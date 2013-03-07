Facebook'ta açılan sayfa sayısı 15 milyona ulaştı





Bir milyardan fazla üyeye sahip devasa bir ağ haline gelen Facebook, sesini kitlelere duyurmak isteyen veya markasını tanıtmak amacında olanlara da büyük fırsatlar sunuyor. Elbette bundan firmanın da büyük karı oluyor.





Facebook'un bu amaçla uzun süredir hayran sayfası uygulamasını devam ettiriyor. Marka veya kişilerin diğer kullanıcılarla daha kolay iletişime geçmesini sağlayan sayfalar, özel reklam alanları ile sayfa sahiplerine daha çok tanıtım yapma imkanı da veriyor. Böylece bir kazan-kazan durumu ortaya çıkıyor.





Facebook tarafından Aralık ayında yapılan duyuruda, toplam hayran sayfalarının 13 milyona ulaştığı duyurulmuştu. Bugün itibariyle toplam hayran sayfası 15 milyona ulaşmış durumda.





Sayfaların tamamı elbette markalara ait değil. Kişi ve gruplara ait olan amatör sayfaların sayısı tam olarak bilinmese de marka sayfalarından fazla olduğu tahmin ediliyor. Ancak marka sayfaları da on milyonlarca kullanıcıya sahip.





Facebook, sayfaların daha kolay takibi için Android ve iOS için kullanıma sunduğu Sayfa Yöneticisi uygulaması da 8 milyona ulaştı.

http://thenextweb.com/facebook/2013/03/05/facebook-pages-surpass-15-million-as-total-downloads-for-the-pages-manager-app-hit-8-million/