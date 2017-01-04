Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye’nin ilk %100 yerli helikopteri 2018 yılında havalanacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin tasarımı ve tüm üretim süreci yerli olarak geliştirilen ilk milli helikopterin 6 Eylül 2018’de havalanacağını açıkladı. İşte detaylar:
2 yıl
66,7b
1
399
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türkiye’nin ilk %100 yerli helikopteri 2018 yılında havalanacak
Tam Boyutta Gör

T-129 ATAK ile helikopter üretiminde çok önemli tecrübeler elde eden Türkiye, %100 yerli ilk helikopter için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknolojik alt yapısı ASELSAN, üretimi ise TUSAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan ilk özgün hafif sınıf genel maksatlı helikopter için artık geri sayıma geçildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın 19. ATAK helikopterinin TSK’ya teslimi töreninde yaptığı açıklamada %100 yerli helikopterin 6 Eylül 2018 tarihinde sabah saat 06.00’da ilk uçuşunu gerçekleştirmiş olacağını resmen duyurmuş oldu. Bunun yanı sıra tasarımı ile de yerli ilk uçağın da Cumhuriyet’in 100. Yılında havalanacağı belirtildi. 

Türkiye’nin ilk %100 yerli helikopteri 2018 yılında havalanacak
Helikopterin çizim görüntüleri

Yeni Helikopterin Bilinen Özellikleri

Tüm dünyada en yaygın kullanılan ve küresel ölçekte “Tüm Zamanların En İyi Helikopteri” olarak atfedilen Bell UH-1 modelinin yerini alacak olan yerli üretim helikopter, genel maksatlı olarak geliştirilecek. Yani TSK ihtiyaçları karşılandıktan sonra sivil amaçlarla kullanılması için de bir takım geliştirmeler yapılabilir.

Helikopterin 6000 metre yüksekliğe kadar uçabileceği, 2 pilot ve 12 yolcu kapasiteli olacağı, 120 knota kadar (252km/h) hız yapabileceği de iddia edilen bilgiler arasında. Helikopterde kullanılacak motor konusundaysa Amerikan Honeywell ile İngiliz Rolls-Royce ortak şirketi olan LHTEC firmasının da üretime dahil olacağı konuşuluyor. Bu konuda Rolls-Royce CEO’su Warren East’in Ekim 2016’daki Türkiye ziyaretinin de bu amaçlı bir çalışma için de görüşmeler yürütme maksadıyla olduğu belirtilmişti. Şirketin Türkiye’de bir dizi yatırım yaparak, yeni nesil ATAK helikopterinin motoru, milli savaş jeti geliştirilmesi gibi konularda çalışmak istediği biliniyor.

Ön tasarımı Nisan 2014’te tamamlanan yerli helikopter projesinin ilk gerçek modeli 9-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek IDEF 2017 fuarında sergilenecek. Helikopterin ilk uçuşunun ardından testleri sürdürülecek ve farklı koşullardaki denemelerden başarıyla çıkması halinde 2021 yılına kadar TSK envantere girmiş olacak.

* Çizim görselinin ilk bağlantısı kaynakta yer almaktadır. 

https://twitter.com/TyrannosurusRex/status/816657255923904512 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tekirkara 2 yıl en beğenilen celades
Orijinalden alıntı: celades
Birazdan gelir "tamamı yerli değildir" ciler

Burada bugüne kadar kimse bir şey geliştirilmesin, üretilmesin yapılanlardan memnun değiliz deyip gerçek emeği küçümsemedi, zaten bunlar yapıldıkça zamanla dışa bağımlık azalır asgari seviyeye iner tek temennimiz bilime teknolojiye dahada ağırlık verilmesi ama nedense bizim insanımızda idrak sorunu olduğu için her şeyi başka yormaya meyillidir, o yüzden en ufacık şeyde kavga çıkarır forum ortamında da sonuç değişmiyor, bir daha anlatmak gerekirse neden ısrarla %100 olmadığı halde %100 temasına vurgu yapılıyor, belki %96 Türk üretimidir o zaman göğsünü gere gere yaz %96 milli imkanlarla üretildi, başardık diye neden ısrarla %100 üretildi denmek isteniyor ne mesaj verilmeye çalışılıyor? %100 ne demek biliyor musun bütün dünya sana ambargo koysa bile o ürünü kendi imkanlarınla üretebiliyor olman demek, bizde var mı böyle bir durum, peki neden bu yalan söyleniyor işte bizim itiraz ettiğimiz bu.
Orijinalden alıntı: celadesBirazdan gelir "tamamı yerli değildir" cilerBurada bugüne kadar kimse bir şey geliştirilmesin, üretilmesin ya...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +311
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SigSauer6 2 yıl
Arabaya n'oldu HAFIZ?
2 Yanıt Yanıtla +229
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bagwell486 2 yıl
italya-türkiye ortak yapımı helikopter nasıl oluyor da %100 yerli yapım oluyor ? daha araba üretemediler %100 helikopter üretecekler
6 Yanıt Yanıtla +197
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
heks112 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qedo 2 yıl
hükümet ülkeyi satmıs...ulkeyi bununla ayakta tutmus ....siz halen helikopter deyin...
AKP hükümetlerinin iş başında olduğu son 10 yılda 125 büyük özelleştirme yapıldı. Diğer küçük özelleştirmelerle birlikte toplam 50 milyar dolar gelir elde edildi.
80 yılda elde edilen Cumhuriyet eserlerini 10 yılda satıp açıklar kapatılmaya çalışıldı ama buna rağmen Türkiye'nin iki yakası bir araya gelmedi, geçen 10 yılda 170 milyar doları aşan bütçe açığı verildi.
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, AKP'nin yaptığı özelleştirmelerin yanlış felsefeye dayandığını belirterek, durumu zorda kalan bir iş adamının son çırpınışlarına benzetti.
“Kamu tekeli özel sektöre devredilmiştir”
Hamzaçebi, “Kamu tekelindeki işletmelerden örneklere son örnek de otoyol işletme hakkının özel sektöre devridir. Otoyollarda da kamu tekeli vardır. Otoyolda rekabet diye bir şey olmaz. İstanbul'dan Ankara'ya otoyolla gidecekseniz tek bir otoyol vardır. Dolayısıyla burada da kamu tekeli olduğu gibi özel sektöre devredilmiştir. Fiyat açısından değerlendirildiğinde de kamuoyunu tatmin eden bir fiyat ortaya çıkmamıştır “ diye konuştu.
Köprü ve otoyollar özelleştirilmeseydi maliyet daha düşük olurdu diyen Hamzaçebi “5.7 milyar dolarlık otoyol işletme hakkının devri yerine devlet borçlansaydı, maliyeti daha düşük olacaktı. Bugünkü hazine bonosu fiyatlarını dikkate alarak bir değerlendirme yapacak olursak, bu meclis hazine bonosu fiyatından devlet 25 yıl borçlansaydı, 25 yıl sonunda ödeyeceği rakam 24 milyar dolardır. Oysa bu şekilde yapılan bir işletme hakkı devri sonucu, bunun devlete maliyeti 36 milyar dolara ulaşmaktadır. Arada önemli bir fark vardır. Aslında sayın başbakan daha yüksek olabilirdi diyerek, fiyatın düşüklüğüne kendisi de işaret etmiştir. Başarılı bir özelleştirme olduğunu söylemek mümkün değildir. Hepsinden önemlisi, otoyol işletmesinde bir özel sektör tekeli yaratılmıştır. Devletin bu tekele karşı yapabileceği hiçbir şey de yoktur.” Diye konuştu.
80 yıllık birikimi sattılar
AKP Hükümeti'nin 80 yıllık Cumhuriyet döneminde yapılanları bir bir sattıklarını söyleyen Hamzaçebi, şöyle devam etti:
“Cumhuriyet döneminin birikimini 10 yılda sattılar. Erdoğan’ın ikide bir “80 yılda yapılanın şu kadar fazlasını yaptık” dediği şey, 80 yılda yapılanın satılmasıyla elde edilen gelirlerin ürünüdür. Özelleştirme belli bir felsefeye oturtulmazsa hiçbir yararı olmaz. Bu sıkışan bir işadamının, varlıklarını satıp borçlarını ödemesine benzer. Borçlar azalır ama sonunda elinde dar zamanlar için hiçbir varlık kalmaz. Türkiye'nin durumu buna benziyor. En riskli çözüm yolu budur. Zira bir sonraki sıkışmanızda satacak bir şeyiniz kalmamışsa ya da gelir getiren kuruluşunuz yoksa o zaman ne yapacaksınız?”
2013 un envanteri dir ...
İŞTE 10 YILDA SATILAN BÜYÜK İŞLETMELER
1- TAKSAN
2- GERKONSAN
3- SEKA Afyon işletmesi
4- SEKA Balıkesir işletmesi
5- SEKA Çaycuma işletmesi
6- SEKA Kastamonu işletmesi
7- SEKA Aksu işletmesi
8- SEKA Taşucu Tersane Alanı
9- SEKA ya ait 4 taşınmaz
10- TZD Sakarya işletmesi
11- THY USAŞ
12- TDİ Trabzon Limanı
13- TDİ Dikili Limanı
14- TDİ Kuşadası Limanı
15- Sümer Holdinge Ait Merinos Halı Fabrikası
16- SÜMER HOLDİNG ERYAĞ
17- SÜMER HOLDİNG Adıyaman işletmesi
18- SÜMER HOLDİNG 117 adet taşınmaz
19- KBİ 103 arsa, 89 lojman
20- EBÜAŞ-MEYBUZ
21- EBÜAŞ 54 taşınmaz
22- TEKEL Kaya Tuzu İşletmesi
23- TEKEL 30 taşınmaz
24- ESGAZ
25- BURSAGAZ
26- ETİ BAKIR
27- ETİ GÜMÜŞ
28- ETİ KROM
29- ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş
30- Çayeli Bakır işletmeleri A.Ş
31- KBi Samsun işletmesi
32- KBi 65 adet taşınmaz
33- DiV-HAN A.Ş
34- Amasya Şeker Fabrikası
35- Kütahya Şeker Fabrikası
36- TÜMOSAN
37- SÜMER HOLDiNG Malatya işletmesi
38- SÜMER HOLDİNG Bakırköy işletmesi
39- SÜMER HOLDİNG Diyarbakır işletmesi
40- SÜMER HOLDİNG Çanakkale Deri işletmesi
41- SÜMER HOLDİNGE Ait 108 Adet Taşınmaz
42- SÜMER HOLDİNG Ortadoğu Teknopark A.Ş
43- SEKA Karacasu işletmesi
44- SEKA Ankara Alım Satım Binası Müdürlüğü
45- SEKA Ardanuç işletmesi Varlıkları
46- TÜGSAŞ
47- TÜGSAŞ Gemlik Gübre San. TAŞ
48- TÜGSAŞ-İGSAŞ HiSSELERi % 100
49- TÜGSAŞ Urfa Depoları arazisi
50- TÜGSAŞ 23 taşınmaz
51- iGSAŞ Kütahya Gübre Varlıkları
52- TEKEL Alkolü içkiler San. A.Ş
53- TEKEL 60 adet taşınmaz
54- TEKEL İnegöl Kibrit Fabrikası T.A.Ş
55- TEKEL Gemlik Sun.ip.Mües. T.A.Ş
56- TEKEL Tuzluca Tuzlası
57- TEKEL Sekili Tuzlası
58- EBÜAŞ Samsun Soğuk Hava Deposu
59- EBÜAŞ Manisa Kombinası
60- EBÜAŞ Manisa Arsası
61- EBÜAŞa ait 101 adet Taşınmaz
62- TDİ ANKARA FERiBOTU
63- TDİ Samsun Feribotu
64- PETKİM 2adet taşınmaz
65- TEDAŞ 1 arsa, 1 adet trafo binası
66- TEDAŞ 1 adet taşınmaz
67- ATAKÖY Turizm A.Ş.
68- ATAKÖY Otelcilik A.Ş.
69- ATAKÖY Marina ve Yat işletmesi
70- SÜMER HOLDİNG Beykoz işletmesi
71- SÜMER HOLDİNG İstanbul İmar LTD.ŞTi
72- SÜMER HOLDİNG 2 adet Taşınmaz
73- TDİ Karadeniz Gemisi
74- TEKEL Kristal Tuz Rafinerisi
75- TEKEL Kağızman Tuzlası
76- TEKEL 49 adet taşınmaz
77- TÜPRAŞ 2 adet taşınmaz
78- TDİ 1 Adet Taşınmaz
79- SEKA 5 Adet taşınmaz
80- KÖY HiZMETLERi GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Tasfiye Edildi),
81- SSK Hastaneleri (Tasfiye Edildi)
82- SSK Eczaneleri (Tasfiye Edildi)
82- SEKA Kocaeli Fabrikası ve arsası
83- Sümer Holding Sarıkamış işletmesi
84- Sümer Holding Sivas Dokuma Fabrikası
85- Sümer Holding Manisa Pam. Men. A.Ş.
86- Sümer Holding Makine Ve Teçhizat
87- Sümer Holding 32 Adet Taşınmaz
88- TÜGSAŞ Samsun Gübre Sanayi A.Ş.
89- TEKEL 5 Adet Taşınmaz
90- Karayolları Araç Muayene istasyonları
91- DSİ ERCİYES Sosyal Tesisi
92- Bayındırlık Ve iskan Bakanlığı ERCİYES Sosyal Tesisi
93- Karayolları ERCiYES Sosyal Tesisi
94- TEKEL Sigara Fabrikaları
95- Sümer Holding Bergama Pamuk ipliği Fabrikası
96- TEKEL Sigara Fabrikalarına Ait Taşınmazlar
97- TEKEL Puro Fabrikaları
98- TEKEL Alkol işletmelerine Ait Taşınmazlar
99- Tercan Ayakkabı işletmesi
100- TCDD Mersin Limanı
101- Adapazarı Şeker Fabrikası
102- Ereğli Demir Çelik Fabrikası
103- İskenderun Demir Çelik Fabrikası
104- Ereğli Limanı
105- İskenderun Limanı
106- Yarımca Limanı
107- Yarımca Porselen Fabrikası
108- Romanyadaki Silisli Sac Fabrikası
109- Divriği Demir Madeni
110- Hekimhan Demir Madeni
111- Kırıkkale Çelik Çekme Boru Fabrikası
112- TÜPRAŞ
113- PETKİM
114- TÜRK TELEKOM
115- KIBRIS TÜRK HAVA YOLLARI
116- TÜGSAŞ Toros Gübre Fabrikası
117- TÜGSAŞ Tekirdağ, Tarsus, Fatsa Depoları
118- Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.
119- OYMAPINAR BARAJI
120- ETİ Alüminyuma Ait Madenler
121- Emekli Sandığı Ankara Emek işhanı
122- Emekli Sandığı istanbul Hilton Oteli.
123- İzmir Limanı
124- Boğaz köprüleri ve otoyollar.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qedo 2 yıl
son defa uyarıyorum lan lı ....lun lu konusma ailenden almadıgın terbiyeyi veremem ancak baban verir ..
ama baban olamam...anladın sen onu ...
desteklediginiz partı cumhuriyet birikimlerini satarak ayakta kalmıs ..acında haber okuyun....
anadoluda bir la-f vardır ...s.k e sürülecek akıl yok diye ..vallahi dogruymus...
neye istiyorsan ona ınan ....kanı bozuk vatan hainleri....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shifisitert 2 yıl
hep oyle oluyor zaten adı turkce oluyor kalan butun parcalar amerikan ıngılız vs.. Yerli araba bile uretemedıkten sonra Helikopter hayalin otesıne gecemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iakgul 2 yıl
Muhalefetin görevi, muhalefet etmektir. W.Churchill
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iso227 2 yıl
bunlar hep hayal milletle dalga geçiyorlar.
araba yapçaktık daha,ilk türk uzaya çıkcaktı vs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selodonanımhaber 2 yıl
Bir kere de olsun, "helal olsun" demek zor geliyor bazılarına. Hep eksikler bulma, mazeretler bulma amacındasınız. CHP döneminde olsa, "işte büyük Türkiye" diye sağa sola koşardınız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seleric 2 yıl selodonanımhaber
selodonanımhaber
Bir kere de olsun, "helal olsun" demek zor geliyor bazılarına. Hep eksikler bulma, mazeretler bulma amacındasınız. CHP döneminde olsa, "işte büyük Türkiye" diye sağa sola koşardınız.

Ben chp'ye oy vermiyorum. Helal olsun da demiyorum. Insanlarin hangi partiye oy verdikleri alinlarinda yazmaz diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre_virüs 2 yıl
Arkadaşlar savunma sanayisine para harcıyoruz elbet faydasını göreceğiz. Hakları bizde olan kurcalayarak yapıp bozarak edindiğimiz bir Atak tecrübesi var o dönem insanlar dalga geçerken Tai mühendisleri canla başla çalışıyordu.
Know-how denilen nane parayla satın alınacak bir şey değil ve Atak projesinden elde edilen birikim Tai T-625 (özgün helikopter) projesinde işimize yarıyor.
Eğer Atak'ı satabilirsek yüzlerce Umtas fuzesi satmış olacağız. Aselsan sistemleri de bu satış ile piyasasını yapmis olacak. Havelsan Atak Simulatörleri satacak Yüzlerce alt sistemde binlerce çalışanımız ekmek yiyecek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seleric 2 yıl emre_virüs
emre_virüs
Arkadaşlar savunma sanayisine para harcıyoruz elbet faydasını göreceğiz. Hakları bizde olan kurcalayarak yapıp bozarak edindiğimiz bir Atak tecrübesi var o dönem insanlar dalga geçerken Tai mühendisleri canla başla çalışıyordu.
Know-how denilen nane parayla satın alınacak bir şey değil ve Atak projesinden elde edilen birikim Tai T-625 (özgün helikopter) projesinde işimize yarıyor.
Eğer Atak'ı satabilirsek yüzlerce Umtas fuzesi satmış olacağız. Aselsan sistemleri de bu satış ile piyasasını yapmis olacak. Havelsan Atak Simulatörleri satacak Yüzlerce alt sistemde binlerce çalışanımız ekmek yiyecek.

Aynen öyle. Katiliyorum. Ancak savunma sanayisinin gelişmelerinden belli bir kesimin oy cekme cabalari insanlari kutuplasturiyor. Bakin helikopterin şasesinin önünde 10 tane ne olduğu belli olmayan adam var. Bu helikopterin dizaynıni yapan adam bile boyle cikip poz verip fotograf paylasmiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl
odtü’de arı helikopter projesi vardı 2014 gibi, ne oldu acaba ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre_virüs 2 yıl Bluflame
Bluflame
odtü’de arı helikopter projesi vardı 2014 gibi, ne oldu acaba ?

Arikopter projesi Itu'deydi hocam. Projenin finansmanı bittiğinden rafa kaldırılmıştı. Tai projeye başlama kararı aldı. Şu an çalışmalar devam ediyor.
Projede çalışan bazı mühendisler Tai'ye transfer oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osman_E 2 yıl
Bu tür savunma sanayi atılımları destek görebilmesi gerekiyorken neden sürekli eleştiri altında ? Eleştiride değil adamlar öyle bir muhalefet olmuş ki yapılmasın demeye getirmişler. Sırf AKP döneminde yapılıyor olması mı bu kadar sorun sizin için ? İsmet amcanız gibi kapatalım mı fabrikaları ?
Uygur, Roketsan, Havelsan, TAI, Aselsan'da bu tür atılımlar için deli gibi emek harcayan işçisinden mühendisine binlerce insan var.
Sonra biz emekçiyiz diye ortalıkla fingirdiyorsunuz. Çok düşüncelisiniz. Siz harikasınız. Muhteşemsiniz. Ülkenin en faydalı varlıklarısınız. Devam edin.

%100 değil %60 olduğu Wiki'de bile yazıyor. Bu adamlar gerçekten TV'ye çıkarak %100 yerli mi dediler ?
Buda Üretim merkezleri:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
66651 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
helikopter, tai ve
8 etiket daha tusaş aselsan yerli helikopter Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl New Balance ve Intel yeni akıllı saatini duyurdu 2 yıl Apple Watch 3'ün çıkış tarihi ve tasarımıyla ilgili bilgiler geldi 2 yıl Nvidia SHIELD TV daha güçlü ve 4K HDR destekli 2 yıl Synaptics'ten akıllı telefonlarda güvenliğe yapay zeka çözümü 2 yıl Speedx, yeni nesil akıllı bisikleti Unicorn'u tanıttı 2 yıl Asus ZenFone 3 Zoom: Optik yakınlaştırma ve çift kamera 2 yıl Fasetto'dan avuç içi büyüklüğünde 2 TB kablosuz SSD 2 yıl LG G6, G5'den %20 daha ucuz olabilir 2 yıl Uvify Draco ile Drone yarışlarına hazırlanın 2 yıl Ben Affleck yeni Batman filmini yönetmeyebilir 2 yıl Yandex Haritalar’a sesli navigasyon ve yürüyüş yolları özelliği geldi 2 yıl Samsung'un katlanabilir telefonu bu yıl tanıtılabilir 2 yıl MSI Z270 Gaming M5 incelemesi "Z270 yongası Gaming 5'te vücut buluyor" 2 yıl Acer’dan sektörün ilk göz takip destekli kavisli monitörü 2 yıl Yeni tasarımlı Intel NUC’lar CES 2017 fuarında 2 yıl Yeni Civic Type-R, CVT şanzıman seçeneği ile gelecek 2 yıl Toshiba hisseleri zorlu bir dönemden çıktı ve yükselişe geçti 2 yıl Hayat kurtaran bileklik mercek altında 2 yıl Lenovo oyun dünyasına Legion markasını sunuyor 2 yıl AMD FreeSync 2 karşınızda 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye’nin ilk %100 yerli helikopteri 2018 yılında havalanacak Sonraki Türkiye'de en çok beğenilen Facebook sayfaları 2 yıl Ford ve Toyota araç içi uygulama geliştiricilerine yardım için konsorsiyum kurdu 2 yıl Samsung'dan rakiplerini kıskandıracak yeni çift kamera teknolojisi 2 yıl Elektrikli otomobillerin yeni efsanesi: Faraday Future FF 91 2 yıl Intel, lider harita uygulaması Here Maps'ten hisse satın alacak 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 ve GTX 1050 Ti mobile geldi 2 yıl Qualcomm Snapdragon 835 resmen duyuruldu 2 yıl PowerRay ile balık tutmak kolaylaşıyor 2 yıl Hackerlar WhatsApp üzerinden banka bilgilerini çalmak için yeni bir yöntem geliştirdi 2 yıl Samsung, akıllı buzdolabı alanında çok sayıda yeni modelle atak yapıyor 2 yıl Snapdragon 835'li ilk telefon ASUS'tan gelebilir 2 yıl Dell'den dünyanın en ince monitörü 2 yıl ABD'nin hack iddialarına Edward Snowden cevap verdi 2 yıl Kingston’dan flash bellekte kapasite rekoru 2 yıl Güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale geldi 2 yıl Monster Abra A5 v10.1 "GTX 1050 Ti ve i7 7700HQ testte" 2 yıl Chrysler Portal konsepti yüz tanıma özelliği ile geliyor 2 yıl SEAT Arona kar üstünde kameralara yakalandı 2 yıl LG'nin nano-hücre teknolojili TV'leri geliyor 2 yıl Ölümlü kazaları azaltacak Döner Bariyer sistemi hayata geçirildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim