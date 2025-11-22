Tam Boyutta Gör Meta, Facebook kullanıcılarının (bazı istisnalar hariç), uzun süredir gerçek adlarıyla paylaşım yapmasını zorunlu kılıyor. Facebook Grupları için bu zorunluluk kalkıyor. Facebook Grupları üyeleri artık gerçek adlarını kullanmak veya anonim olarak paylaşım yapmak zorunda kalmak yerine, özel bir takma ad ve avatarla katılabilecek.

Meta AI artık Türkçe: Meta’nın yapay zekası artık Türkiye’de 3 hf. önce eklendi

Facebook Gruplar için kullanıcı adı özelliği sunuldu

Takma adların grup yöneticileri tarafından etkinleştirilmesi, bazı durumlarda bireysel olarak onaylanması gerekiyor ancak onaylandıktan sonra ister gerçek adınızla ister takma adınızla paylaşım yapabileceksiniz. Takma adın elbette Meta'nın mevcut topluluk kuralları ve hizmet şartlarına uygun olması gerekiyor. Yeni takma adınızı belirlerken, çeşitli özel avatarlar arasından da seçim yapabileceksiniz.

Meta, takma adla paylaşımda bulunmanın, yorum yapmanın ya da ifade bırakmanın, gönderi, yorum veya ifadeyle bağlantılı olarak ana profil adınızı ve profil fotoğrafınızı diğer üyelerden gizlemenize olanak tanıyacağını ancak ana profil adınızın ve profil fotoğrafınızın yöneticiler, moderatörler ve Facebook sistemleri tarafından görülebileceğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Facebook gruplarına takma adla katılabileceksiniz

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: