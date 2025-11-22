Facebook gruplarına takma adla katılabileceksiniz

Facebook Gruplar için kullanıcı adı özelliği sunuldu
Takma adların grup yöneticileri tarafından etkinleştirilmesi, bazı durumlarda bireysel olarak onaylanması gerekiyor ancak onaylandıktan sonra ister gerçek adınızla ister takma adınızla paylaşım yapabileceksiniz. Takma adın elbette Meta'nın mevcut topluluk kuralları ve hizmet şartlarına uygun olması gerekiyor. Yeni takma adınızı belirlerken, çeşitli özel avatarlar arasından da seçim yapabileceksiniz.
Meta, takma adla paylaşımda bulunmanın, yorum yapmanın ya da ifade bırakmanın, gönderi, yorum veya ifadeyle bağlantılı olarak ana profil adınızı ve profil fotoğrafınızı diğer üyelerden gizlemenize olanak tanıyacağını ancak ana profil adınızın ve profil fotoğrafınızın yöneticiler, moderatörler ve Facebook sistemleri tarafından görülebileceğini belirtiyor.
