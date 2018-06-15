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Fallout 76 "Online Fallout deneyimi"

11 ay
4,1b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Fallout 76 ile Fallout evreni online dünyaya açılıyor. Artık geniş arazilerde diğer oyuncularla birlikte ilerleyebilecek veya birbirinizin yoluna taş koyabileceksiniz.

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Bay Robot 11 ay en beğenilen
Özel versiyon 200 dolar...
Neredeyse bin lira evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok mükemmel...
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stalker(1979) 11 ay
Fallout 4'ü de yeni bitirmiştim iyi oldu bu :)
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Bay Robot 11 ay en beğenilen
Özel versiyon 200 dolar...
Neredeyse bin lira evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok mükemmel...
Yanıtla +7
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