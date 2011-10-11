Facebook'un iPad uygulaması nihayet yayınlandı

Sosyal ağların devi Facebook mobil cihazların hemen hemen tümünden ulaşılabilecek uygulamalara sahip. Ancak iPad modeli piyasaya çıktığından bu yana uyumlu bir Facebook uygulaması yayınlanmamıştı. Büyük bekleyiş sona erdi ve Facebook iPad uygulaması yayınlandı.





Temmuz ayında internete sızan bilgilerda iPad için bir Facebook uygulaması hazırlandığı belirtilmişti. Facebook'un Timeline özelliğini duyurduğu lansmanda veya iPhone 4S lansmanında iPad uygulamasının da tanıtılması bekleniyordu ancak tanıtım biraz gecikti.





Uygulamanın özellikleri beklemeye değeceğini gösteriyor. Uygulama tamamen kullanıcı tecrübesine göre hazırlanmış. Fotoğraflar tüm ekranı kaplıyor, zoom yapılabiliyor. Albüm önizlemeleri en altta sıralanırken sağa veya sola parmak hareketiyle resimler arasında geçiş yapılabiliyor.





Sol navigasyon menüsü haber kaynağı, fotoğraflar, mesajlar, gruplar ve ayarlara kolayca ulaşmayı sağlıyor. Bildirimler, sohbet, durum güncellemesi, arama ve diğer önemli özellikler tasarıma göre ayarlanmış.





Diğer bir özellik ise kullanıcıların favori Facebook oyunlarını tam ekran oynayabilmeleri. Bu özellik mobil cihazlar ve iOS için yayınlanan Facebook Platform ile sağlanıyor. Facebook kredileri gibi ek özellikler de EA, Zynga gibi firmaların oyunlarından ulaşılabiliyor.





Uygulama HD videolar ve AirPlay ile de uyumlu. Videolar HD formatında Apple TV ve diğer Apple cihazlarından izlenebiliyor.





Uygulama App Store'dan indirilebiliyor.