerde aynı yapay zeka destekli öneri motoruna geçiş yapılacak.

    Facebook başkanı Tom Alison, video algoritmasından sonra Facebook Haber akışı (Feed) için de bu modele geçebileceklerini söyledi. Genel olarak bu hamlelerin tamamı aslında ChaTGPT ile patlayan teknolojinin yayılımının devamı olarak okunmalı. Meta, yapay zekayı tüm ürünlerine dahil etmek istiyor ve bu tip güncellemelerin sıklaşması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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