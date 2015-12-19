Facebook'dan HTML5 değişimi

Sosyal medyanın nüfusu birçok ülkenin toplamını geçen büyük ismi Facebook, mantıklı bir adım atarak video oynatıcısını Flash'dan HTML5'e geçirdi.

Video oynatıcısı için HTML5 dönüşümünü masaüstü sürümünde herkes ve tüm altyapı temelinde gerçekleştiren Facebook, buna rağmen Flash'ı tamamen terk etmiyor. Şirket yaptığı açıklamada Adobe ile özellikle Facebook oyunları için Flash çalışmaları yapılmaya devam edileceğini belirtiliyor.

Birçok güvenlik problemi oluşturması ve sistemlere yüksek oranda yük bindirmesiyle hatırı sayılır sayıda teknoloji firmasının çoktan kurtulduğu ya da kurtulmayı düşündüğü Flash, detaylarına burada yer verdiğimiz kadarıyla geliştirici Adobe tarafından dahi artık geri plana alınıyor.

Facebook HTML5'in geliştirme sürecinde kendilerine büyük bir hız kattığını ve değişim ile genel olarak video altyapısının daha hızlı ve kararlı hale getirildiğini yaptığı açıklamada altını çiziyor.

https://code.facebook.com/posts/159906447698921