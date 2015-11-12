Facebook'a yapılan içerik engelleme talepleri hızla artıyor

1.5 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'i bile geride bırakmaya hazırlanan Facebook, haliyle milyarlarca içeriğin döndüğü bir platform haline geldi. Bu içeriklerin içerisinde elbette belirli kanun ve yönetmeliklere aykırı olanlar da bulunuyor.





Facebook'un altı ayda bir yayımladığı talep raporuna göre 2015 yılının ilk yarısında hükümetler ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kişisel bilgi talepleri yüzde 18 artış gösterdi ve 35 051 rakamından 41 214 rakamına yükseldi. İçerik engelleme talepleri ise yüzde 112 ile patlama yaparak 9 707'den 20 568'e yükseldi.





En fazla kişisel bilgi talebi ABD hükümeti tarafından yapıldı ve 26 579 rakamına ulaştı. Facebook ise bunların 17 577 tanesine olumlu yanıt verdi ve yüzde 79.85 yanıt verme oranını yakaladı. ABD'nin arkasında Hindistan 6 268 talep, İngiltere ise 4 489 talep ile geliyor. Türkiye sosyal ağa 368 adet talepte bulundu ve 475 hesap ile ilgili bilgi istedi. Bunun yüzde 87.5'i karşılandı.





İçerik engelleme talebi ise en fazla 15 155 ile Hindistan tarafından yapıldı. Ülkemiz 4 496 ile ikinci sıraya yerleşti. Ülkemizde en fazla 5651 sayılı kanuna aykırı olarak kişisel haklara ve Atatürk'e saldırı olayları gerçekleşti.





Facebook'un sürekli artan kullanıcı sayısı nedeniyle sakıncalı içeriklerin sayısının da artması kaçınılmaz. Önümüzdeki dönemlerde hükümet yetkililerinin Facebook'a daha fazla talepte bulunacağı tahmin ediliyor.

https://govtrequests.facebook.com/country/Turkey/2015-H1/#