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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fasetto'dan avuç içi büyüklüğünde 2 TB kablosuz SSD

Günümüzde taşınabilirlik önemli bir kavram haline geldi. Fasetto da bunu dikkate alarak, oldukça küçük boyutlara ve yüksek kapasiteye sahip kablosuz SSD geliştirmiş. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,3b
1
2
HDD / SSD
Alper Çakan
Yazar
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SSD teknolojisinin ilerlemesiyle beraber aynı boyuttaki cihazlar, önceki ürünlere göre çok daha fazla hızlı depolama alanı sunabiliyor. Ancak bu durum, tek bir üreticiye özgü kalmıyor. Bundan dolayı da üreticiler kendilerini diğerlerinden ayırmak için tasarım, kullanım kolaylığı gibi konulara yöneliyor. Fasetto da bu üreticilerden biri.
Fasetto'nun The Link adı verilen kablosuz harici depolama cihazı, avuç içine sığabilecek kadar küçük boyutuyla öne çıkıyor. 5 santime 5 santim boyutlarında olan bu cihaz, 256 GB'dan 2 TB'ya kadar değişen kapasitelerde sunuluyor. Cihazın oluşturduğu WiFi alanına telefonunuzdan ilgili uygulamayla bağlanıp dosyalarınızı kolayca aktarabiliyorsunuz. Bu özelliklerinin haricinde darbe dayanıklılığı ve IP68 su geçirmezlik geçirmezlik sertifikası ile de dikkat çekiyor. Cihazın, USB-C üzerinden şarj olduğunu hatırlatalım.
The Link'in 256 GB versiyonu 349 dolar (1250 TL), 512 GB versiyonu 499 dolar (1780 TL), 2 TB versiyonu ise 1149 dolar (4100 TL) fiyat etiketine sahip. 2 TB versiyonun diğerlerinden az miktarda daha kalın olduğunu belirtelim. Ayrıca Fasetto, manyetik olarak yapıştırılabilen, ekstra batarya ve LTE bağlantısı gibi aksesuarlar da satıyor. Bu adresten ürünler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilebiliyor ve ön sipariş verilebiliyor. Tahmini teslimat tarihi nisan ayı olan ürünler şimdilik sadece ABD'den sipariş edilebiliyor. Fasetto marka hiçbir cihazın ülkemizde satılmadığı dikkate alınırsa, maalesef ki bu ürün de ülkemizde büyük ihtimalle satılmayacaktır.

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/1/3/14161886/fasetto-link-2tb-storage-waterproof-backup-streaming-ces-2017 Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Fiyatlar dudak uçurtacak cinsten olmuş.
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nefendim 2 yıl
Millisi gelene kadar öz hakikioğlularının ürettiğini kullanacağız inşallah
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