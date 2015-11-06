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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fantom Drives donanım tabanlı şifrelenmiş sürücüler sunuyor

Kullanıcıların verilerini daha güvenli bir şekilde saklama ihtiyacı arttıkça buna yönelik çözümler de çoğalıyor. Fantom Drives donanım tabanlı depolama ürünleri ile öne çıkıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Fantom Drives donanım tabanlı şifrelenmiş sürücüler sunuyor


Günümüzde kişisel verilerin güvenliği oldukça hassas bir konu. Sadece internetteki verilerimiz değil fiziksel cihazlardaki verilerimizin de güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Fantom Drives bu amaçla donanım tabanlı şifrelenmiş taşınabilir depolama sürücüleri sunuyor. 

Firmanın DataShield adındaki USB 3.0 sürücü serisi 256-bitlik AES şifrelemesi kullanıyor ve tuş takımı ile kullanıcı farklı şifre kombinasyonları da oluşturabiliyor. Sürücü kutusundan çıkarılsa bile veriler korunmaya devam ediyor. Seride HDD ve SSD seçenekleri mevcut. 

Analizler donanım tabanlı şifreleme ürünleri pazarının 2018 yılında 691 milyon ünite satış ve 166 milyar dolar gelir seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Büyüme özellikle tüketici elektroniği pazarında yaşanacak. Yani son kullanıcıların verilerini koruma ihtiyacı giderek artıyor. 

USB 3.0 bağlantısı ile 5Gbps veri transfer hızlarına ulaşabilen seride SSD ürünleri DataShield DSS altında toplanıyor ve 250GB-500GB-1TB kapasiteler sunuyor. HDD ürünleri ise 500GB-1GB-2TB depolama kapasitelerine sahip. Ürünler 5400 devir/dakika değerine sahipken profesyoneller için 7200 devir/dakika değerine sahip 1TB kapasiteli özel bir HDD modeli mevcut. Serinin başlangıç fiyatı 100$.  

http://www.storagenewsletter.com/rubriques/hard-disk-drives/datashield-portable-usb-3-0-hdd-with-aes-256-encryption-from-fantom-drives/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 4 yıl
bu şifrelemele sektöründe iyi para varmış
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Piêr Dé Sans 4 yıl
Bitlocker da aynı işi görüyor.
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