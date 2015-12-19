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Facebook'dan HTML5 değişimi

İnternet dünyasının özellikle Steve Jobs zamanında yapılan kısıtlamalar ile hızla gerçekleştirmeye başladığı HTML5 değişimi, sonunda sosyal medya devi Facebook'un video oynatıcısına da uğruyor.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'dan HTML5 değişimi

Sosyal medyanın nüfusu birçok ülkenin toplamını geçen büyük ismi Facebook, mantıklı bir adım atarak video oynatıcısını Flash'dan HTML5'e geçirdi.
Video oynatıcısı için HTML5 dönüşümünü masaüstü sürümünde herkes ve tüm altyapı temelinde gerçekleştiren Facebook, buna rağmen Flash'ı tamamen terk etmiyor. Şirket yaptığı açıklamada Adobe ile özellikle Facebook oyunları için Flash çalışmaları yapılmaya devam edileceğini belirtiliyor. 
Birçok güvenlik problemi oluşturması ve sistemlere yüksek oranda yük bindirmesiyle hatırı sayılır sayıda teknoloji firmasının çoktan kurtulduğu ya da kurtulmayı düşündüğü Flash, detaylarına burada yer verdiğimiz kadarıyla geliştirici Adobe tarafından dahi artık geri plana alınıyor. 
Facebook HTML5'in geliştirme sürecinde kendilerine büyük bir hız kattığını ve değişim ile genel olarak video altyapısının daha hızlı ve kararlı hale getirildiğini yaptığı açıklamada altını çiziyor.

https://code.facebook.com/posts/159906447698921 Yorum Yaz
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adam olun 3 yıl
flash bende devre dışı hem reklamlardan kurtarıyorsun hemde tarayıcı boş yere kasmıyor
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interwap 3 yıl en beğenilen
Donanım haber de Flashı mobil arayüzde kullanıyor. Allah aşkına mobilde kaçtane platform/tarayıcı Flash görüyor!
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Cenkay KESER 3 yıl
DonanımHaber'de video playerini tamamen HTML5 tabanlı yapsa çok güzel olacak. HTML5 alternatifi çok güzel ama sadece 720p üstünden yayın yapmanız kötü. 1080p desteğide gelmeli. Ek olarak HTML5 player'da reklam göstermeyerek güzel bir iş yapmışsınız :D
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CoreXXX 3 yıl
flashı artık herkesin terketmesi lazım. celeron takılı bir laptopta 1 video zor açılıyor düşünün
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bkaakco 3 yıl
Yavaş yavaş terk ediliyor Flash. 2020'de çok az bir kullanım oranı kalır.
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JoeyBane 3 yıl
Faydali bir gecis
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CanAkyüz 3 yıl
Ah Jobs ah bu günleri kaç sene öncesinden görmüştü.
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lapatid 3 yıl
hey gidinin flashı be,adobe almasaydi macromedia nin ellerinde boyle mi olurdu bilemiyorum ancak .swf formatinda su an hala daha apayri bir dunya var,cogu 2003-2009 arasi yillardan kalma,buyuk .swf arsivlerinden rastgele veya sirayla oynatan siteler var,ornegin dagobah ve z0r.de,olan bunlara olacak gibi ama bir yandan da ozletecek gibi flash.
Not:gelistirici arkadaslardan duyuyorum guvenlik sorunlari vesaire varmis,developing den anlamadigim icin kotu performans vermesi disinda bi eksisi son kullanici olan bana yansimiyor.
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kadirirdem 3 yıl
iyi olmuş artık flas dan kurtulsun herkes...
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interwap 3 yıl en beğenilen
Donanım haber de Flashı mobil arayüzde kullanıyor. Allah aşkına mobilde kaçtane platform/tarayıcı Flash görüyor!
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Gencbeyiin 3 yıl
Güzel haber
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emre1393 3 yıl
donanımhaber ne zaman bırakacak flashı?
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Seyrim 3 yıl
Flash sürekli çöküyor zaten.. İyi tercih..
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