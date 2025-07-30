Micron, 28 GB/sn okuma hızına sahip dünyanın ilk PCIe 6.0 SSD'sini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Micron, veri merkezleri için dünyanın ilk Gen6 SSD'si 9650'yi tanıttı. Şirket ayrıca, G9 NAND teknolojisiyle donatılan yeni veri merkezi SSD serisini de tanıttı.

Micron'dan veri merkezleri için üç yeni SSD

Yeni seri, veri merkezi sistemlerinde yüksek performans ve düşük gecikme süresi hedefleyen üç farklı SSD depolama sürücüsünü içeriyor. Dikey entegrasyondan yararlanan Micron, SSD'lerin sunucularda yüksek performans sunmasını sağlamak için denetleyicisi G9 NAND, DRAM ve ürün yazılımını kullandı. Bu sayede SSD'ler daha az güç tüketirken yüksek kapasite, yüksek hız ve düşük gecikme süresi sunuyor.

Henüz dünya genelinde PCIe 5.0 depolama çözümlerine büyük ölçüde geçiş yapılmamış olsa da, Micron 9650 isimli dünyanın ilk PCIe 6.0 SSD'sini tanıtarak 6. Nesil depolama çözümlerinin temelini attı. Micron 9650 SSD, 28 GB/sn'ye kadar sıralı okuma (PCIe 5.0 SSD'lerin iki katı hız) ve 14 GB/sn'ye kadar sıralı yazma hızı sunuyor. 5,5 MIOPS'a kadar rastgele okuma ve 900 KIOPS'a kadar rastgele yazma hızı sunan sürücü, rastgele yazmalarda %25'e kadar, rastgele okumalarda ise %67'ye kadar daha yüksek verimlilik sunuyor.

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Micron'un bir sonraki kurumsal çözümü 6600 ION, E3.S arayüzünü kullarak 122 TB'a kadar depolama kapasitesi sunuyor. 4,9 TB kapasite başına yalnızca 1 watt güç tüketen SSD, 3x 36 TB HDD yapılandırmasına göre %37 daha düşük enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor.

Şirketin üçüncü çözümü Micron 7600 ise PCIe 5.0 arayüzünü kullanıyor ve ultra düşük gecikme süresiyle dikkatleri çekiyor. 1 ms'nin altında gecikme süresi ve 12 GB/sn sıralı oluma hızıyla yapay zeka çıkarımı ve karma iş yükleri için uygun olan SSD, E3.S, U.2 ve E1.S gibi farklı form faktörlerinde sunuluyor.

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