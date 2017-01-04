Türkiye’nin ilk %100 yerli helikopteri 2018 yılında havalanacak

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T-129 ATAK ile helikopter üretiminde çok önemli tecrübeler elde eden Türkiye, %100 yerli ilk helikopter için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknolojik alt yapısı ASELSAN, üretimi ise TUSAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan ilk özgün hafif sınıf genel maksatlı helikopter için artık geri sayıma geçildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın 19. ATAK helikopterinin TSK’ya teslimi töreninde yaptığı açıklamada %100 yerli helikopterin 6 Eylül 2018 tarihinde sabah saat 06.00’da ilk uçuşunu gerçekleştirmiş olacağını resmen duyurmuş oldu. Bunun yanı sıra tasarımı ile de yerli ilk uçağın da Cumhuriyet’in 100. Yılında havalanacağı belirtildi.

Helikopterin çizim görüntüleri

Yeni Helikopterin Bilinen Özellikleri

Tüm dünyada en yaygın kullanılan ve küresel ölçekte “Tüm Zamanların En İyi Helikopteri” olarak atfedilen Bell UH-1 modelinin yerini alacak olan yerli üretim helikopter, genel maksatlı olarak geliştirilecek. Yani TSK ihtiyaçları karşılandıktan sonra sivil amaçlarla kullanılması için de bir takım geliştirmeler yapılabilir.

Helikopterin 6000 metre yüksekliğe kadar uçabileceği, 2 pilot ve 12 yolcu kapasiteli olacağı, 120 knota kadar (252km/h) hız yapabileceği de iddia edilen bilgiler arasında. Helikopterde kullanılacak motor konusundaysa Amerikan Honeywell ile İngiliz Rolls-Royce ortak şirketi olan LHTEC firmasının da üretime dahil olacağı konuşuluyor. Bu konuda Rolls-Royce CEO’su Warren East’in Ekim 2016’daki Türkiye ziyaretinin de bu amaçlı bir çalışma için de görüşmeler yürütme maksadıyla olduğu belirtilmişti. Şirketin Türkiye’de bir dizi yatırım yaparak, yeni nesil ATAK helikopterinin motoru, milli savaş jeti geliştirilmesi gibi konularda çalışmak istediği biliniyor.

Ön tasarımı Nisan 2014’te tamamlanan yerli helikopter projesinin ilk gerçek modeli 9-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek IDEF 2017 fuarında sergilenecek. Helikopterin ilk uçuşunun ardından testleri sürdürülecek ve farklı koşullardaki denemelerden başarıyla çıkması halinde 2021 yılına kadar TSK envantere girmiş olacak.

* Çizim görselinin ilk bağlantısı kaynakta yer almaktadır.

https://twitter.com/TyrannosurusRex/status/816657255923904512