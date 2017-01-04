Türkiye’nin ilk %100 yerli helikopteri 2018 yılında havalanacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın 19. ATAK helikopterinin TSK’ya teslimi töreninde yaptığı açıklamada %100 yerli helikopterin 6 Eylül 2018 tarihinde sabah saat 06.00’da ilk uçuşunu gerçekleştirmiş olacağını resmen duyurmuş oldu. Bunun yanı sıra tasarımı ile de yerli ilk uçağın da Cumhuriyet’in 100. Yılında havalanacağı belirtildi.
Yeni Helikopterin Bilinen Özellikleri
Tüm dünyada en yaygın kullanılan ve küresel ölçekte “Tüm Zamanların En İyi Helikopteri” olarak atfedilen Bell UH-1 modelinin yerini alacak olan yerli üretim helikopter, genel maksatlı olarak geliştirilecek. Yani TSK ihtiyaçları karşılandıktan sonra sivil amaçlarla kullanılması için de bir takım geliştirmeler yapılabilir.
Helikopterin 6000 metre yüksekliğe kadar uçabileceği, 2 pilot ve 12 yolcu kapasiteli olacağı, 120 knota kadar (252km/h) hız yapabileceği de iddia edilen bilgiler arasında. Helikopterde kullanılacak motor konusundaysa Amerikan Honeywell ile İngiliz Rolls-Royce ortak şirketi olan LHTEC firmasının da üretime dahil olacağı konuşuluyor. Bu konuda Rolls-Royce CEO’su Warren East’in Ekim 2016’daki Türkiye ziyaretinin de bu amaçlı bir çalışma için de görüşmeler yürütme maksadıyla olduğu belirtilmişti. Şirketin Türkiye’de bir dizi yatırım yaparak, yeni nesil ATAK helikopterinin motoru, milli savaş jeti geliştirilmesi gibi konularda çalışmak istediği biliniyor.
Ön tasarımı Nisan 2014’te tamamlanan yerli helikopter projesinin ilk gerçek modeli 9-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek IDEF 2017 fuarında sergilenecek. Helikopterin ilk uçuşunun ardından testleri sürdürülecek ve farklı koşullardaki denemelerden başarıyla çıkması halinde 2021 yılına kadar TSK envantere girmiş olacak.
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Burada bugüne kadar kimse bir şey geliştirilmesin, üretilmesin yapılanlardan memnun değiliz deyip gerçek emeği küçümsemedi, zaten bunlar yapıldıkça zamanla dışa bağımlık azalır asgari seviyeye iner tek temennimiz bilime teknolojiye dahada ağırlık verilmesi ama nedense bizim insanımızda idrak sorunu olduğu için her şeyi başka yormaya meyillidir, o yüzden en ufacık şeyde kavga çıkarır forum ortamında da sonuç değişmiyor, bir daha anlatmak gerekirse neden ısrarla %100 olmadığı halde %100 temasına vurgu yapılıyor, belki %96 Türk üretimidir o zaman göğsünü gere gere yaz %96 milli imkanlarla üretildi, başardık diye neden ısrarla %100 üretildi denmek isteniyor ne mesaj verilmeye çalışılıyor? %100 ne demek biliyor musun bütün dünya sana ambargo koysa bile o ürünü kendi imkanlarınla üretebiliyor olman demek, bizde var mı böyle bir durum, peki neden bu yalan söyleniyor işte bizim itiraz ettiğimiz bu.