Facebook'tan Google+'a cevap

Google+'ın iddialı çıkışı ve oluşturduğu büyük ilgi Facebook'u da önlem almaya zorladı.

Bilindiği gibi Google+'ın sunduğu en önemli özelliklerden birisi olan Circles yani Daireler, kullanıcıların istediği kişileri, istediği daireler altında gruplandırmasını ve onlarla istedikleri şeyleri paylaşmasını sağlıyor.

Facebook mühendisleri Vladimir Kolesnikov, Peng Fan, Zahan Malkani ve Brian Rosenthal ise Google Circles özelliğinden ilham alarak Facebook'taki arkadaş listesini düzenlemeye yarayan daha basit bir araç geliştirdi. Bu aracın adı Circlehack ve daha isminden Google+'ı hedeflediği anlaşılıyor. Araç vasıtasıyla daire şeklinde oluşturacağınız listelerinize arkadaşlarınızı eklemeniz mümkün.

Facebook'un yeni aracını kullanmak için Arkadaşlar sayfasına girdikten sonra Hesap kayar menüsünden Arkadaşları Düzenle'ye tıklamak gerekiyor. Daha sonra Yeni Liste Oluştur menüsünde yeni opsiyonlara ulaşmak mümkün oluyor.

Arkadaş dairenizi oluşturduktan sonra aynı Google+'da olduğu gibi paylaşma özellikleri kazandırmak için Hesap Ayarları kısmından Ayarları Özelleştir'e tıklamanız ve kime görüneceğini ayarladığınız kayar menüden dairenizi seçmeniz yeterli.

Circlehack tabi ki tüm Google+ tasarım özelliklerine sahip değil. Örneğin arkadaşlarınızın üye olduğu dairelerin üzerine gelince parlamıyor veya uygulama içerisinde Gruplar veya gizlilik ayarları otomatik olarak ayarlanamıyor.

Circlehack şimdilik deneme ve geliştirme aşamasında. www.circlehack.com sitesinden yetki vererek kullanmaya başlayabiliyorsunuz.