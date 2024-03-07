Facebook’ta video önerileri yapay zekaya emanet

Meta, yeni yapay zekalı yeni video öneri algoritmasının nasıl çalıştığını açıklamadı ancak Reels'ı yeni motora geçirdiğini ve 2026 yılına kadar Facebook'ta video gösterilen her yerde bunu kullanmayı planladıklarını aktardı.
Facebook önerilerini yapay zeka yapacak
TikTok’un güçlü öneri algoritması onu devasa bir ağ haline getirirken Meta ve diğerleri de dikey videolarla rekabete katılmıştı. TikTok’taki videoların Meta’daki karşılığı olan Reels videoları özelinde gerçekleştirilen yeni algoritma testlerine göre kullanıcıların izleme sürelerinde yüzde 8 ila 10 oranında bir artış elde edildiği belirtiliyor. Görülen bu artış Facebook’un da yaklaşımını değiştirmesine neden oldu. Platform şimdiye kadar Reels, Gruplar ve Facebook akışı için farklı video öneri motorları kullanıyordu ancak artık tüm ürünlerde aynı yapay zeka destekli öneri motoruna geçiş yapılacak.
Facebook başkanı Tom Alison, video algoritmasından sonra Facebook Haber akışı (Feed) için de bu modele geçebileceklerini söyledi. Genel olarak bu hamlelerin tamamı aslında ChaTGPT ile patlayan teknolojinin yayılımının devamı olarak okunmalı. Meta, yapay zekayı tüm ürünlerine dahil etmek istiyor ve bu tip güncellemelerin sıklaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.