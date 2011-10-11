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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un iPad uygulaması nihayet yayınlandı

7 yıl
4,8b
1
23
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un iPad uygulaması nihayet yayınlandı
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Facebook'un iPad uygulaması nihayet yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Facebook'un iPad uygulaması nihayet yayınlandı
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Sosyal ağların devi Facebook mobil cihazların hemen hemen tümünden ulaşılabilecek uygulamalara sahip. Ancak iPad modeli piyasaya çıktığından bu yana uyumlu bir Facebook uygulaması yayınlanmamıştı. Büyük bekleyiş sona erdi ve Facebook iPad uygulaması yayınlandı.

Temmuz ayında internete sızan bilgilerda iPad için bir Facebook uygulaması hazırlandığı belirtilmişti. Facebook'un Timeline özelliğini duyurduğu lansmanda veya iPhone 4S lansmanında iPad uygulamasının da tanıtılması bekleniyordu ancak tanıtım biraz gecikti.

Uygulamanın özellikleri beklemeye değeceğini gösteriyor. Uygulama tamamen kullanıcı tecrübesine göre hazırlanmış. Fotoğraflar tüm ekranı kaplıyor, zoom yapılabiliyor. Albüm önizlemeleri en altta sıralanırken sağa veya sola parmak hareketiyle resimler arasında geçiş yapılabiliyor.

Sol navigasyon menüsü haber kaynağı, fotoğraflar, mesajlar, gruplar ve ayarlara kolayca ulaşmayı sağlıyor. Bildirimler, sohbet, durum güncellemesi, arama ve diğer önemli özellikler tasarıma göre ayarlanmış.

Diğer bir özellik ise kullanıcıların favori Facebook oyunlarını tam ekran oynayabilmeleri. Bu özellik mobil cihazlar ve iOS için yayınlanan Facebook Platform ile sağlanıyor. Facebook kredileri gibi ek özellikler de EA, Zynga gibi firmaların oyunlarından ulaşılabiliyor.

Uygulama HD videolar ve AirPlay ile de uyumlu. Videolar HD formatında Apple TV ve diğer Apple cihazlarından izlenebiliyor. 

Uygulama App Store'dan indirilebiliyor.

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aslannn 7 yıl
Güncelledikten sonra açtığım gibi kapaniyor .. Sildim bı daha yükledim respring yaptım reboot ettim nafile acilmiyorrrr fikri olan varmi acaba .. iPad 2 ios4.3.3 jb .. Retina pad ten de bakıyorum orada hiç gozukmuyorrrr.
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cruiser76 7 yıl
Hemen güncellemeside geldi...
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ChemicalEng 7 yıl
Sonunda bugun yukleyip denedim, gayet guzel olmus ama paylas butonu gerekli. Onuda Safariden halletmeye calisiyoruz artik..
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ControlYourDream 7 yıl
Ee biz bunu 2 aydır kullanıyoruz zaten
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FightForBeer 7 yıl
dün indirdim facebook dan nefret ederim ama uygulama çok hoşuma gitti özellikle size yakın olanları harıtada bulup göstermesine bayıldım.tavsiye ediyorum.
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isok 7 yıl
fb'un HP Touchpad için bile yazılımı varken bu neden bukadar geç kalmış
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Felix Felicis 7 yıl isok
isok

fb'un HP Touchpad için bile yazılımı varken bu neden bukadar geç kalmış

ipad mobil cihaz degil demişti mark o yüzden ipad app yapmadıklarını acıklamıstı yanlıs hatırlamıyorsam ama ihtiyacı hissedildi yeni timeline falanın çıkışına yakın ipad app i çıkarttılar sanırım
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mstfagvn 7 yıl
350 milyondan fazla aktif mobil kullanıcısı olan Facebook, yeni mobil web (HTML 5) sayfasını ve Apple'ın iOS işletim sistemi kullanan iPhone, iPad ve iPod Touch ürünleri için geliştirdiği yeni uygulamasını devreye soktu.

Yeni sayfa ve uygulamalar Facebook kullanıcılarının mobil cihazlar üzerinden Facebook oyun ve uygulamalarının tümüne ulaşmalarına ve kullanmalarına da olanak tanıyor.

Facebook'un yeni mobil sayfası ve iPad'lerde de kullanılabilecek şekilde yeniden tasarlanan iOS uygulaması hem kullanıcılara hem de geliştiricilere önemli faydalar sağlıyor. Uygulamayla birlikte arayüzler; Profiller, Arkadaşlar, Fotoğraflar, Gruplar, Mesajlar, Etkinlikler ve Yer Hizmetleri gibi birçok özelliğe ulaşımı optimize edecek şekilde yeniden tasarlandı. Örneğin, yeni uygulamayla Facebook fotoğraflarını iPad'de tam ekran modunda görüntülemek ya da Airplay cihazlarıyla televizyonda Facebook fotoğraflarını veya videolarını izlemek mümkün.

Facebook'un sosyal paylaşımları mobil platform ile genişletmesi ve Haber Kaynağı, İstekler, Bildirimler ve Yer İşaretleri gibi -oyun uygulamaları pazarını dönüştüren- kanalların mobil platforma da kayması, uygulama geliştiricilerine yeni bir alan sunuyor.

Kaynak: zaman
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Eden Hoover 7 yıl
Arayüz güzel gözüküyor, paylaş sekmesi vardır umarım.
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GoldPunch 7 yıl
Az once indirdim oldukca begendim.
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Aynştayn Terk 7 yıl
sazan.avi yaptılar sayılır çünkü jailbreak yoluyla yapmıştım ben.
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kahtalı_mıçı 7 yıl
Davet gelen etkinliklere nasil bakacaz..? 3 tanede gelen etkinlik davetim var, cevaplayamadim. Bilen varsa yardimci olabilir mi..?
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kahtalı_mıçı 7 yıl
kahtalı_mıçı

Davet gelen etkinliklere nasil bakacaz..? 3 tanede gelen etkinlik davetim var, cevaplayamadim. Bilen varsa yardimci olabilir mi..?


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