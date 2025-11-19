Giriş
    Meta, tekelcilik davasını kazandı: WhatsApp ve Instagram'ı satmak zorunda kalmayacak

    Meta, bir dönem şirket için en büyük varoluşsal tehditlerden biri olarak görülen antitröst davasını kazandı. Şirket böylece, WhatsApp veya Instagram'ı satmak zorunda kalmayacak.

    Meta, ABD'de önemli bir tekelcilik davasını kazandı Tam Boyutta Gör
    Meta, bir dönem şirket için en büyük varoluşsal tehditlerden biri olarak görülen antitröst davasından başarıyla sıyrıldı. Bir federal yargıç, Salı günü verdiği kararda, Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) Meta’nın tekel olduğuna dair yeterli kanıt sunamadığını belirtti.

    2020'de tekelcilik davası açılmıştı

    FTC, 2020 yılında Meta'ya tekelcilik suçlamaları yöneltmişti. Devlet kurumu, Meta’nın bir zamanlar rakibi olan Instagram ve WhatsApp’ı satın alarak sosyal medya pazarında rekabeti zayıflattığını ve Amerikan tüketicilerine zarar verdiğini savunuyordu. Meta ise bu hizmetlerin 1 milyar kullanıcıya ulaşmasında kendi yatırımlarının belirleyici olduğunu söylemiş ve TikTok’un yükselişini hala güçlü rekabetle karşı karşıya olduğunun kanıtı olarak göstermişti.

    Nihayet, Salı günü ABD Bölge Yargıcı James Boasberg kararını verdi ve Meta'yı haklı buldu: “Meta geçmişte tekel gücüne sahip olmuş olsa bile, kurum bunun bugün de devam ettiğini kanıtlamak zorunda. Mahkeme bugün FTC’nin bunu başaramadığı sonucuna varmaktadır.”

    WhatsApp ve Instagram’ı elden çıkarmak zorunda kalabilirdi

    Eğer FTC davayı kazansaydı, Meta’nın WhatsApp ve Instagram’ı elden çıkarmasını talep edebilirdi. FTC’nin halkla ilişkiler direktörü Joe Simonson, karardan derin bir hayal kırıklığı duyduklarını belirterek, sürecin başından beri Meta lehine eğilimli olduğunu savundu. FTC’nin karara itiraz edip etmeyeceği ise belirsiz.

    Meta sözcüsü ise, “Bugünkü karar, Meta’nın yoğun bir rekabetle karşı karşıya olduğunu doğruluyor” diyerek ürünlerinin insanlar ve işletmeler için faydalı olduğunu ve Amerikan inovasyonuna ve büyümesine örnek teşkil ettiğini söyledi.

    Dava boyunca Adam Mosseri, Sheryl Sandberg, Kevin Systrom ve Mark Zuckerberg gibi önemli isimler tanıklık yaptı. Zuckerberg, TikTok’un popülaritesinin şirket üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ve Meta’nın büyümesinin dramatik şekilde yavaşladığını ifade etti.

    Meta’nın TikTok ve YouTube’u önemli rakipleri olarak göstermesi, Yargıç Boasberg’in kararında etkili oldu.  FTC avukatları, Meta'nın Snapchat ve merkezi olmayan uygulama MeWe'yi de içeren dar bir grup olan "kişisel sosyal ağ" uygulamaları üzerinde tekel sahibi olduğunu iddia etse de, Boasberg, TikTok ve YouTube'un hakimiyetini görmezden gelemedi.

