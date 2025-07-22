KIOXIA, yapay zeka için dünyanın ilk 250 TB NVMe SSD'sini tanıttı

KIOXIA'nın yeni LC9 Serisi, yalnızca depolama alanıyla değil aynı zamanda en son flash bellek teknolojileriyle dikkat çekiyor. 8. nesil BiCS FLASH ve CBA teknolojisiyle geliştirilen SSD, her biri 2 Terabit olan 32 adet 3D QLC NAND bellek yongasının istiflenmesiyle yüksek yoğunluk sunuyor.
Yapay zekaya özel
LC9 Serisi'nin teknik özelliklerine baktığımızda ise 12.000 MB/sn'ye kadar sıralı okuma hızı, 3.000 MB/sn'ye kadar sıralı yazma hızı, 1,3 milyon IOPS rastgele okuma, 50.000 IOPS rastgele yazma ve 245,76 TB'a kadar kapasite görüyoruz. Bu arada 2.5 inç ve EDSFF (Enterprise and Datacenter Standard Form Factor) format seçenekleri de mevcut. E3.S formatlarında 122,88 TB'a kadar kapasiteyle de sunulacak.
Ürün halihazırda belirli iş ortaklarına örneklemeler şeklinde ulaştırılmaya başlandı ve Ağustos 2025’te düzenlenecek Future of Memory and Storage konferansında sergilenecek. Fiyat bilgisi ise açıklanmadı, zira ürün yalnızca hiper ölçekli veri merkezi müşterilerine özel olarak ve yüksek hacimli satışlara göre fiyatlandırılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: