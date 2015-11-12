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Facebook'a yapılan içerik engelleme talepleri hızla artıyor

İnsanların internette kendilerini ifade edebilecekleri geniş bir alan bulunuyor ancak aynı zamanda bu ifadeleri denetleyebilmek de zorlaşıyor. Facebook'un verileri bunu özetliyor.
3 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'a yapılan içerik engelleme talepleri hızla artıyor

1.5 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'i bile geride bırakmaya hazırlanan Facebook, haliyle milyarlarca içeriğin döndüğü bir platform haline geldi. Bu içeriklerin içerisinde elbette belirli kanun ve yönetmeliklere aykırı olanlar da bulunuyor. 

Facebook'un altı ayda bir yayımladığı talep raporuna göre 2015 yılının ilk yarısında hükümetler ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kişisel bilgi talepleri yüzde 18 artış gösterdi ve 35 051 rakamından 41 214 rakamına yükseldi. İçerik engelleme talepleri ise yüzde 112 ile patlama yaparak 9 707'den 20 568'e yükseldi. 

En fazla kişisel bilgi talebi ABD hükümeti tarafından yapıldı ve 26 579 rakamına ulaştı. Facebook ise bunların 17 577 tanesine olumlu yanıt verdi ve yüzde 79.85 yanıt verme oranını yakaladı. ABD'nin arkasında Hindistan 6 268 talep, İngiltere ise 4 489 talep ile geliyor. Türkiye sosyal ağa 368 adet talepte bulundu ve 475 hesap ile ilgili bilgi istedi. Bunun yüzde 87.5'i karşılandı. 

İçerik engelleme talebi ise en fazla 15 155 ile Hindistan tarafından yapıldı. Ülkemiz 4 496 ile ikinci sıraya yerleşti. Ülkemizde en fazla 5651 sayılı kanuna aykırı olarak kişisel haklara ve Atatürk'e saldırı olayları gerçekleşti. 

Facebook'un sürekli artan kullanıcı sayısı nedeniyle sakıncalı içeriklerin sayısının da artması kaçınılmaz. Önümüzdeki dönemlerde hükümet yetkililerinin Facebook'a daha fazla talepte bulunacağı tahmin ediliyor.  

https://govtrequests.facebook.com/country/Turkey/2015-H1/# Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Patren 3 yıl
amerika 26 579 kişinin bilgisini istiyorsa 26 579 kişinin hepsinin facebookdan alır facebook hiç kıvırmasın yok %79.85 diye
adamlar özel kanun var jet hızıyla dava açıyorlar jet hızında dava bitiyor hiç karşı koyamıyorlar şirketler istediği kişileri diliyorlar direk
ayrıca
toplam içerik engeleme 20 568
hindistan 15 155+ türkiye 4496 = 19651
dünyanın diğer yarısı sadece 917 içerik engelememi istemiş şimdi hadi türkiye neyse hindistanda ne oluyor öyle kesilen öküzlerin resimlerinmi engelliyor hindistan devleti
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NeroWin 3 yıl
Altaylılar
Bu iktidar Atatürkü eleştirenlere yakında madalya takar kendileri eleştirildimi 5 yıldan başlıyor.

İktidar sırf senin dediğini yapmış olsaydı, Atatürk'e hakaret içerikli bir video YouTube'dan kaldırılma süresi içerisinde Türkiye'ye erişimi kapatmazdı.
Not:Erişim engelleme firmalara kardan zarar etmelerine neden oldukları için bir türk göz dağı oarak düşünülebilir. Sonra neden erişime engellediler diye sormayın.
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Altaylılar 3 yıl
Bu iktidar Atatürk'ü eleştirenlere yakında madalya takar kendileri eleştirildimi 5 yıldan başlıyor.
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