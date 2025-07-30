Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Micron, 28 GB/sn okuma hızına sahip dünyanın ilk PCIe 6.0 SSD'sini tanıttı

    Micron, veri merkezleri için dünyanın ilk Gen6 SSD'si 9650'yi tanıttı. Şirket ayrıca, G9 NAND teknolojisiyle donatılan yeni veri merkezi SSD serisini de tanıttı.

    Micron, dünyanın ilk PCIe 6.0 SSD'sini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Micron, veri merkezleri için dünyanın ilk Gen6 SSD'si 9650'yi tanıttı. Şirket ayrıca, G9 NAND teknolojisiyle donatılan yeni veri merkezi SSD serisini de tanıttı.

    Micron'dan veri merkezleri için üç yeni SSD

    Yeni seri, veri merkezi sistemlerinde yüksek performans ve düşük gecikme süresi hedefleyen üç farklı SSD depolama sürücüsünü içeriyor. Dikey entegrasyondan yararlanan Micron, SSD'lerin sunucularda yüksek performans sunmasını sağlamak için denetleyicisi G9 NAND, DRAM ve ürün yazılımını kullandı. Bu sayede SSD'ler daha az güç tüketirken yüksek kapasite, yüksek hız ve düşük gecikme süresi sunuyor.

    Henüz dünya genelinde PCIe 5.0 depolama çözümlerine büyük ölçüde geçiş yapılmamış olsa da, Micron 9650 isimli dünyanın ilk PCIe 6.0 SSD'sini tanıtarak 6. Nesil depolama çözümlerinin temelini attı. Micron 9650 SSD, 28 GB/sn'ye kadar sıralı okuma (PCIe 5.0 SSD'lerin iki katı hız) ve 14 GB/sn'ye kadar sıralı yazma hızı sunuyor. 5,5 MIOPS'a kadar rastgele okuma ve 900 KIOPS'a kadar rastgele yazma hızı sunan sürücü, rastgele yazmalarda %25'e kadar, rastgele okumalarda ise %67'ye kadar daha yüksek verimlilik sunuyor.

    Micron'un bir sonraki kurumsal çözümü 6600 ION, E3.S arayüzünü kullarak 122 TB'a kadar depolama kapasitesi sunuyor. 4,9 TB kapasite başına yalnızca 1 watt güç tüketen SSD, 3x 36 TB HDD yapılandırmasına göre %37 daha düşük enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor.

    Şirketin üçüncü çözümü Micron 7600 ise PCIe 5.0 arayüzünü kullanıyor ve ultra düşük gecikme süresiyle dikkatleri çekiyor. 1 ms'nin altında gecikme süresi ve 12 GB/sn sıralı oluma hızıyla yapay zeka çıkarımı ve karma iş yükleri için uygun olan SSD, E3.S, U.2 ve E1.S gibi farklı form faktörlerinde sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evkur onay süreci sorgulama yeşil küçük böcek 2012 tiguan 1.4 tsi sport style yorumlar insignia 1.5 t kronik sorunlar bosch bulaşık makinesi e15 hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum