Fantom Drives donanım tabanlı şifrelenmiş sürücüler sunuyor





Günümüzde kişisel verilerin güvenliği oldukça hassas bir konu. Sadece internetteki verilerimiz değil fiziksel cihazlardaki verilerimizin de güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Fantom Drives bu amaçla donanım tabanlı şifrelenmiş taşınabilir depolama sürücüleri sunuyor.





Firmanın DataShield adındaki USB 3.0 sürücü serisi 256-bitlik AES şifrelemesi kullanıyor ve tuş takımı ile kullanıcı farklı şifre kombinasyonları da oluşturabiliyor. Sürücü kutusundan çıkarılsa bile veriler korunmaya devam ediyor. Seride HDD ve SSD seçenekleri mevcut.





Analizler donanım tabanlı şifreleme ürünleri pazarının 2018 yılında 691 milyon ünite satış ve 166 milyar dolar gelir seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Büyüme özellikle tüketici elektroniği pazarında yaşanacak. Yani son kullanıcıların verilerini koruma ihtiyacı giderek artıyor.





USB 3.0 bağlantısı ile 5Gbps veri transfer hızlarına ulaşabilen seride SSD ürünleri DataShield DSS altında toplanıyor ve 250GB-500GB-1TB kapasiteler sunuyor. HDD ürünleri ise 500GB-1GB-2TB depolama kapasitelerine sahip. Ürünler 5400 devir/dakika değerine sahipken profesyoneller için 7200 devir/dakika değerine sahip 1TB kapasiteli özel bir HDD modeli mevcut. Serinin başlangıç fiyatı 100$.

http://www.storagenewsletter.com/rubriques/hard-disk-drives/datashield-portable-usb-3-0-hdd-with-aes-256-encryption-from-fantom-drives/