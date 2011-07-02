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Facebook'tan Google+'a cevap

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+'ın iddialı çıkışı ve oluşturduğu büyük ilgi Facebook'u da önlem almaya zorladı. 
Bilindiği gibi Google+'ın sunduğu en önemli özelliklerden birisi olan Circles yani Daireler, kullanıcıların istediği kişileri, istediği daireler altında gruplandırmasını ve onlarla istedikleri şeyleri paylaşmasını sağlıyor.
Facebook mühendisleri Vladimir Kolesnikov, Peng Fan, Zahan Malkani ve Brian Rosenthal ise Google Circles özelliğinden ilham alarak Facebook'taki arkadaş listesini düzenlemeye yarayan daha basit bir araç geliştirdi. Bu aracın adı Circlehack ve daha isminden Google+'ı hedeflediği anlaşılıyor. Araç vasıtasıyla daire şeklinde oluşturacağınız listelerinize arkadaşlarınızı eklemeniz mümkün.
Facebook'un yeni aracını kullanmak için Arkadaşlar sayfasına girdikten sonra Hesap kayar menüsünden Arkadaşları Düzenle'ye tıklamak gerekiyor. Daha sonra Yeni Liste Oluştur menüsünde yeni opsiyonlara ulaşmak mümkün oluyor.
Arkadaş dairenizi oluşturduktan sonra aynı Google+'da olduğu gibi paylaşma özellikleri kazandırmak için Hesap Ayarları kısmından Ayarları Özelleştir'e tıklamanız ve kime görüneceğini ayarladığınız kayar menüden dairenizi seçmeniz yeterli.
Circlehack tabi ki tüm Google+ tasarım özelliklerine sahip değil. Örneğin arkadaşlarınızın üye olduğu dairelerin üzerine gelince parlamıyor veya uygulama içerisinde Gruplar veya gizlilik ayarları otomatik olarak ayarlanamıyor.
Circlehack şimdilik deneme ve geliştirme aşamasında. www.circlehack.com sitesinden yetki vererek kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

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triplepen 7 yıl en beğenilen
bence telif davasi haberi yakindir.
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Seyfülislam 7 yıl
yıllardan beri aradığım şey... 2 kere mail atmıştım bunun için. =)
misal bişey paylaşıcam, iş arkadaşlarımın görmemesini istiyorum. hepsini tek tek ekliyordum.
yıllardan beri aradığım şey... 2 kere mail atmıştım bunun için. =)misal bişey paylaşıcam, iş arkadaşlarımın görmemesini istiyorum. hepsini tek tek ekliyordu...
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Mimar SaNAN 7 yıl
google+ bence çok daha iyi olur , zaten çoğu giriş sayfasıda google olduğu için facebook büyük bir darbe alır.
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SUAVI 7 yıl
Bari adını değiştirselermiş.

Hiç güleceğim yoktu.

Google + tam istediğimiz çözümü sundu diyebilirim.

Kişiler arasında istediklerinize mesaj atmak hiç bu kadar kolay olmamıştır herhalde.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
İkizler, Facebook ile anlaştı
haber.gazetevatan.com/...
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JohnLord 7 yıl
Google ile Facebook'u Kıyaslayanlar Veletsiniz Ya
Google 60 Hizmette faaliyet sürdürüyor Facebook sadece sosyal ağ
Facebook Kim Ya :P Google Bence Devirir Faceyi
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khaos 7 yıl
Facebook "ölümünün" kokusunu aldı bundan sonra çöküş sürecinin başlaması 1 seneyi bulmaz
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SEO-Uzmanı 7 yıl
facebook'ta ;
"Google Plus'ı övdü diye, facebook hesabı kapatılmış ! :(
google.com/...
hadi gelin ; inadına G+ reklamı yapalım Facebookta :) :D
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SEO-Uzmanı 7 yıl
1000 kişilik facebook grubuma Google plusu öneren bir mesaj attım !
aradan 30 dk geçti !
şimdi bir arkadaşa link içermeyen özel bir mesaj atayım dedim !
durup dururken facebook şifre doğrulaması istiyor ! şimdi !
yani anlayacağınız Facebookun paçaları şimdiden tutuşmaya başlamış
yakında google plus kısaca G+ öneren kullanıcıların hesaplarını tek tek kapatmaya bile başlar !
bu facebook yüzsüzü ! :(
neyse bir an önce tanıdıkları google plusa geçirelimde !
facebook artık kullanmayacağım hesabımı kapatsın bi zahmet :D
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fuckulteli 7 yıl
@W140
Zaten Facebook'ta böyle bir seçenek var, paylaşım yapacağınız zaman sağ alt veya üst köşede beliren kilit işaretinden paylaşımın kimlere görünüp görünmeyeceğini belirleyebiliyorsunuz. Misal, şu kişiler hariç kısmına iş arkadaşlarınızın olduğu listenin adını yazarsanız o liste hariç arkadaşlarınıza görünüyor paylaşımlar..
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AutumnLeaf 7 yıl
fuckulteli

@W140

Zaten Facebook'ta böyle bir seçenek var, paylaşım yapacağınız zaman sağ alt veya üst köşede beliren kilit işaretinden paylaşımın kimlere görünüp görünmeyeceğini belirleyebiliyorsunuz. Misal, şu kişiler hariç kısmına iş arkadaşlarınızın olduğu listenin adını yazarsanız o liste hariç arkadaşlarınıza görünüyor paylaşımlar..



Bahsedilen durum o şekilde değil. Facebook'ta bunu tek tek yapmanız gerekiyor. Yani bir ileti gönderdiğiniz zaman bunu görebilecek ya da göremeyecek kişileri tek tek bulup belirtmelisiniz. Fakat Google+ da öyle bir durum yok. Kişileri bir ya da birden fazla gruba katabiliyorsunuz. Bununla birlikte her gönderi yaptığınızda bunu görebilecek kişi ya da grubu özel olarak seçebiliyorsunuz. Öyle tek tek seçim yapmanıza gerek kalmıyor.

Facebook iyiden iyiye tutuştu. Görüntülü sohbet hamlesinden sonra bir de bu kopya arkadaş listesi yeniliği geldi. Bakalım sırada ne var. :)
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crazykirikhan 7 yıl
ya hiç bir yeni oluşum facebooka rakip olamaz.facebook tartışmasız bir numara ...........
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SEO-Uzmanı 7 yıl
fayzbuk ! yuzuf yuzuf :)
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sadtneverdie 7 yıl
DH Misafiri
MySpace gibi yok olmaya mahkumsun Facebook... Sesli sohbet olayını bile üçüncü parti uygulamalarla yapıyorduk.. adam grup video oalyını getirdi.. Anca sözleşme değiştir milletten habersiz.

görüntülü sohbet ede ede öldün değil mi?
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